Stato legittimo e ordine di demolizione: atto vincolato e onere della prova

Quadro normativo di riferimento

Per comprendere il ragionamento dei giudici, è utile circoscrivere il quadro normativo di riferimento che, in questo caso, prende in considerazione:

gli artt. 9-bis, comma 1-bis, 27 e 31 del Testo Unico Edilizia;

gli artt. 7 e 21-octies della Legge n. 241/1990.

Il primo riferimento imprescindibile è l’art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia, che oggi rappresenta il fulcro normativo del concetto di stato legittimo. La disposizione chiarisce che lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare non è una nozione astratta, ma è ancorata ai titoli edilizi che hanno previsto la costruzione o che hanno legittimato l’ultimo intervento edilizio sull’intero immobile o sull’intera unità. Si tratta, dunque, di una ricostruzione “per strati”, che presuppone la verifica della legittimità dei titoli pregressi e la loro coerenza con lo stato dei luoghi attuale. In altri termini, lo stato legittimo non si presume e non si desume dalla sola vetustà dell’edificio, ma richiede una continuità dimostrabile tra titoli, trasformazioni edilizie e configurazione finale dell’opera.

La norma assume particolare rilievo anche nei casi – frequenti nella pratica – di immobili realizzati in un’epoca in cui non era obbligatorio acquisire un titolo edilizio. In queste ipotesi, lo stato legittimo deve essere desunto da elementi documentali oggettivi, come le informazioni catastali di primo impianto, le riprese fotografiche, gli estratti cartografici o altri documenti probanti, pubblici o privati, di cui sia dimostrata la provenienza. È evidente come il legislatore abbia inteso porre l’accento non su presunzioni, ma su un accertamento rigoroso, fondato su dati verificabili.

Sul versante repressivo, entrano in gioco gli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001. L’art. 27 disciplina i poteri di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, attribuendo al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale il compito di assicurare la conformità degli interventi alle norme urbanistiche ed edilizie. La disposizione chiarisce che, una volta accertata la violazione, l’amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti conseguenti, senza che vi sia spazio per valutazioni discrezionali sull’an o sul quomodo dell’intervento repressivo.

L’art. 31, a sua volta, regola in modo puntuale gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. La norma individua l’ordine di demolizione come esito necessario dell’accertamento dell’abuso, definendone tempi, modalità e conseguenze, compresa l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza. È proprio in questa cornice che si colloca la qualificazione dell’ordine di demolizione come atto vincolato, espressione di un potere doveroso e rigidamente disciplinato dal legislatore.

Il quadro si completa con il richiamo alla Legge n. 241/1990, ed in particolare agli artt. 7 e 21-octies. L’art. 7 disciplina la comunicazione di avvio del procedimento, quale strumento di garanzia partecipativa nei procedimenti amministrativi. Tuttavia, la sua applicazione incontra un limite strutturale proprio nei procedimenti vincolati, come quelli repressivi in materia edilizia.

In questo senso, l’art. 21-octies assume un ruolo decisivo, poiché stabilisce che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme procedimentali qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia evidente che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. La disposizione chiarisce espressamente che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullabilità dell’atto quando l’amministrazione dimostri che l’esito sarebbe rimasto invariato. È proprio su questo punto che, nella prassi, molte censure procedimentali finiscono per rimanere prive di effettiva incidenza, se non accompagnate dalla dimostrazione di un vizio sostanziale dell’accertamento.

È all’interno di questo assetto normativo che il Consiglio di Stato sviluppa il proprio ragionamento, intrecciando il tema della natura vincolata dell’ordine di demolizione con quello, strettamente connesso, dell’onere probatorio gravante sul privato in materia di stato legittimo.