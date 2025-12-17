Blumatica Energy
Stato legittimo e ordine di demolizione: atto vincolato e onere della prova

Il Consiglio di Stato ribadisce la natura vincolata dell’ordine di demolizione e chiarisce i limiti della prova dello stato legittimo e della partecipazione procedimentale.

di Redazione tecnica - 17/12/2025

Conclusioni operative

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando integralmente la legittimità dell’ordinanza di demolizione e la correttezza dell’impostazione seguita dal giudice di primo grado.

Dal punto di vista operativo, la decisione dei giudici consente di fissare alcuni punti fermi:

  • l’ordine di demolizione è un atto vincolato, che non richiede comunicazione di avvio del procedimento quando l’esito sia predeterminato;
  • il decorso del tempo non sana l’abuso edilizio né genera un affidamento tutelabile;
  • la prova dello stato legittimo grava sul privato e deve riguardare l’opera nella sua configurazione attuale, non potendo fondarsi su richiami generici alla vetustà dell’edificio;
  • la demolizione e ricostruzione di elementi edilizi, specie se incidenti sui prospetti, interrompe la continuità con il manufatto originario e riporta l’intervento nel regime autorizzatorio vigente al momento della sua esecuzione.

Una decisione che, senza introdurre novità dirompenti, contribuisce a ricondurre entro coordinate chiare e coerenti due temi che continuano a rappresentare uno dei principali terreni di frizione tra amministrazioni, tecnici e proprietari.

