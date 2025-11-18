Stato legittimo: analisi tecnica dell’art. 9-bis, comma 1-bis

Per comprendere davvero dove nascono i problemi, conviene “esplodere” il comma 1-bis nelle sue parti essenziali, analizzando passo dopo passo gli snodi che incidono sul lavoro quotidiano di tecnici e amministrazioni.

Il titolo fondativo

Il comma si apre con un concetto chiaro: “Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa”.

Qui non emergono tensioni interpretative:

il titolo fondativo è il riferimento principale ;

; la legittimità nasce da ciò che è stato autorizzato o sanato a monte.

Questa parte si colloca nel solco della disciplina precedente e non crea particolari incertezze.

Il titolo “rilasciato o assentito”

La problematicità emerge quando il legislatore richiama: “il titolo rilasciato o assentito che ha disciplinato l’ultimo intervento”.

Ed è qui che si apre il primo grande scollamento tra norma e realtà:

“ rilasciato o assentito ” coincide con il permesso di costruire;

” coincide con il permesso di costruire; non coincide con la SCIA, che non viene né rilasciata né assentita ma si perfeziona con la semplice presentazione.

In pratica:

il testo della norma esclude lo strumento più utilizzato negli ultimi quindici anni;

l’interpretazione delle Linee di indirizzo del MIT tenta di includerlo, ma senza basi normative solide.

È una contraddizione strutturale che richiede un intervento correttivo.

La verifica dei titoli pregressi

Il comma prosegue prevedendo che il titolo finale possa essere assunto come riferimento solo:

“a condizione che l’amministrazione competente […] abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.

Questo è il passaggio più delicato dell’intero impianto.

Le domande operative sono evidenti:

cosa significa verificare la legittimità dei titoli pregressi?

con quali strumenti e fino a quale epoca?

è possibile un controllo retroattivo completo per immobili realizzati negli anni ’50 o ’60?

cosa accade quando la documentazione non è integrale, completa o ordinata (come spesso accade)?

Il rischio è quello di caricare l’amministrazione di un onere istruttorio impossibile da assolvere, trasformando la clausola in un elemento paralizzante più che in una garanzia.

Gli interventi parziali

La norma prevede poi che lo stato legittimo sia integrato dagli “eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.

L’intento è corretto: l’immobile non ha un’unica fotografia, ma è il risultato di una stratificazione di titoli.

Il problema, però, è pratico:

la sequenza dei titoli non è sempre completa;

gli archivi comunali non sono sempre ordinati/accessibili/completi;

la distinzione tra interventi parziali e modifiche sostanziali non è sempre evidente.

Anche qui, il legislatore indica una direzione condivisibile ma priva di strumenti operativi.

Le sanzioni alternative alla demolizione

Il comma 1-bis (nella parte che tratta gli immobili realizzati in epoca in cui era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo) continua con una parte sulla quale il confronto sarà molto acceso: “Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis”.

“Concorrono” alla determinazione dello stato legittimo:

le sanzioni alternative alla demolizione degli artt. 33, 34, 37 e 38;

la dichiarazione delle tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis.

È il passaggio che ha generato più confusione. Le Linee del MIT hanno letto questo inciso come una “sanatoria implicita”. La giurisprudenza recente ha, invece, precisato che la fiscalizzazione:

non sana;

non crea conformità;

non sostituisce un titolo;

non può essere assunta quale parametro dello stato legittimo.

In altre parole: l’effetto è solo repressivo e non autorizzativo.