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Stato legittimo dopo il Salva Casa: la giurisprudenza 2025-2026

Il Decreto Salva Casa ha riscritto il primo periodo dell'art. 9-bis del Testo Unico Edilizia sostituendo una congiunzione e aggiungendo una condizione, e in due anni di pronunce quella singola riga ha prodotto due modi diversi di ragionare. Da una parte chi valorizza l'alternativa tra titolo originario e ultimo titolo, dall'altra chi subordina l'effetto legittimante a una verifica comunale che gli archivi quasi mai documentano.

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di Gianluca Oreto - 23/09/2026

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Catasto, DOCFA e agibilità non bastano a dimostrare lo stato legittimo

Il TAR Campania con la sentenza n. 4081 del 26 giugno 2026 è netto, perché «in presenza di edifici realizzati sulla base di un titolo autorizzatorio, alcun rilievo possono assumere le planimetrie catastali ai fini della prova dello stato legittimo dell'immobile», e aggiunge che una SCIA successiva non potrebbe comunque «fungere da titolo sanante delle opere realizzate prima del suo deposito».

Il TAR Piemonte con la sentenza n. 1806 del 3 settembre 2026 affronta il caso che più interessa chi si occupa di compravendite, quello di un alloggio acquistato all'asta da un'amministrazione che nell'atto aveva dichiarato l'assenza di interventi successivi al 1967. I giudici non ravvisano contraddizione, e qui sta il punto, perché quella dichiarazione non può avere «valore provvedimentale regolarizzante» essendo resa «iure privatorum dall'amministrazione in qualità di parte contrattuale, senza alcuna spendita di potestà pubblicistiche in ambito edilizio». L'ente che vende agisce come parte del contratto, quello che vigila esercita un potere, e le due vesti non si comunicano. Lo stesso vale per le variazioni DOCFA, non precedute «da alcun provvedimento amministrativo volto a legittimare sul piano edilizio quanto ivi raffigurato».

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3668 dell'11 maggio 2026 chiude il filone escludendo che l'agibilità storica valga come titolo, perché «il titolo edilizio autorizza la costruzione o modifica dell'immobile mentre l'abitabilità/agibilità certifica invece l'idoneità igienico sanitaria, la sicurezza degli impianti e la salubrità dell'edificio». La pronuncia non accerta però quando il vano contestato sia stato realizzato, si arresta sul terreno della prova.

Sul limite esterno del filone, il TAR Emilia-Romagna con la sentenza n. 860 dell'11 maggio 2026 ricorda che il richiamo al primo impianto è riservato agli immobili anteriori all'obbligo del titolo e diventa inconferente per le modifiche successive.

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EDILIZIA Testo Unico Edilizia Abusi edilizi DPR n. 380/2001 Stato legittimo Decreto Salva Casa
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INDICE

1
Stato legittimo dopo il Salva Casa: la giurisprudenza 2025-2026
2
Quando l'ultimo titolo edilizio determina lo stato legittimo dell'immobile
3
Perché le opere disegnate in un vecchio progetto non diventano legittime
4
Come si prova lo stato legittimo di un immobile costruito prima del 1967
5
Catasto, DOCFA e agibilità non bastano a dimostrare lo stato legittimo
6
Stato legittimo e destinazione d'uso, il nodo che pesa sul recupero dei rurali
7
Quando è il condono a determinare lo stato legittimo
8
Il condono dà piena legittimità urbanistica oppure no
9
Il comma 1-ter sul condominio aspetta ancora una pronuncia
10
Fino a dove arriva il Salva Casa sui procedimenti già avviati
11
Cosa cambia per chi redige la relazione di regolarità edilizia
12
Domande frequenti su stato legittimo e Salva Casa
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