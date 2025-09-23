Strade, viadotti e ferrovie: il futuro delle infrastrutture a SAIE Bari 2025

Dal 23 al 25 ottobre 2025 la Fiera del Levante di Bari ospiterà SAIE – La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti, il principale appuntamento nazionale dedicato ai professionisti dell’intera filiera edile e impiantistica.

SAIE Infrastrutture 2025: a Bari l'area SAIE dedicata a strade, viadotti e ferrovie

Tra i percorsi tematici in programma, spicca SAIE Infrastrutture, un’area che darà spazio ad approfondimenti verticali su strade, ponti, viadotti, porti, ferrovie, gallerie e intermodalità, con l’obiettivo di valorizzare le migliori tecnologie italiane e il ruolo strategico delle infrastrutture per lo sviluppo del territorio, con particolare attenzione al Centro-Sud Italia e alla Puglia.

Un focus speciale sarà dedicato a calcestruzzo e pavimentazioni, con approfondimenti sui temi più attuali: sostenibilità, rigenerazione urbana, digitalizzazione, innovazione, networking e confronto tra professionisti.

Oltre agli spazi espositivi dedicati ai prodotti e alle soluzioni delle aziende del settore, SAIE Infrastrutture prevede un programma ricco di contenuti: tavole rotonde, approfondimenti tecnici, confronti aperti offriranno a ingegneri e tecnici una panoramica concreta su normative, sostenibilità dei materiali e innovazioni.

Le iniziative

I programmi delle singole iniziative sono disponibili qui:

Arena SAIE Infrastrutture

Approfondimenti tecnici con interlocutori istituzionali e aziendali che raccontano il loro punto di vista, lo stato di avanzamento dei cantieri e le innovazioni tecnologiche utili per lo sviluppo dei progetti

Arena e Area dimostrativa SAIE InCalcestruzzo

Il focus di SAIE, con un format completamente rinnovato, interamente dedicato al calcestruzzo nelle sue diverse forme, preconfezionato e prefabbricato, per edifici e infrastrutture, per l’Ingegneria e per l’Architettura.

Arena Pavimenti e Rivestimenti

Un’area espositivo-formativa che nasce dalla sinergia tra SAIE e l’Associazione Conpaviper, con l’obiettivo di riunire i principali attori del settore delle pavimentazioni, per approfondire strategie industriali, evoluzione del mercato, normative di riferimento e le più recenti innovazioni tecnologiche.

È online il catalogo espositori con le 512 aziende che sarà possibile incontrare in fiera, scoprile qui.

SAIE Bari 2025 (23/25 ottobre, Fiera del Levante - Bari) è l’opportunità da non mancare: scarica il tuo biglietto omaggio per partecipare.

Il biglietto è riservato ai professionisti della filiera edile e impiantistica. Ogni registrazione dà diritto a un ingresso gratuito: è possibile condividere il link con colleghi e partner per visitare insieme SAIE Bari 2025.