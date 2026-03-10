Una struttura autorizzata come precaria e facilmente amovibile può restare stabilmente sul suolo per anni? La presenza di elementi in muratura o di fondazioni può trasformare un manufatto stagionale in una costruzione stabile? E ancora, il lungo tempo trascorso dalla realizzazione può impedire all’amministrazione di ordinare la demolizione dell’opera?

La qualificazione delle opere realizzate sul territorio mostra tutta la sua complessità quando occorre stabilire se un manufatto debba essere considerato una costruzione stabile oppure una struttura precaria o facilmente amovibile. La distinzione incide infatti direttamente sul regime urbanistico dell’intervento: dal titolo edilizio necessario alle modalità di utilizzo dell’opera, fino alle conseguenze sanzionatorie nel caso in cui il manufatto venga realizzato o mantenuto in difformità rispetto al titolo rilasciato.

Un tema che emerge con particolare frequenza riguarda le strutture stagionali o temporanee come chioschi, gazebo o manufatti destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, opere spesso autorizzate proprio in ragione della loro temporaneità, garantita dall’utilizzo di materiali leggeri o dalla possibilità di smontare facilmente la struttura.

Il punto, però, è che la precarietà di un’opera non dipende soltanto dalle sue caratteristiche costruttive, ma soprattutto dalla sua destinazione funzionale e dalle modalità con cui viene utilizzata nel tempo.

Proprio per questo, la giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nel ritenere che la natura precaria di un manufatto non possa essere valutata esclusivamente sulla base dei materiali utilizzati o della sua potenziale rimovibilità, ma debba essere verificata anche sotto il profilo funzionale, cioè considerando se l’opera sia destinata a soddisfare esigenze realmente temporanee oppure a incidere in modo stabile sull’assetto del territorio.

A ribadirlo è il Consiglio di Stato, con la sentenza del 9 marzo 2026, n. 1903, che ha esaminato il caso di una struttura stagionale e facilmente amovibile autorizzata con titolo edilizio, ma successivamente trasformata – secondo quanto accertato dall’amministrazione – in una costruzione stabile e permanente.

La decisione offre l’occasione per tornare su alcuni principi consolidati in materia di qualificazione delle opere edilizie, difformità dal permesso di costruire e poteri repressivi dell’amministrazione.

Strutture stagionali e abuso edilizio: quando la facile amovibilità non basta

La controversia riguarda un intervento edilizio autorizzato nei primi anni Duemila, mediante permesso di costruire, per la realizzazione di una struttura destinata all’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il progetto assentito prevedeva la realizzazione di manufatti in legno facilmente smontabili, concepiti come strutture stagionali da installare durante il periodo estivo e da rimuovere al termine della stagione.

La caratteristica essenziale dell’intervento autorizzato era quindi rappresentata dalla facile amovibilità delle strutture, elemento che aveva consentito di qualificare l’opera come intervento privo di carattere stabile.

A distanza di molti anni dal rilascio del titolo edilizio, l’amministrazione ha effettuato un sopralluogo sull’area interessata dall’intervento, accertando che le opere presenti sul posto presentavano caratteristiche costruttive diverse rispetto a quelle previste dal progetto originariamente autorizzato.

In particolare, sono stati riscontrati:

la presenza di elementi in muratura

la realizzazione di platee e fondazioni in cemento

una configurazione complessiva del manufatto diversa da quella prevista nel progetto assentito

Non solo: la struttura risultava stabilmente installata sul suolo da molti anni, senza essere rimossa al termine della stagione estiva come previsto dal titolo edilizio.

Proprio per questo l’amministrazione ha impartito un ordine di demolizione, ritenendo che le opere realizzate dovessero essere qualificate come intervento edilizio eseguito in totale difformità dal permesso di costruire.

Ne è scaturito il ricorso, con il quale si sosteneva, tra l’altro, che le opere realizzate non si discostassero in modo sostanziale dal progetto originario e che il lungo tempo trascorso dalla realizzazione avrebbe generato un legittimo affidamento sulla loro permanenza.

Il quadro normativo: opere precarie e difformità dal permesso di costruire

Il caso si inserisce nel sistema delineato dal d.P.R. n. 380/2001, che disciplina sia i titoli edilizi necessari per la realizzazione degli interventi sia il regime sanzionatorio applicabile in caso di difformità.

Sotto il profilo repressivo, il Testo Unico Edilizia distingue tra diverse ipotesi di difformità rispetto al titolo edilizio, prevedendo regimi sanzionatori differenti in funzione della gravità della violazione.

In particolare, l’art. 31 del d.P.R. 380/2001 disciplina gli interventi realizzati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, prevedendo l’ordine di demolizione dell’opera abusiva quale misura volta al ripristino della legalità urbanistica.

Accanto a questa ipotesi, l’ordinamento considera equiparate agli interventi eseguiti senza titolo anche le variazioni essenziali, disciplinate dall’art. 32, mentre l’art. 34 regola gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, per i quali è previsto un diverso regime sanzionatorio.

La corretta qualificazione della difformità assume quindi un ruolo centrale, perché incide direttamente sulla misura repressiva applicabile. Nel caso della totale difformità dal permesso di costruire, l’ordinamento prevede la sanzione più incisiva del sistema repressivo edilizio: l’ordine di demolizione dell’opera abusiva.

Accanto a questo profilo, la vicenda richiama anche il tema della qualificazione delle opere come strutture precarie o costruzioni stabili.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha progressivamente consolidato un orientamento secondo cui la precarietà di un manufatto non può essere valutata esclusivamente sulla base dei materiali utilizzati o della sua potenziale rimovibilità, bensì in relazione alla funzione cui è destinato e alla sua incidenza sull’assetto del territorio.

Ne deriva che un manufatto può essere considerato realmente precario solo quando è destinato a soddisfare esigenze temporanee e contingenti e quando la sua presenza sul territorio non determina una trasformazione stabile dello stato dei luoghi.

Al contrario, quando una struttura viene utilizzata in modo stabile e permanente, anche se realizzata con materiali potenzialmente rimovibili, essa deve essere qualificata come una vera e propria costruzione, soggetta al regime ordinario dei titoli edilizi.

La decisione del Consiglio di Stato

Ed è proprio questo tipo di valutazione che il Collegio ha effettuato, concentrando l’analisi sulla qualificazione delle opere effettivamente realizzate rispetto al progetto originariamente assentito con il permesso di costruire.

In particolare, il progetto autorizzato faceva riferimento a manufatti in legno facilmente smontabili, destinati ad essere installati durante la stagione estiva e rimossi al termine della stessa.

Gli accertamenti effettuati successivamente hanno invece evidenziato la presenza di una struttura caratterizzata da elementi costruttivi in muratura, nonché da platee e fondazioni in cemento, incompatibili con la natura temporanea dell’opera autorizzata.

I giudici di Palazzo Spada hanno quindi ritenuto che le opere realizzate presentassero caratteristiche costruttive e funzionali diverse rispetto a quelle previste dal progetto assentito, evidenziando come la presenza di elementi strutturali stabili e la permanenza dell’opera sul suolo per un lungo periodo costituissero indici significativi della trasformazione dell’intervento in una costruzione stabile.

Proprio per questo l’opera risultava realizzata in totale difformità dal permesso di costruire, con conseguente applicazione della disciplina prevista dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001.

Precarietà dell’opera e valutazione funzionale

Un passaggio particolarmente significativo della sentenza riguarda il modo in cui deve essere valutata la precarietà di un manufatto edilizio.

In questo senso la giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che la precarietà di un manufatto non può essere desunta dalla sola facile rimovibilità della struttura, ma deve essere valutata alla luce della funzione concretamente svolta dall’opera.

Secondo un orientamento costante del Consiglio di Stato, un intervento edilizio può essere considerato precario solo quando è destinato a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, destinate a esaurirsi in un arco temporale limitato, mentre deve essere qualificato come nuova costruzione quando è destinato a incidere in modo stabile sull’assetto del territorio.

In questa prospettiva, la giurisprudenza ha più volte affermato che anche strutture potenzialmente smontabili – come chioschi, gazebo o manufatti realizzati con materiali leggeri – devono essere considerate opere stabili quando risultano destinate a un utilizzo permanente o prolungato nel tempo.

Il carattere precario dell’opera, quindi, non dipende tanto dalla tecnica costruttiva adottata, quanto dalla destinazione funzionale del manufatto e dalla sua incidenza sull’assetto urbanistico dei luoghi.

È proprio alla luce di questo criterio funzionale che il Collegio ha ritenuto che la struttura oggetto della controversia non potesse più essere qualificata come manufatto stagionale o facilmente amovibile.

Il tempo trascorso e l’assenza di un legittimo affidamento

Un ulteriore profilo affrontato dalla sentenza riguarda il tema del tempo trascorso dalla realizzazione delle opere.

Nel ricorso era stato sostenuto che la permanenza della struttura sul territorio per un lungo periodo avrebbe generato un affidamento sulla legittimità dell’intervento. Anche su questo punto il Consiglio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il decorso del tempo non è idoneo a rendere legittimo un abuso edilizio.

L’ordine di demolizione rappresenta infatti un atto vincolato, finalizzato al ripristino della legalità urbanistica, e non richiede una particolare motivazione sull’interesse pubblico alla rimozione dell’opera abusiva.

Conclusioni

L’appello è stato respinto, confermando la legittimità dell’ordinanza di demolizione e ritenendo corretta la qualificazione delle opere come intervento realizzato in totale difformità dal permesso di costruire.

La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato che valorizza il criterio funzionale nella qualificazione delle opere edilizie e ribadisce l’ampiezza dei poteri repressivi dell’amministrazione in presenza di interventi realizzati in difformità dal titolo edilizio.

Proprio per questo, una struttura autorizzata come stagionale o facilmente amovibile deve conservare nel tempo le caratteristiche che ne avevano giustificato l’assentibilità. La permanenza stabile dell’opera sul suolo o la presenza di elementi costruttivi incompatibili con la temporaneità possono determinare la qualificazione dell’intervento come abuso edilizio.