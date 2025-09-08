mapei istituzionale
Struttura di supporto al RUP: chiarimenti MIT su interni, esterni e utilizzo delle risorse

Il parere n. 2956/2025 distingue tra incarichi a soggetti esterni e incentivi al personale interno: due strumenti complementari per rafforzare il ruolo del RUP

di Redazione tecnica - 08/09/2025

La struttura di supporto al Responsabile Unico di Progetto (RUP) può essere costituita da soggetti esterni all'amministrazione oppure vi possono fare parte anche soggetti interni alla stessa amministrazione? E risorse finanziarie a disposizione possono remunerare anche i dipendenti pubblici, oppure soltanto professionisti esterni?

Struttura di supporto al RUP: interviene il MIT

Sono queste le domande chiave a cui ha fornito risposta il Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 2956 del 3 giugno 2025, è entrato nel merito della nuova figura dal RUP che il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) ha ridisegnato, accentuandone la centralità nel ciclo dell’appalto e affiancandogli, in caso di particolare complessità, una struttura di supporto.

Tuttavia, l’applicazione pratica delle norme ha generato dubbi:

  • su chi può essere chiamato a comporre la struttura di supporto;
  • su come vadano ripartite le risorse finanziarie previste dall’art. 15, comma 6, del Codice dei contratti, in rapporto al regime degli incentivi del 2% di cui all’art. 45.

Dubbi che il MIT ha affrontato, fornendo alcune importanti precisazioni.

INDICE

1
2
Composizione struttura supporto e destinazione risorse
3
Quadro normativo di riferimento
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni operative
