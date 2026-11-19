La difficoltà di ricostruire lo stato legittimo degli immobili costa al settore edilizio 6,7 miliardi di euro di investimenti mancati ogni anno. A stimarlo è una ricerca del Centro Studi della Fondazione Geometri Italiani, realizzata con Smart Land e CGIA Mestre e presentata a Roma, durante l'evento Valore Geometra 2026 - Il valore della certezza.

Secondo lo studio, su circa 1,29 milioni di pratiche edilizie gestite annualmente dai geometri, oltre 686.000 presentano difficoltà nella ricostruzione dello stato legittimo e 132.000 finiscono per bloccarsi, con ripercussioni che non riguardano soltanto l'attività dei professionisti, ma anche la possibilità per i proprietari di intervenire sui propri immobili e gli investimenti destinati al recupero del patrimonio edilizio esistente.

Partendo da questi numeri, il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, la Fondazione Geometri Italiani e la Cassa Geometri hanno presentato a Governo e Parlamento una proposta di modifica di dieci articoli del d.P.R. n. 380/2001 e del D.Lgs. n. 42/2004, con l'obiettivo di intervenire sulle difficoltà documentali che accompagnano la ricostruzione dello stato legittimo, sulla disciplina delle difformità edilizie e sulle procedure di regolarizzazione.

Stato legittimo: per i Geometri una pratica su due presenta difficoltà

La ricerca è stata condotta attraverso un'indagine che ha coinvolto 12.879 geometri, dai quali sono stati raccolti 8.945 questionari validi, successivamente utilizzati per elaborare una stima riferita ai 79.266 professionisti attivi della categoria.

I numeri evidenziati sono legati a criticità specifiche quali il reperimento dei titoli edilizi e la ricostruzione degli interventi effettuati nel corso del tempo, problemi che possono diventare particolarmente impegnativi quando si lavora su edifici costruiti diversi decenni fa.

Non tutte queste situazioni impediscono di proseguire con l'intervento, ma per circa 132.000 pratiche le difficoltà diventano tali da determinarne il blocco, con un'incidenza di quasi una pratica ogni cinque tra quelle problematiche che, nel Sud e nelle Isole, sale a una su quattro.

Un dato particolarmente interessante, considerando che, proprio sulla ricostruzione dello stato legittimo, il legislatore è già intervenuto con il Salva Casa, modificando l'art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia, che disciplina le modalità attraverso le quali individuare la situazione legittima degli immobili e delle singole unità immobiliari.

Le modifiche introdotte dal D.L. n. 69/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 105/2024, hanno interessato il ruolo dell'ultimo titolo edilizio, la documentazione utilizzabile per gli immobili più risalenti e il rapporto con alcune procedure di regolarizzazione, senza tuttavia eliminare le difficoltà che possono presentarsi quando i titoli originari non sono più reperibili o quando occorre ricostruire interventi realizzati in periodi storici differenti.

Pratiche edilizie bloccate: quanto costano al settore

Alle 132.000 pratiche bloccate lo studio associa 6,7 miliardi di euro di investimenti edilizi non realizzati ogni anno, ai quali corrisponderebbero, secondo le elaborazioni presentate, circa 740 milioni di euro di IVA non incassata e 330 milioni di euro di prestazioni professionali che non vengono effettuate.

La ricerca prende in considerazione anche gli effetti sul valore degli immobili, stimando una perdita patrimoniale complessiva pari a 14,7 miliardi di euro, ottenuta applicando una riduzione del 60% rispetto ai valori immobiliari di riferimento dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.

I dati della ricerca mostrano come le difficoltà nella ricostruzione dello stato legittimo possano avere conseguenze che vanno ben oltre la singola pratica edilizia, perché un intervento che non può essere avviato significa lavori che non vengono eseguiti, investimenti che rimangono fermi e, in alcuni casi, immobili che perdono valore proprio a causa delle incertezze sulla loro regolarità.

Il problema riguarda soprattutto il patrimonio edilizio esistente, considerando che, secondo i dati richiamati dallo studio, il 57% delle abitazioni italiane è stato costruito prima del 1967, quando l'obbligo di licenza edilizia non era ancora esteso all'intero territorio comunale. Per questi immobili, soprattutto se modificati nel corso degli anni, ricostruire lo stato legittimo può richiedere verifiche particolarmente impegnative, anche perché la documentazione disponibile non sempre permette di risalire ai titoli originari e agli interventi successivi.

Anche sul fronte delle agevolazioni fiscali l'indagine registra alcune difficoltà, rilevando che il 30% delle famiglie avrebbe voluto utilizzare incentivi per la propria abitazione senza riuscirci, percentuale che supera il 40% nel Sud, sebbene il dato non consenta di attribuire ogni mancato utilizzo dei benefici fiscali ai problemi legati allo stato legittimo.

Stato legittimo: cosa prevede la proposta di riforma dei Geometri

La proposta presentata a Governo e Parlamento interessa dieci articoli del Testo Unico Edilizia e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e affronta tre questioni che incidono sulla possibilità di intervenire sul patrimonio edilizio esistente: la ricostruzione dello stato legittimo, l'uniformità dei criteri utilizzati per qualificare le difformità edilizie e la definizione dei tempi delle procedure di regolarizzazione.

Il primo intervento riguarda i casi nei quali il Comune non riesca a reperire i titoli edilizi nei propri archivi, prevedendo che l'amministrazione debba attestare entro trenta giorni la mancata disponibilità della documentazione, così da consentire la ricostruzione dello stato legittimo attraverso altri elementi documentali.

L'assenza materiale di un titolo negli archivi comunali non dimostra automaticamente che quel titolo non sia mai esistito, ma non può neppure essere considerata, da sola, una prova della regolarità dell'edificio, motivo per cui diventa importante stabilire quali documenti possano essere utilizzati per ricostruire la situazione autorizzativa e a quali condizioni.

La proposta prevede inoltre di attribuire all'ultimo titolo edilizio un valore più ampio nella ricostruzione dello stato legittimo dell'intero immobile, intervenendo su una questione già affrontata dal Salva Casa, che ha modificato l'art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia.

La disciplina vigente consente infatti, a determinate condizioni, di fare riferimento al titolo che ha disciplinato l'ultimo intervento riguardante l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, per cui la portata della modifica proposta dipenderà soprattutto dal modo in cui saranno disciplinati i rapporti tra l'ultimo provvedimento e la verifica della legittimità degli interventi precedenti.

Variazioni essenziali e tolleranze edilizie: le modifiche proposte

Un secondo gruppo di modifiche riguarda la qualificazione delle difformità edilizie, con particolare attenzione alle variazioni essenziali e alle tolleranze costruttive, per le quali i Geometri propongono l'introduzione di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

Attualmente l'art. 32 del d.P.R. n. 380/2001 affida alle Regioni il compito di individuare le variazioni essenziali rispetto al progetto approvato, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla normativa statale, con la conseguenza che la qualificazione di determinate difformità può variare in funzione della disciplina regionale applicabile, incidendo anche sulle procedure da utilizzare per la loro eventuale regolarizzazione.

La proposta punta a superare queste differenze e coinvolge anche il sistema delle tolleranze edilizie disciplinato dall'art. 34-bis del Testo Unico Edilizia, sul quale il Salva Casa è già intervenuto modificando la disciplina delle tolleranze costruttive ed esecutive e introducendo specifiche disposizioni per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024.

L'eventuale modifica dovrà quindi coordinarsi con le disposizioni vigenti, mantenendo distinta la disciplina delle tolleranze, che al ricorrere delle condizioni previste dalla legge non costituiscono violazioni edilizie, da quella delle difformità per le quali è invece necessario verificare la possibilità di accedere a una procedura di regolarizzazione.

Regolarizzazione edilizia: nulla osta sismico entro 30 giorni

Il terzo ambito riguarda le verifiche sismiche e il coordinamento delle procedure edilizie con le altre discipline coinvolte, prevedendo una procedura dedicata per il rilascio del nulla osta sismico entro trenta giorni, con una verifica riferita alle norme tecniche vigenti al momento della costruzione.

La previsione interessa un settore nel quale la regolarizzazione edilizia deve necessariamente confrontarsi con la disciplina antisismica, considerato che la possibilità di regolarizzare un intervento sotto il profilo urbanistico-edilizio non comporta automaticamente il superamento delle verifiche richieste per la sicurezza strutturale.

La proposta comprende inoltre la definizione di termini per le procedure di regolarizzazione e un coordinamento con la normativa penale, paesaggistica e fiscale, con l'obiettivo dichiarato di ridurre le incertezze procedimentali senza introdurre deroghe alle verifiche di sicurezza, che rimarrebbero obbligatorie, né nuovi oneri per la finanza pubblica.

Stato legittimo degli immobili: i problemi ancora da risolvere

Le misure presentate dai Geometri costituiscono una proposta rivolta a Governo e Parlamento e non una modifica normativa già approvata, per cui continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti del d.P.R. n. 380/2001 e del D.Lgs. n. 42/2004.

La proposta dei Geometri riporta all'attenzione un problema che il Salva Casa non ha completamente risolto e che riguarda, prima ancora delle possibilità di regolarizzazione, la ricostruzione della storia amministrativa degli immobili.

Se i dati dell'indagine permettono di quantificare le conseguenze economiche delle difficoltà incontrate dai professionisti, le soluzioni prospettate dovranno essere valutate soprattutto per la loro capacità di affrontarne le cause, dal reperimento dei titoli edilizi alle differenti interpretazioni delle disposizioni vigenti.

La revisione del Testo Unico Edilizia dovrebbe quindi occuparsi anche delle condizioni necessarie per applicare le procedure previste dalla legge, evitando che l'introduzione di nuovi strumenti normativi finisca per avere effetti limitati a causa della documentazione mancante e delle difficoltà interpretative con cui continuano a confrontarsi professionisti e amministrazioni.