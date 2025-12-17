Stato legittimo e ordine di demolizione: atto vincolato e onere della prova
Il Consiglio di Stato ribadisce la natura vincolata dell’ordine di demolizione e chiarisce i limiti della prova dello stato legittimo e della partecipazione procedimentale.
Conclusioni operative
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando integralmente la legittimità dell’ordinanza di demolizione e la correttezza dell’impostazione seguita dal giudice di primo grado.
Dal punto di vista operativo, la decisione dei giudici consente di fissare alcuni punti fermi:
- l’ordine di demolizione è un atto vincolato, che non richiede comunicazione di avvio del procedimento quando l’esito sia predeterminato;
- il decorso del tempo non sana l’abuso edilizio né genera un affidamento tutelabile;
- la prova dello stato legittimo grava sul privato e deve riguardare l’opera nella sua configurazione attuale, non potendo fondarsi su richiami generici alla vetustà dell’edificio;
- la demolizione e ricostruzione di elementi edilizi, specie se incidenti sui prospetti, interrompe la continuità con il manufatto originario e riporta l’intervento nel regime autorizzatorio vigente al momento della sua esecuzione.
Una decisione che, senza introdurre novità dirompenti, contribuisce a ricondurre entro coordinate chiare e coerenti due temi che continuano a rappresentare uno dei principali terreni di frizione tra amministrazioni, tecnici e proprietari.
Documenti AllegatiSentenza Consiglio di Stato 10 dicembre 2025, n. 9737
