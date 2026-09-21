Prosegue il percorso di digitalizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Con il D.M. 28 luglio 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, sono state approvate le modifiche alle specifiche tecniche che disciplinano la comunicazione e il trasferimento telematico dei dati tra il SUAP e gli altri soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi.

La nuova versione 1.02 aggiorna il quadro già definito dal D.M. 26 settembre 2023 e interessa l’intero Sistema informatico degli Sportelli Unici (SSU), quindi non soltanto il front office attraverso il quale imprese e professionisti presentano le pratiche, ma anche i back office dei SUAP, le componenti utilizzate dagli enti terzi e il Catalogo SSU.

Il primo elemento da tenere presente riguarda i tempi: le nuove specifiche sono efficaci dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e dovranno essere attuate entro sei mesi, con scadenza fissata all’11 febbraio 2027.

Digitalizzazione SUAP: in Gazzetta Ufficiale il decreto che aggiorna le specifiche tecniche

Il riferimento normativo resta il d.P.R. n. 160/2010, che disciplina lo Sportello Unico per le Attività Produttive e individua nel SUAP il punto unico di accesso per i procedimenti relativi all’esercizio delle attività produttive e di prestazione di servizi.

L’architettura digitale oggi in fase di attuazione deriva dalla revisione dell’allegato tecnico al d.P.R. n. 160/2010 operata con il D.M. 12 novembre 2021, che ha ridefinito le modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra SUAP e amministrazioni coinvolte, mentre con il successivo D.M. 26 settembre 2023 sono state approvate le specifiche tecniche necessarie all’adeguamento delle piattaforme.

Il modello va però oltre la disponibilità di un semplice portale per la trasmissione delle pratiche, perché il nuovo SSU è costruito come un ecosistema informatico nazionale nel quale Front Office SUAP, Back Office SUAP, Back Office degli enti terzi e Catalogo SSU devono poter comunicare secondo regole comuni e attraverso servizi interoperabili, anche mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

In un sistema di questo tipo le specifiche tecniche devono necessariamente evolvere insieme alle piattaforme e alle criticità che emergono nella gestione dei procedimenti. Proprio dall’analisi delle problematiche operative svolta nell’ambito del gruppo tecnico coordinato da AgID è nata la versione 1.02, successivamente sottoposta all’intesa della Conferenza Unificata, acquisita nella seduta del 21 maggio 2026.

Specifiche tecniche SUAP 1.02: cosa cambia

Le nuove specifiche non modificano i presupposti sostanziali della SCIA, delle autorizzazioni o degli altri titoli necessari per l’esercizio delle attività, né introducono nuovi procedimenti, ma intervengono sul modo in cui i diversi passaggi amministrativi devono essere rappresentati e gestiti all’interno dell’ecosistema digitale.

L’obiettivo è fare in modo che ogni evento possa essere trattato dalle piattaforme secondo regole uniformi, evitando che sistemi diversi interpretino o trasmettano in maniera differente la stessa fase istruttoria.

In questa prospettiva, la versione 1.02 interviene sulla distinzione tra richiesta di integrazione e conformazione, sulla gestione dei motivi ostativi, sulla SCIA condizionata, sui rapporti con gli enti terzi, sulla conferenza di servizi, anche in modalità sincrona, e sugli eventi relativi all’autotutela.

A questi profili si aggiungono l’interoperabilità con lo Sportello unico digitale ZES e con le Autorità di sistema portuale, oltre agli aggiornamenti delle API, delle strutture dati e dei servizi collegati al Catalogo SSU.

Procedimenti, enti terzi e Catalogo SSU: quali fasi del procedimento cambiano nei flussi digitali

Le modifiche riguardano soprattutto quelle fasi che, nella gestione quotidiana del SUAP, richiedono una rappresentazione digitale più precisa e coerente con la sequenza amministrativa.

È il caso, ad esempio, della distinzione tra integrazione documentale e conformazione, che rispondono a finalità differenti e non possono quindi essere trattate come eventi equivalenti. Una richiesta finalizzata ad acquisire documentazione mancante non coincide infatti con quella attraverso la quale l’amministrazione chiede all’interessato di rendere l’attività conforme alla disciplina applicabile, e questa differenza deve poter essere riconosciuta anche dai sistemi.

Lo stesso vale per la SCIA condizionata, per i motivi ostativi, per gli eventi di autotutela e per la conferenza di servizi, anche in modalità sincrona, tutti passaggi nei quali lo scambio informativo non può ridursi alla semplice trasmissione di un file, ma deve essere collocato all’interno della corretta sequenza procedimentale.

Un ruolo altrettanto rilevante assume il rapporto con gli enti terzi, chiamati a esprimere pareri, effettuare verifiche o rilasciare atti di assenso nell’ambito delle rispettive competenze e che, proprio per questo, devono poter dialogare con il SUAP attraverso componenti e regole condivise.

Il passaggio decisivo sta dunque nella trasformazione del procedimento in un insieme di eventi digitali strutturati, riconoscibili e interoperabili, nei quali conta non soltanto il contenuto del documento trasmesso, ma anche il significato che quell’evento assume all’interno dell’istruttoria.

All’interno di questa architettura assume una funzione centrale il Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici (Catalogo SSU), che raccoglie le informazioni necessarie a identificare procedimenti, SUAP, enti terzi e componenti informatiche accreditate, consentendo alle diverse piattaforme di individuarsi e utilizzare i servizi previsti dall’ecosistema.

Piattaforme SUAP: adeguamento entro l’11 febbraio 2027

Le modifiche sono efficaci dalla pubblicazione del decreto e devono essere attuate entro sei mesi. Poiché il provvedimento è stato pubblicato l’11 agosto 2026, il termine per l’adeguamento cade l’11 febbraio 2027.

Per i Comuni questo non significa necessariamente sviluppare direttamente nuovi sistemi informatici, dal momento che molti enti utilizzano piattaforme regionali, soluzioni camerali o servizi forniti da soggetti esterni, ma rende necessario verificare che la soluzione utilizzata sia adeguata alla versione 1.02 e che l’aggiornamento tecnologico sia coordinato con l’organizzazione interna degli uffici e con le modalità di interazione con le altre amministrazioni.

Lo stesso vale per gli enti terzi, perché l’interoperabilità può funzionare soltanto se tutte le componenti coinvolte nel procedimento utilizzano standard compatibili. Un SUAP aggiornato, da solo, non basta se una delle amministrazioni chiamate a intervenire continua a operare attraverso modalità non allineate al nuovo ecosistema.

La scadenza dell’11 febbraio 2027 segna quindi un passaggio importante nel processo di trasformazione del SUAP, che da semplice punto telematico di accesso alle pratiche è destinato a diventare una infrastruttura digitale attraverso la quale gestire l’intero procedimento amministrativo.