Stato legittimo e ordine di demolizione: atto vincolato e onere della prova

Analisi tecnica

Sotto il profilo tecnico-operativo, la sentenza offre spunti di particolare interesse, soprattutto per chi si confronta quotidianamente con la ricostruzione dello stato legittimo di edifici stratificati nel tempo.

Il primo elemento che emerge con chiarezza è che lo stato legittimo non è una qualità “globale” dell’edificio, ma una condizione che deve essere riferita all’opera così come oggi esistente. La presenza di un edificio risalente nel tempo non consente, di per sé, di considerare legittimi tutti gli elementi che lo compongono, specie quando risultino interventi successivi che ne abbiano modificato forma, consistenza o collocazione.

In questo senso, la demolizione e ricostruzione di un balcone rappresenta un vero e proprio spartiacque. Non si tratta di una distinzione nominalistica: cambiano il regime del titolo edilizio, l’onere probatorio e, soprattutto, la possibilità di ricondurre l’opera a una fase storica dell’edificio. Quando sagoma, aggetto o materiali risultano diversi, la continuità con l’opera originaria diventa difficilmente sostenibile sul piano tecnico prima ancora che giuridico. Da lì in poi, il richiamo al regime previgente perde consistenza e l’intervento va letto con le regole vigenti al momento dell’esecuzione.

Sul piano procedimentale, la decisione contribuisce anche a chiarire un equivoco ricorrente: la tendenza a utilizzare la comunicazione di avvio del procedimento come strumento per “riaprire” la discussione sull’an dell’intervento repressivo. La sentenza ribadisce che, nei procedimenti vincolati, la partecipazione non può trasformarsi in un’occasione per rimettere in discussione presupposti ormai accertati, né per supplire alla mancanza di prova sullo stato legittimo.

Infine, la pronuncia rafforza un approccio rigoroso alla documentazione storica: fotografie, estratti catastali, documenti d’archivio e dichiarazioni testimoniali assumono rilievo solo se coerenti con lo stato dei luoghi attuale e idonei a dimostrare una reale continuità dell’opera nel tempo. In assenza di tale coerenza, il richiamo all’“ante ’67” o alla vetustà dell’edificio rischia di restare una mera affermazione difensiva, priva di reale efficacia probatoria.