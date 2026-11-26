Nel precedente articolo ci siamo lasciati con una domanda: come può il direttore dei lavori esercitare efficacemente la propria attività di verifica quando non dispone di tutti gli elementi necessari per individuare compiutamente le prestazioni affidate a terzi?
Cercheremo ora di dare una risposta a questa domanda ma dobbiamo necessariamente associarne altre.
- È legittimo per la stazione appaltante in sede di gara chiedere di presentare anche per il subaffidamento, anche se solo soggetto a comunicazione, gli stessi documenti necessari per una richiesta di subappalto, sapendo che la norma non li esige espressamente, ma anzi definisce precisamente cosa bisogna comunicare in caso di subaffidamento?
- È legittimo per la stazione appaltante in sede di comunicazione di subaffidamento chiedere di presentare gli stessi documenti necessari per una richiesta di subappalto, sapendo che la norma non li esige espressamente, ma anzi definisce precisamente cosa bisogna comunicare in caso di subaffidamento?
- Quali sono gli strumenti operativi in mano al direttore dei lavori, in caso che la comunicazione di subaffidamento contenga solo i minimi elementi di legge, per verificare che il subaffidatario stia effettivamente svolgendo la prestazione affidata? Come facciamo a perimetrarla in termini di disegni, di computo, elenco prezzi, ecc…?
Le tre domande toccano un punto estremamente delicato: come garantire un controllo effettivo del subaffidamento senza trasformare, per via amministrativa, un obbligo di semplice comunicazione in un procedimento di autorizzazione non previsto dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023.
La distinzione che riteniamo essenziale è quella tra:
- documenti obbligatori per legge, necessari a soddisfare la comunicazione del subaffidamento;
- documenti ed informazioni richiesti per verificare la natura e l'effettiva esecuzione della prestazione, che possono trovare fondamento nei poteri di controllo della stazione appaltante e della direzione dei lavori.
Non solo non sono necessariamente la stessa cosa ma, soprattutto, chiedere documenti per effettuare un controllo non significa automaticamente poter subordinare l'inizio della prestazione a un'autorizzazione, anche se esistono poi anche altri elementi che subordinano l’effettivo inizio della prestazione come l’aggiornamento della notifica preliminare e la verifica di idoneità del POS.
Documenti tipici del subappalto anche per i subaffidamenti: è legittimo chiederli anche negli atti di gara?
Alla prima delle tre domande che abbiamo fatto all’inizio si può rispondere dicendo che la stazione appaltante può prevedere obblighi informativi e documentali aggiuntivi, purché pertinenti, proporzionati e non equivalenti a un'autorizzazione mascherata.
Invece, non consideriamo legittima, in via generale, un'estensione automatica dell'intero procedimento documentale del subappalto a qualsiasi subaffidamento. Il momento della gara va distinto da quello dell'esecuzione.
Negli atti di gara la stazione appaltante può disciplinare le modalità di gestione e controllo dei subcontratti durante l'esecuzione, ad esempio nel capitolato speciale d'appalto o nello schema di contratto. Quindi, può prevedere che, quando l'appaltatore comunichi un subaffidamento, fornisca anche una descrizione analitica delle prestazioni, il loro collegamento alle categorie SOA e gli elaborati necessari per individuarle.
Tuttavia, vi sono almeno tre limiti:
- il principio di proporzionalità: non sarebbe ragionevole pretendere un computo metrico estimativo, un elenco prezzi ed un contratto integrale per qualsiasi acquisto o fornitura di modesta rilevanza, indipendentemente dalla natura della prestazione;
- la distinzione tra subappalto e subaffidamento. Se la norma assoggetta il subaffidamento a comunicazione, la “lex specialis” non dovrebbe introdurre un'approvazione preventiva generalizzata equivalente all'autorizzazione al subappalto;
- la finalità della richiesta. I documenti ulteriori devono servire a verificare elementi concretamente rilevanti: qualificazione del rapporto, prestazioni affidate, sicurezza, tracciabilità, categorie interessate e corrispondenza con le lavorazioni dell'appalto.
Per esempio, una clausola che imponga di identificare le voci di computo interessate dalle prestazioni affidate a terzi è più difendibile di una che richieda indistintamente tutta la documentazione prevista per il subappalto, a pena di inefficacia della comunicazione.
Questa è una valutazione interpretativa: la sua tenuta giuridica dipende anche dalla formulazione della clausola e dalla concreta natura degli obblighi richiesti.
Presentazione documenti subaffidamento: la stazione appaltante può richiederli in corso d’esecuzione?
La risposta alla seconda delle domande iniziali deve essere necessariamente più prudente: la stazione appaltante può richiedere chiarimenti e documenti specifici necessari a svolgere le verifiche dovute, ma non riteniamo che possa imporre indiscriminatamente l'intero corredo documentale del subappalto come condizione generale a cui subordinare l’efficacia della comunicazione.
L'art. 119, comma 2, settimo periodo, del D.Lgs 36/2023, individua espressamente gli elementi da comunicare prima dell'inizio della prestazione: nominativo del subcontraente, importo ed oggetto, oltre alle successive modifiche.
Il testo normativo non prevede, per questa comunicazione, il deposito obbligatorio del computo metrico estimativo, dell'elenco prezzi o del contratto integrale.
Quindi, se l'appaltatore comunica correttamente tutti gli elementi richiesti, la stazione appaltante non dovrebbe considerare automaticamente la comunicazione inefficace soltanto perché manca un documento aggiuntivo non previsto dalla legge o dal contratto principale.
Invece, cambia la situazione se emergono ragioni concrete per dubitare della qualificazione come subaffidamento.
Immaginiamo una comunicazione così formulata:
“Subaffidamento per fornitura e posa di elementi metallici presso il cantiere, di importo pari a 90.000 € e con incidenza della manodopera del 30%”.
Innanzitutto, mancherebbe l’identificazione del subaffidatario e poi da una descrizione del genere non è possibile comprendere se si tratti di semplici componenti prefabbricati da fissare oppure della realizzazione di carpenterie metalliche costituenti una parte dell'opera.
Tra l’altro può essere difficile ricondurle anche ad una categoria omogenea/corpo d’opera/WBS ai fini della contabilità, ad una categoria SOA ai fini della certificazione finale ad esecuzione avvenuta ed oggi anche alle TOL ai fini della revisione prezzi.
In tale circostanza il RUP, eventualmente sulla base di un parere richiesto alla direzione dei lavori, avrebbe ragioni concrete per chiedere una descrizione più precisa, gli elaborati tecnici interessati e, se necessario, gli estratti contrattuali che permettano di qualificare correttamente la prestazione.
La richiesta, però, dovrebbe essere formulata come integrazione istruttoria finalizzata a verificare il contenuto sostanziale dell'affidamento, non come richiesta generalizzata di autorizzazione al subaffidamento.
Come anticipato in precedenza, una precisazione importante riguarda l’art. 119, comma 2-bis, del D.Lgs 36/2023, come introdotto dal D.Lgs 209/2024 (c.d. “Correttivo”). Infatti, esso prevede clausole di revisione prezzi anche nei subcontratti comunicati ai sensi dell’art. 119, comma 2, del D.Lgs 36/2023.
Questo conferma che la disciplina dei subcontratti non si esaurisce nei tre dati della comunicazione, pur non introducendo di per sé un obbligo generalizzato di deposito del contratto integrale.
Cosa accade se l'appaltatore rifiuta di produrre gli ulteriori documenti?
In questo caso è necessario distinguere tra varie possibilità:
- se si tratta di documenti aggiuntivi non previsti dalla legge o dal contratto, richiesti senza una motivazione specifica, il rifiuto non può essere automaticamente equiparato all'omessa comunicazione;
- se la documentazione è necessaria per chiarire un oggetto comunicato in modo ambiguo o per accertare una possibile elusione della disciplina del subappalto, il RUP può formalizzare la richiesta e valutare le conseguenze dell'eventuale mancata collaborazione;
- se esistono specifici obblighi contrattuali o di sicurezza, questi conservano la loro autonoma efficacia e possono giustificare ulteriori iniziative.
Invece, in assenza di una base normativa o contrattuale specifica, non consideriamo pacifico il potere di sospendere automaticamente l'attività del subaffidatario per la sola mancata consegna del computo o dell'elenco prezzi.
Come effettuare il monitoraggio: gli strumenti operativi in mano al direttore dei lavori
Il direttore dei lavori come può effettuare concretamente il monitoraggio? Questa è la domanda centrale, che trova già una parziale risposta nei punti precedenti.
L'art. 1, comma 2, lettera m), dell'Allegato II.14, del D.Lgs 36/2023, attribuisce espressamente al direttore dei lavori il compito di verificare la presenza in cantiere sia delle imprese subappaltatrici autorizzate che dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento delle prestazioni affidate nel rispetto della normativa e del contratto.
Il riferimento ai subcontraenti è esplicito; quindi, non si tratta di un controllo facoltativo.
Il problema è che la norma attribuisce al direttore dei lavori un compito di verifica senza prevedere, nell'art. 119, comma 2, del D.Lgs 36/2023, un corredo documentale minimo idoneo a svolgerlo in maniera analitica.
Le problematiche legate all’esercizio delle funzioni di controllo del direttore dei lavori e agli strumenti a sua disposizione sono tra i temi affrontati nel volume “La direzione dell’esecuzione dell’opera pubblica”, appena pubblicato.
Gli strumenti utilizzabili:
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Strumento
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Utilità concreta
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Limite
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Comunicazione art. 119, comma 2, settimo periodo, del D.Lgs 36/2023
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Identifica subcontraente, importo ed oggetto
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Spesso non individua quantità, ubicazioni e voci di computo, né tantomeno SOA e TOL
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Elaborati progettuali dell'appalto
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Consentono di identificare le opere previste anche in termini di caratteristiche tecniche e capitolari
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Non indicano quali parti siano effettivamente affidate al subcontraente
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Computo metrico ed elenco prezzi dell'appalto
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Consentono di valorizzare le lavorazioni
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Non stabiliscono da soli il perimetro del subaffidamento, ma lo circoscrivono abbastanza
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Giornale dei lavori e sopralluoghi
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Documentano presenze, attività e progressione
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Consentono un controllo prevalentemente successivo o contestuale
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Documentazione di cantiere e di sicurezza
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Aiuta ad identificare imprese, lavoratori ed attività
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Non sostituisce la descrizione tecnica-economica della prestazione
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Richiesta di chiarimenti tramite RUP
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Permette di approfondire una comunicazione ambigua
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Non garantisce automaticamente il diritto a ottenere qualsiasi documento contrattuale
Questi strumenti consentono una verifica materiale, ma non sempre una verifica analitica.
Esempio: fornitura e posa di serramenti
Supponiamo che l'appaltatore comunichi:
“Nome e ragione sociale subaffidatario - fornitura e posa di serramenti - importo 70.000 € con incidenza della manodopera del 20%.”
Il direttore dei lavori dispone del progetto architettonico, dei prospetti, dell'abaco dei serramenti e del computo metrico estimativo.
Quindi, può verificare se il subaffidatario sia presente in cantiere, se stia installando serramenti e se l'esecuzione sia tecnicamente conforme, ma non può sapere a priori, sulla base della sola comunicazione, se debba installare:
- tutti i serramenti dell'edificio;
- soltanto quelli del primo piano;
- soltanto i serramenti esterni, esclusi quelli tagliafuoco;
- un determinato numero di infissi, con esclusione degli accessori;
- anche controtelai, sigillature ed opere complementari.
La difficoltà non è soltanto economica, ma risiede anche nell'impossibilità di identificare con certezza il confine tra ciò che esegue il subaffidatario e ciò che rimane a carico dell'appaltatore.
Anche il confronto con l'abaco progettuale non risolve il problema, perché l'abaco individua l'opera da realizzare, non la ripartizione contrattuale tra i soggetti che vi intervengono.
Come dovrebbe comportarsi operativamente il direttore dei lavori
Innanzitutto facciamo presente che il primo soggetto ad istruire la comunicazione dovrebbe essere la stazione appaltante nella persona del RUP, in quanto la comunicazione sarà a loro indirizzo, dopodiché interviene il supporto istruttorio del direttore dei lavori che potrebbe agire secondo la seguente procedura.
Riteniamo utile distinguere due situazioni:
A. La comunicazione è sufficientemente precisa
Se l'oggetto indica chiaramente la prestazione: per esempio “fornitura e posa di 24 porte interne, identificate dai codici P01-P24 dell'abaco serramenti, edificio A, piani primo e secondo, senza controtelai ed opere murarie”, il direttore dei lavori dispone già di un riferimento progettuale sufficiente per programmare controlli mirati e che gli consente di rintracciare anche SOA e TOL all’interno del CME.
Non è necessariamente indispensabile acquisire un computo metrico estimativo autonomo del subaffidamento.
B. La comunicazione è generica
Se l'oggetto è “fornitura e posa di serramenti”, la situazione è diversa.
In tal caso il direttore dei lavori potrebbe:
- registrare la comunicazione ricevuta e verificare che gli elementi obbligatori siano presenti;
- confrontare l'oggetto dichiarato con il progetto per individuare le possibili prestazioni interessate e le relative categorie;
- segnalare formalmente al RUP l'insufficiente perimetrazione tecnica, motivando perché non sia possibile svolgere compiutamente il controllo previsto dall’art. 1, comma 2, lettera m), dell'Allegato II.14, del D.Lgs 36/2023;
- proporre al RUP una richiesta di chiarimenti/integrazioni all'appaltatore, limitata agli elementi effettivamente necessari: ubicazioni, elaborati, quantità, prestazioni incluse ed escluse;
- documentare le verifiche in cantiere, con giornale dei lavori, verbali, rilievi fotografici e controlli in contraddittorio con l'appaltatore;
- segnalare eventuali difformità al RUP, specialmente se le attività osservate appaiono diverse o più estese rispetto a quelle comunicate.
Il direttore dei lavori non dovrebbe, di propria iniziativa, introdurre un procedimento autorizzatorio parallelo, in quanto la materia primariamente non è in mano sua, ma della stazione appaltante ed in particolare del RUP.
L'interlocuzione tecnico-contrattuale deve restare correttamente incardinata nel rapporto contrattuale stazione appaltante-appaltatore.
Una possibile soluzione efficace: una scheda di perimetrazione
Più che imporre indistintamente tutti i documenti del subappalto anche nel caso di subaffidamento, cosa a priori non possibile, potremmo prevedere nel capitolato una scheda tecnica di individuazione delle prestazioni subaffidate, da allegare alla comunicazione quando la natura della prestazione lo richieda.
Scheda di perimetrazione del subaffidamento
Ipotetico modello per la gestione contrattuale del subaffidamento, non allegato obbligatorio previsto dall'art. 119, comma 2, del D.Lgs 36/2023.
L’ipotesi di scheda vuole essere anche un modo di raccogliere un dibattito intorno al tema ed accendere un “focus”, su una questione che comunque costituisce un’effettiva criticità.
Ipotesi di scheda di perimetrazione:
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Subaffidatario
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Nome e ragione sociale
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Oggetto
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Fornitura e posa di porte interne
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Categoria SOA
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OS6
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Elaborati
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P01–P24 dell'abaco serramenti
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Ubicazione
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Edificio A
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Quantità
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24 porte
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Voci di computo
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NP.15, NP.16, NP.17
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Prestazioni escluse
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Controtelai ed opere murarie
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Valore a prezzi lordi di progetto
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90.000 €
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Importo netto del subaffidamento
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70.000 €
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Incidenza manodopera
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20%
Questa scheda risolverebbe contemporaneamente due problemi:
- permetterebbe al direttore dei lavori di individuare cosa verificare;
- al RUP di valutare la corretta qualificazione del rapporto e di conoscere l'incidenza delle prestazioni esternalizzate, anche in riferimento ai prezzi lordi di progetto.
Non sarebbe necessario richiedere il contratto integrale o conoscere tutti i margini economici del subcontraente per ottenere questi risultati. È un’ipotesi che va verificata giuridicamente a seconda del caso di specie.
Una possibile clausola da inserire nel capitolato speciale d'appalto
Si descrive un’ipotetica clausola da inserire nel capitolato speciale d'appalto per l’identificazione e controllo delle prestazioni affidate mediante subcontratti diversi dal subappalto.
L’ipotesi di clausola vuole essere anche un modo di raccogliere un dibattito intorno al tema ed accendere un “focus”, su una questione che comunque costituisce un’effettiva criticità.
Ipotesi di clausola:
“Ferme restando la natura non autorizzatoria della comunicazione prevista dall'art. 119, comma 2, del D.Lgs 36/2023 e le informazioni obbligatorie stabilite dalla medesima disposizione, l'appaltatore assicura che l'oggetto delle prestazioni affidate a terzi sia descritto in modo sufficientemente determinato da consentirne l'identificazione e il controllo durante l'esecuzione.
Per le prestazioni che comportano attività in cantiere, qualora la sola descrizione dell'oggetto non consenta di individuarne adeguatamente il perimetro, l'appaltatore fornisce, su richiesta motivata della stazione appaltante, gli elementi tecnici necessari ad identificarne la natura, l'ubicazione, le quantità, gli elaborati progettuali di riferimento e le eventuali voci di computo interessate.
Tali informazioni sono richieste esclusivamente per consentire la verifica della corretta qualificazione del subcontratto e lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 1, comma 2, lettera m), dell'Allegato II.14, del D.Lgs 36/2023.
La richiesta di chiarimenti o documenti integrativi non costituisce, di per sé, un procedimento di autorizzazione al subaffidamento e non modifica il regime previsto dall'art. 119, comma 2, del D.Lgs 36/2023, fatti salvi gli ulteriori obblighi derivanti dalla normativa vigente e dal contratto d'appalto.”
L’ipotesi va verificata giuridicamente a seconda del caso di specie.
Considerazioni conclusive
Riportiamo un prospetto sintetico delle risposte ai quesiti:
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Quesito
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Valutazione
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1. Richiesta documentale prevista in gara
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Ammissibile in linea di principio per informazioni tecniche proporzionate e funzionali ai controlli; problematica se replica integralmente il regime autorizzatorio del subappalto
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2. Richiesta al momento della comunicazione
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Possibili chiarimenti e integrazioni motivati; non pacifica l'imposizione generalizzata di documenti ulteriori come condizione di efficacia della comunicazione
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3. Controlli del direttore dei lavori
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Possibili mediante progetto, sopralluoghi, giornale dei lavori e segnalazioni al RUP; senza una perimetrazione tecnica il controllo può però risultare inevitabilmente incompleto
Non c'è necessariamente una contraddizione giuridica tra le due disposizioni: il legislatore può prevedere una comunicazione semplificata e, contemporaneamente, obblighi di controllo.
C’è però una criticità operativa nel raccordo tra i due istituti, perché le informazioni minime non sono sempre sufficienti per rendere effettivo quel controllo.
In conclusione, la soluzione più equilibrata non sembra quella estendere al subaffidamento l'intero procedimento del subappalto, ma di rendere obbligatoria contrattualmente, nei casi pertinenti, una perimetrazione tecnica minima delle prestazioni, senza introdurre alcun titolo autorizzativo.
Questo consentirebbe di preservare la semplificazione voluta dal legislatore senza lasciare il direttore dei lavori nella condizione di dover controllare prestazioni il cui contenuto e la cui estensione non sono stati adeguatamente individuati.
Su questi aspetti avremo modo di confrontarci anche nel corso del webinar “La filiera del subappalto”, nel quale approfondiremo la disciplina dei subcontratti nei lavori pubblici e le relative problematiche applicative nella fase di esecuzione.