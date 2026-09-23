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Stato legittimo dopo il Salva Casa: la giurisprudenza 2025-2026

Il Decreto Salva Casa ha riscritto il primo periodo dell'art. 9-bis del Testo Unico Edilizia sostituendo una congiunzione e aggiungendo una condizione, e in due anni di pronunce quella singola riga ha prodotto due modi diversi di ragionare. Da una parte chi valorizza l'alternativa tra titolo originario e ultimo titolo, dall'altra chi subordina l'effetto legittimante a una verifica comunale che gli archivi quasi mai documentano.

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di Gianluca Oreto - 23/09/2026

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Fino a dove arriva il Salva Casa sui procedimenti già avviati

La novella opera nei giudizi ancora aperti, e lo dimostra il C.G.A.R.S. richiamato in apertura, che ha applicato il testo nuovo riformando una sentenza anteriore alla sua entrata in vigore. Non riapre però ciò che è già chiuso, e il TAR Friuli-Venezia Giulia con la sentenza n. 353 del 29 luglio 2026 lo rileva, sia pure in via incidentale, con una formula destinata a circolare, perché «le norme più favorevoli della cd. legge salva casa operano, in ogni caso, entro la cornice normativa in cui sono inserite, di cui condividono presupposti e limiti, e non come disposizioni da far valere, in ogni tempo, a seconda delle proprie soggettive esigenze».

Sul perimetro dell'art. 36-bis, che tocca lo stato legittimo per via indiretta, la ricostruzione più rigorosa è quella del TAR Campania, sezione di Salerno, sentenza n. 938 del 15 maggio 2026, per cui «mentre l'art. 36 d.P.R. 380/2001 continua a disciplinare l'assenza di titolo o le difformità totali, il nuovo art. 36 bis configura un regime semplificato specificamente dedicato alle parziali difformità e alle variazioni essenziali», con la conseguenza che su un'istanza estranea a quel perimetro nessun silenzio assenso si forma.

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EDILIZIA Testo Unico Edilizia Abusi edilizi DPR n. 380/2001 Stato legittimo Decreto Salva Casa
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INDICE

1
Stato legittimo dopo il Salva Casa: la giurisprudenza 2025-2026
2
Quando l'ultimo titolo edilizio determina lo stato legittimo dell'immobile
3
Perché le opere disegnate in un vecchio progetto non diventano legittime
4
Come si prova lo stato legittimo di un immobile costruito prima del 1967
5
Catasto, DOCFA e agibilità non bastano a dimostrare lo stato legittimo
6
Stato legittimo e destinazione d'uso, il nodo che pesa sul recupero dei rurali
7
Quando è il condono a determinare lo stato legittimo
8
Il condono dà piena legittimità urbanistica oppure no
9
Il comma 1-ter sul condominio aspetta ancora una pronuncia
10
Fino a dove arriva il Salva Casa sui procedimenti già avviati
11
Cosa cambia per chi redige la relazione di regolarità edilizia
12
Domande frequenti su stato legittimo e Salva Casa
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