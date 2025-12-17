Stato legittimo e ordine di demolizione: atto vincolato e onere della prova

Principi espressi dal Consiglio di Stato

Muovendo dal quadro normativo richiamato, il Consiglio di Stato ha sviluppato il proprio ragionamento lungo due direttrici ben definite, che si intrecciano ma restano concettualmente distinte.

Da un lato, la Sezione ha ribadito la natura vincolata dell’ordine di demolizione, chiarendo che, una volta accertata la realizzazione di opere in assenza di titolo edilizio, l’amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità. L’ordine di demolizione costituisce l’esito necessario del procedimento repressivo, rigidamente tipizzato dal legislatore, e non richiede valutazioni di interesse pubblico né comparazioni con interessi privati coinvolti. In questo contesto, il mero decorso del tempo non è idoneo a consolidare situazioni di fatto abusive, né può generare un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione dell’opera.

Proprio in ragione di tale natura vincolata, il Consiglio di Stato ha escluso che l’ordinanza di demolizione debba essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. La partecipazione procedimentale, infatti, non potrebbe incidere sull’esito finale, che resta predeterminato dalla legge, trovando applicazione il principio di cui all’art. 21-octies della legge n. 241/1990.

Dall’altro lato, la sentenza affronta in modo puntuale il tema della prova dello stato legittimo, riaffermando che l’onere probatorio grava integralmente sul privato. Non è l’amministrazione a dover dimostrare la “recente” realizzazione dell’opera, ma il proprietario a dover fornire elementi oggettivi e attendibili idonei a dimostrare che l’intervento risale a un’epoca in cui non era richiesto il titolo edilizio. In mancanza di tale prova, l’opera deve essere considerata abusiva.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto decisivo il fatto che i balconi contestati non coincidessero con quelli originari, ma fossero il risultato di una demolizione e ricostruzione successiva, con modifiche tali da incidere sui prospetti dell’edificio. Questa discontinuità materiale ha reso irrilevanti i richiami alla vetustà dell’immobile e ha condotto a qualificare l’intervento come ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire.