Nel precedente articolo ci siamo lasciati con una domanda: come può il direttore dei lavori esercitare efficacemente la propria attività di verifica quando non dispone di tutti gli elementi necessari per individuare compiutamente le prestazioni affidate a terzi?

Cercheremo ora di dare una risposta a questa domanda ma dobbiamo necessariamente associarne altre.

Le tre domande toccano un punto estremamente delicato: come garantire un controllo effettivo del subaffidamento senza trasformare, per via amministrativa, un obbligo di semplice comunicazione in un procedimento di autorizzazione non previsto dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

La distinzione che riteniamo essenziale è quella tra:

Non solo non sono necessariamente la stessa cosa ma, soprattutto, chiedere documenti per effettuare un controllo non significa automaticamente poter subordinare l'inizio della prestazione a un'autorizzazione, anche se esistono poi anche altri elementi che subordinano l’effettivo inizio della prestazione come l’aggiornamento della notifica preliminare e la verifica di idoneità del POS.

Alla prima delle tre domande che abbiamo fatto all’inizio si può rispondere dicendo che la stazione appaltante può prevedere obblighi informativi e documentali aggiuntivi, purché pertinenti, proporzionati e non equivalenti a un'autorizzazione mascherata.

Invece, non consideriamo legittima, in via generale, un'estensione automatica dell'intero procedimento documentale del subappalto a qualsiasi subaffidamento. Il momento della gara va distinto da quello dell'esecuzione.

Negli atti di gara la stazione appaltante può disciplinare le modalità di gestione e controllo dei subcontratti durante l'esecuzione, ad esempio nel capitolato speciale d'appalto o nello schema di contratto. Quindi, può prevedere che, quando l'appaltatore comunichi un subaffidamento, fornisca anche una descrizione analitica delle prestazioni, il loro collegamento alle categorie SOA e gli elaborati necessari per individuarle.

Tuttavia, vi sono almeno tre limiti:

Per esempio, una clausola che imponga di identificare le voci di computo interessate dalle prestazioni affidate a terzi è più difendibile di una che richieda indistintamente tutta la documentazione prevista per il subappalto, a pena di inefficacia della comunicazione.

Questa è una valutazione interpretativa: la sua tenuta giuridica dipende anche dalla formulazione della clausola e dalla concreta natura degli obblighi richiesti.

La risposta alla seconda delle domande iniziali deve essere necessariamente più prudente: la stazione appaltante può richiedere chiarimenti e documenti specifici necessari a svolgere le verifiche dovute, ma non riteniamo che possa imporre indiscriminatamente l'intero corredo documentale del subappalto come condizione generale a cui subordinare l’efficacia della comunicazione.

L'art. 119, comma 2, settimo periodo, del D.Lgs 36/2023, individua espressamente gli elementi da comunicare prima dell'inizio della prestazione: nominativo del subcontraente, importo ed oggetto, oltre alle successive modifiche.

Il testo normativo non prevede, per questa comunicazione, il deposito obbligatorio del computo metrico estimativo, dell'elenco prezzi o del contratto integrale.

Quindi, se l'appaltatore comunica correttamente tutti gli elementi richiesti, la stazione appaltante non dovrebbe considerare automaticamente la comunicazione inefficace soltanto perché manca un documento aggiuntivo non previsto dalla legge o dal contratto principale.

Invece, cambia la situazione se emergono ragioni concrete per dubitare della qualificazione come subaffidamento.

Immaginiamo una comunicazione così formulata:

“Subaffidamento per fornitura e posa di elementi metallici presso il cantiere, di importo pari a 90.000 € e con incidenza della manodopera del 30%”.

Innanzitutto, mancherebbe l’identificazione del subaffidatario e poi da una descrizione del genere non è possibile comprendere se si tratti di semplici componenti prefabbricati da fissare oppure della realizzazione di carpenterie metalliche costituenti una parte dell'opera.

Tra l’altro può essere difficile ricondurle anche ad una categoria omogenea/corpo d’opera/WBS ai fini della contabilità, ad una categoria SOA ai fini della certificazione finale ad esecuzione avvenuta ed oggi anche alle TOL ai fini della revisione prezzi.

In tale circostanza il RUP, eventualmente sulla base di un parere richiesto alla direzione dei lavori, avrebbe ragioni concrete per chiedere una descrizione più precisa, gli elaborati tecnici interessati e, se necessario, gli estratti contrattuali che permettano di qualificare correttamente la prestazione.

La richiesta, però, dovrebbe essere formulata come integrazione istruttoria finalizzata a verificare il contenuto sostanziale dell'affidamento, non come richiesta generalizzata di autorizzazione al subaffidamento.

Come anticipato in precedenza, una precisazione importante riguarda l’art. 119, comma 2-bis, del D.Lgs 36/2023, come introdotto dal D.Lgs 209/2024 (c.d. “Correttivo”). Infatti, esso prevede clausole di revisione prezzi anche nei subcontratti comunicati ai sensi dell’art. 119, comma 2, del D.Lgs 36/2023.

Questo conferma che la disciplina dei subcontratti non si esaurisce nei tre dati della comunicazione, pur non introducendo di per sé un obbligo generalizzato di deposito del contratto integrale.

Cosa accade se l'appaltatore rifiuta di produrre gli ulteriori documenti?

In questo caso è necessario distinguere tra varie possibilità:

Invece, in assenza di una base normativa o contrattuale specifica, non consideriamo pacifico il potere di sospendere automaticamente l'attività del subaffidatario per la sola mancata consegna del computo o dell'elenco prezzi.

Il direttore dei lavori come può effettuare concretamente il monitoraggio? Questa è la domanda centrale, che trova già una parziale risposta nei punti precedenti.

L'art. 1, comma 2, lettera m), dell'Allegato II.14, del D.Lgs 36/2023, attribuisce espressamente al direttore dei lavori il compito di verificare la presenza in cantiere sia delle imprese subappaltatrici autorizzate che dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento delle prestazioni affidate nel rispetto della normativa e del contratto.

Il riferimento ai subcontraenti è esplicito; quindi, non si tratta di un controllo facoltativo.

Il problema è che la norma attribuisce al direttore dei lavori un compito di verifica senza prevedere, nell'art. 119, comma 2, del D.Lgs 36/2023, un corredo documentale minimo idoneo a svolgerlo in maniera analitica.

Le problematiche legate all’esercizio delle funzioni di controllo del direttore dei lavori e agli strumenti a sua disposizione sono tra i temi affrontati nel volume “La direzione dell’esecuzione dell’opera pubblica”, appena pubblicato.

Gli strumenti utilizzabili:

Strumento Utilità concreta Limite Comunicazione art. 119, comma 2, settimo periodo, del D.Lgs 36/2023 Identifica subcontraente, importo ed oggetto Spesso non individua quantità, ubicazioni e voci di computo, né tantomeno SOA e TOL Elaborati progettuali dell'appalto Consentono di identificare le opere previste anche in termini di caratteristiche tecniche e capitolari Non indicano quali parti siano effettivamente affidate al subcontraente Computo metrico ed elenco prezzi dell'appalto Consentono di valorizzare le lavorazioni Non stabiliscono da soli il perimetro del subaffidamento, ma lo circoscrivono abbastanza Giornale dei lavori e sopralluoghi Documentano presenze, attività e progressione Consentono un controllo prevalentemente successivo o contestuale Documentazione di cantiere e di sicurezza Aiuta ad identificare imprese, lavoratori ed attività Non sostituisce la descrizione tecnica-economica della prestazione Richiesta di chiarimenti tramite RUP Permette di approfondire una comunicazione ambigua Non garantisce automaticamente il diritto a ottenere qualsiasi documento contrattuale

Questi strumenti consentono una verifica materiale, ma non sempre una verifica analitica.

Esempio: fornitura e posa di serramenti

Supponiamo che l'appaltatore comunichi:

“Nome e ragione sociale subaffidatario - fornitura e posa di serramenti - importo 70.000 € con incidenza della manodopera del 20%.”

Il direttore dei lavori dispone del progetto architettonico, dei prospetti, dell'abaco dei serramenti e del computo metrico estimativo.

Quindi, può verificare se il subaffidatario sia presente in cantiere, se stia installando serramenti e se l'esecuzione sia tecnicamente conforme, ma non può sapere a priori, sulla base della sola comunicazione, se debba installare:

tutti i serramenti dell'edificio;

soltanto quelli del primo piano;

soltanto i serramenti esterni, esclusi quelli tagliafuoco;

un determinato numero di infissi, con esclusione degli accessori;

anche controtelai, sigillature ed opere complementari.

La difficoltà non è soltanto economica, ma risiede anche nell'impossibilità di identificare con certezza il confine tra ciò che esegue il subaffidatario e ciò che rimane a carico dell'appaltatore.

Anche il confronto con l'abaco progettuale non risolve il problema, perché l'abaco individua l'opera da realizzare, non la ripartizione contrattuale tra i soggetti che vi intervengono.

Come dovrebbe comportarsi operativamente il direttore dei lavori

Innanzitutto facciamo presente che il primo soggetto ad istruire la comunicazione dovrebbe essere la stazione appaltante nella persona del RUP, in quanto la comunicazione sarà a loro indirizzo, dopodiché interviene il supporto istruttorio del direttore dei lavori che potrebbe agire secondo la seguente procedura.

Riteniamo utile distinguere due situazioni:

A. La comunicazione è sufficientemente precisa

Se l'oggetto indica chiaramente la prestazione: per esempio “fornitura e posa di 24 porte interne, identificate dai codici P01-P24 dell'abaco serramenti, edificio A, piani primo e secondo, senza controtelai ed opere murarie”, il direttore dei lavori dispone già di un riferimento progettuale sufficiente per programmare controlli mirati e che gli consente di rintracciare anche SOA e TOL all’interno del CME.

Non è necessariamente indispensabile acquisire un computo metrico estimativo autonomo del subaffidamento.

B. La comunicazione è generica

Se l'oggetto è “fornitura e posa di serramenti”, la situazione è diversa.

In tal caso il direttore dei lavori potrebbe:

registrare la comunicazione ricevuta e verificare che gli elementi obbligatori siano presenti; confrontare l'oggetto dichiarato con il progetto per individuare le possibili prestazioni interessate e le relative categorie; segnalare formalmente al RUP l'insufficiente perimetrazione tecnica, motivando perché non sia possibile svolgere compiutamente il controllo previsto dall’art. 1, comma 2, lettera m), dell'Allegato II.14, del D.Lgs 36/2023; proporre al RUP una richiesta di chiarimenti/integrazioni all'appaltatore, limitata agli elementi effettivamente necessari: ubicazioni, elaborati, quantità, prestazioni incluse ed escluse; documentare le verifiche in cantiere, con giornale dei lavori, verbali, rilievi fotografici e controlli in contraddittorio con l'appaltatore; segnalare eventuali difformità al RUP, specialmente se le attività osservate appaiono diverse o più estese rispetto a quelle comunicate.

Il direttore dei lavori non dovrebbe, di propria iniziativa, introdurre un procedimento autorizzatorio parallelo, in quanto la materia primariamente non è in mano sua, ma della stazione appaltante ed in particolare del RUP.

L'interlocuzione tecnico-contrattuale deve restare correttamente incardinata nel rapporto contrattuale stazione appaltante-appaltatore.

Una possibile soluzione efficace: una scheda di perimetrazione

Più che imporre indistintamente tutti i documenti del subappalto anche nel caso di subaffidamento, cosa a priori non possibile, potremmo prevedere nel capitolato una scheda tecnica di individuazione delle prestazioni subaffidate, da allegare alla comunicazione quando la natura della prestazione lo richieda.

Scheda di perimetrazione del subaffidamento

Ipotetico modello per la gestione contrattuale del subaffidamento, non allegato obbligatorio previsto dall'art. 119, comma 2, del D.Lgs 36/2023.

L’ipotesi di scheda vuole essere anche un modo di raccogliere un dibattito intorno al tema ed accendere un “focus”, su una questione che comunque costituisce un’effettiva criticità.

Ipotesi di scheda di perimetrazione: