blumatica software bim authoring progettazione cloud e desktop
hormann dissuasori a scomparsa e fissi
hormann dissuasori a scomparsa e fissi
mapei system mapenet

Stato legittimo dopo il Salva Casa: criticità, giurisprudenza e prospettive della riforma del Testo Unico Edilizia

Guida tecnica alle incertezze dello stato legittimo post Salva Casa: analisi del comma 1-bis, effetti pratici, sentenze 2025 e impatti della riforma del Testo Unico Edilizia.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Gianluca Oreto - 18/11/2025

Cos’è e come si determina lo stato legittimo di un immobile? La sua verifica è davvero più semplice dopo il Salva Casa? Quali effetti produce, nella pratica quotidiana, la nuova formulazione del comma 1-bis dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)? E, soprattutto, come devono orientarsi oggi tecnici e amministrazioni davanti a permessi di costruire, SCIA, vecchi condoni e opere fiscalizzate?

Stato legittimo: le problematiche

Partiamo da un dato oggettivo: molte di queste domande non trovano ancora una risposta univoca. Ad oggi, convivono due approcci, spesso inconciliabili:

  • chi prova a salvare la ratio di una norma nata per semplificare;
  • chi si attiene al dato letterale di un testo impreciso, frammentato e spesso contraddittorio.

Il risultato è noto: una disposizione ambigua consente letture opposte, tutte apparentemente sostenibili, e rende difficile tracciare un confine chiaro su cosa sia “legittimo” e cosa non lo sia.

Il D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), convertito dalla Legge n. 105/2024, avrebbe dovuto chiudere definitivamente il dibattito sullo stato legittimo. In realtà, il nuovo comma 1-bis dell’art. 9-bis ha aperto questioni più complesse di quelle che intendeva risolvere, affidando alla giurisprudenza il ruolo – inevitabile – di ricostruire la portata effettiva della norma.

A un anno e mezzo dall’entrata in vigore, almeno quattro criticità si sono imposte in modo evidente:

  • il titolo “rilasciato o assentito”;
  • la verifica dei titoli pregressi;
  • le opere fiscalizzate e il loro ruolo;
  • la portata (non vincolante) delle Linee di indirizzo del MIT.

Sono queste le direttrici lungo cui si è mossa la giurisprudenza e sulle quali occorre soffermarsi.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Permesso di costruire Testo Unico Edilizia Abusi edilizi SCIA Sanatoria edilizia DPR n. 380/2001 Sanzione alternativa Stato legittimo Decreto Salva Casa

INDICE

1
Stato legittimo dopo il Salva Casa: criticità, giurisprudenza e prospettive della riforma del Testo Unico Edilizia
2
Stato legittimo: analisi tecnica dell’art. 9-bis, comma 1-bis
3
La giurisprudenza post Salva Casa
4
Conclusioni
STS, libreria software completa

IL NOTIZIOMETRO

1
PROFESSIONE - 11/11/2025
Responsabilità del direttore dei lavori e diligenza tecnica: la Cassazione fa chiarezza
2
EDILIZIA - 10/11/2025
Stato legittimo e accertamento edilizio: il TAR Lazio chiarisce il nuovo art. 9-bis del Testo Unico Edilizia
3
EDILIZIA - 11/11/2025
Recupero dei sottotetti: nessun limite rigido ai 2,40 metri se non si modifica la sagoma
4
EDILIZIA - 12/11/2025
Abusi edilizi e ante '67: il Consiglio di Stato su regolamenti comunali e onere della prova
5
EDILIZIA - 17/11/2025
Cambio di destinazione d'uso e permesso di costruire: il TAR chiarisce le regole
6
EDILIZIA - 11/11/2025
Condono edilizio: il Consiglio di Stato sulla prescrizione dell’oblazione