La digitalizzazione della fase esecutiva dei contratti pubblici entra in una fase più operativa e tocca uno degli ambiti più delicati: la gestione dei subappalti.

Con il nuovo Portale dei Servizi, Consip introduce un sistema interamente digitale che supera carta e posta elettronica certificata, cambiando modalità e tempi delle richieste di subappalto e delle comunicazioni di subaffidamento nei contratti gestiti dalla centrale acquisti.

Subappalti pubblici: con Consip stop a carta e PEC, gestione tutta digitale

I numeri aiutano a inquadrare la portata dell’intervento. Nel 2025 le richieste di subappalto e le comunicazioni di subaffidamento legate ai contratti Consip hanno superato quota 7.400, per un valore complessivo superiore a 1,2 miliardi di euro, con circa 2.800 operatori economici coinvolti.

Si tratta di un segmento che, pur collocandosi nella fase esecutiva, incide direttamente sulla realizzazione delle prestazioni contrattuali e, più in generale, sulla tenuta dell’intero sistema.

Un unico accesso per subappalti e pagamenti

Il nuovo Portale dei Servizi è costruito come punto unico di accesso e integra due ambiti operativi:

il Portale del Subappalto , dedicato alla gestione delle autorizzazioni e delle comunicazioni;

, dedicato alla gestione delle autorizzazioni e delle comunicazioni; il Portale dei Pagamenti, che consente di gestire on line i versamenti verso Consip tramite PagoPA.

L’obiettivo è concentrare strumenti e flussi in un unico ambiente, rendendo più lineare la gestione della fase esecutiva.

Addio PEC: come cambia la gestione dei subappalti

Il cambiamento più evidente riguarda il Portale del Subappalto. Fino ad oggi, le imprese trasmettevano richieste e comunicazioni tramite PEC, con una gestione spesso frammentata e poco tracciabile.

Con la nuova piattaforma, l’intero processo passa on line: le pratiche vengono caricate direttamente sul sistema, senza costi per gli operatori economici, e possono essere seguite in tempo reale.

Il passaggio al digitale incide in particolare su tre aspetti operativi:

la tracciabilità , perché ogni fase del procedimento è monitorabile e verificabile;

, perché ogni fase del procedimento è monitorabile e verificabile; i tempi , grazie alla standardizzazione dei flussi e all’eliminazione dei passaggi intermedi;

, grazie alla standardizzazione dei flussi e all’eliminazione dei passaggi intermedi; l’affidabilità delle pratiche, con minori margini di errore nella gestione documentale.

Più che una semplice semplificazione, cambia il modo di gestire un processo che ha effetti diretti sull’esecuzione del contratto.

Pagamenti integrati con PagoPA

Accanto alla gestione dei subappalti, il Portale dei Servizi include anche il modulo dedicato ai pagamenti. Le imprese possono consultare e gestire on line i versamenti verso Consip tramite PagoPA, in continuità con le altre funzionalità della piattaforma.

Anche su questo fronte, il beneficio è soprattutto operativo: meno passaggi, meno frammentazione e maggiore controllo.

Digitalizzazione e fase esecutiva: un passaggio chiave

L’intervento si inserisce in un percorso più ampio di digitalizzazione dei contratti pubblici, coerente con l’impostazione del D.Lgs. n. 36/2023, che valorizza l’utilizzo di piattaforme e sistemi interoperabili.

Come ha spiegato Marco Reggiani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Consip, “Il Portale dei Servizi rappresenta un ulteriore passo nel percorso di modernizzazione della gestione dei contratti pubblici” – sottolineando come l'obiettivo sia mettere a disposizione di imprese e amministrazioni “un'infrastruttura digitale in grado di accompagnare in modo ordinato e trasparente un processo articolato e continuativo di esecuzione contrattuale, a beneficio dell’intero sistema degli acquisti”.

La direzione è quella di un sistema sempre più tracciabile e integrato, in cui anche le attività della fase esecutiva vengono ricondotte a procedure chiare e gestite in modo strutturato.