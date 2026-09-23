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Stato legittimo dopo il Salva Casa: la giurisprudenza 2025-2026

Il Decreto Salva Casa ha riscritto il primo periodo dell'art. 9-bis del Testo Unico Edilizia sostituendo una congiunzione e aggiungendo una condizione, e in due anni di pronunce quella singola riga ha prodotto due modi diversi di ragionare. Da una parte chi valorizza l'alternativa tra titolo originario e ultimo titolo, dall'altra chi subordina l'effetto legittimante a una verifica comunale che gli archivi quasi mai documentano.

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di Gianluca Oreto - 23/09/2026

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Cosa cambia per chi redige la relazione di regolarità edilizia

La lettura che subordina l'effetto legittimante dell'ultimo titolo alla verifica dei pregressi è destinata a consolidarsi, perché poggia su una condizione che il legislatore ha scritto e che non può essere trattata come formula vuota. Per il professionista il lavoro non si esaurisce nel reperire l'ultimo titolo generale, ma richiede di capire se in quel procedimento l'ufficio abbia davvero esaminato i titoli precedenti, e di dichiararlo in relazione quando quella verifica non emerge dagli atti.

Sul piano operativo restano quattro indicazioni.

  • Ricostruire la catena completa dei titoli e risalire fin dove l'archivio consente, perché una somma di interventi parziali non sostituisce un titolo sull'intero immobile.
  • Trattare catasto, DOCFA, agibilità e dichiarazioni rese in atto pubblico come elementi da integrare e non come prove autosufficienti, curando che i documenti rechino gli elementi che ne attestano la risalenza.
  • Portare al Comune un principio di prova ordinato e chiederne per iscritto l'esame, perché è a quella condizione che l'onere si sposta sull'amministrazione e il silenzio istruttorio diventa vizio censurabile.
  • Trattare con prudenza i volumi condonati quando servono da base per un incremento volumetrico, perché sulla loro computabilità Consiglio di Stato e Corte costituzionale muovono da principi opposti e la scelta va motivata in relazione, non data per acquisita.

Chi si trova a certificare questa ricostruzione può partire dal modello operativo di relazione di regolarità edilizia e catastale pubblicato su queste pagine, mentre per il lato acquirente resta valido quanto osservato a proposito delle verifiche da svolgere prima del rogito.

Letta nel suo insieme, questa giurisprudenza racconta una vicenda che chi lavora sul patrimonio esistente conosce bene. Il Salva Casa ha promesso di semplificare la dimostrazione dello stato legittimo e in parte lo ha fatto, ma ha affidato quella semplificazione a un controllo che gli archivi comunali quasi mai sono in grado di documentare, e il costo di quella distanza tra norma e realtà continua a ricadere su chi compra.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Abusi edilizi DPR n. 380/2001 Stato legittimo Decreto Salva Casa
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INDICE

1
Stato legittimo dopo il Salva Casa: la giurisprudenza 2025-2026
2
Quando l'ultimo titolo edilizio determina lo stato legittimo dell'immobile
3
Perché le opere disegnate in un vecchio progetto non diventano legittime
4
Come si prova lo stato legittimo di un immobile costruito prima del 1967
5
Catasto, DOCFA e agibilità non bastano a dimostrare lo stato legittimo
6
Stato legittimo e destinazione d'uso, il nodo che pesa sul recupero dei rurali
7
Quando è il condono a determinare lo stato legittimo
8
Il condono dà piena legittimità urbanistica oppure no
9
Il comma 1-ter sul condominio aspetta ancora una pronuncia
10
Fino a dove arriva il Salva Casa sui procedimenti già avviati
11
Cosa cambia per chi redige la relazione di regolarità edilizia
12
Domande frequenti su stato legittimo e Salva Casa
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