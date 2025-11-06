mapei istituzionale
sun ballast strutture per pannelli fotovoltaici su tetto piano
hormann dissuasori a scomparsa e fissi
sun ballast strutture per pannelli fotovoltaici su tetto piano

Subappalto a cascata: il MIT chiarisce i termini per l’autorizzazione

Il MIT (parere n. 3626/2025) spiega come calcolare i termini per l’autorizzazione al subappalto “a cascata”: contano gli importi dell’affidamento da autorizzare, non quelli del contratto principale

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 06/11/2025

Il subappalto è da sempre uno dei punti più sensibili della disciplina dei contratti pubblici. Con il nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023), il legislatore ha finalmente superato il vecchio divieto generalizzato, allineando la normativa italiana ai principi europei e puntando su un sistema più flessibile ma controllato.

Subappalto e subappalto a cascata: cosa sono

L’art. 119, comma 2, del Codice definisce il subappalto come il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto dell’appalto, assumendosi comunque la responsabilità complessiva dell’opera.

Il subappalto a cascata, o “subappalto del subappalto”, nasce invece quando un’impresa subappaltatrice affida a sua volta parte delle lavorazioni a un’altra impresa. Si forma così una catena di rapporti contrattuali che scende di un livello rispetto all’appalto principale.

Con il nuovo Codice, questo meccanismo non è più vietato: il divieto assoluto è stato superato, ma restano limiti precisi. Le stazioni appaltanti devono indicare nei documenti di gara le prestazioni che, per la loro natura o complessità, devono essere eseguite direttamente o non possono essere ulteriormente subappaltate. In assenza di tali indicazioni, il subappalto a cascata è ammesso, ma sempre previa autorizzazione.

L’obiettivo è duplice: da un lato garantire il controllo e la sicurezza nei cantieri, dall’altro prevenire possibili infiltrazioni criminali e assicurare il rispetto dei contratti collettivi nazionali (CCNL) applicabili.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI MIT Subappalto Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Subappalto a cascata: il MIT chiarisce i termini per l’autorizzazione
2
Il nodo dei termini: il parere del MIT
3
Quadro normativo di riferimento
4
Il parere del MIT
5
Lettura coerente con il Codice
6
Conclusioni operative
STS, libreria software completa

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 05/11/2025
Abusi edilizi e stato legittimo: il Consiglio di Stato sull’onere della prova
2
LAVORI PUBBLICI - 03/11/2025
Affidamento diretto e principio di rotazione: equilibrio tra discrezionalità e trasparenza
3
LAVORI PUBBLICI - 05/11/2025
Incentivi alle funzioni tecniche: la Corte dei Conti sulle attività contabili e finanziarie
4
LAVORI PUBBLICI - 30/10/2025
Affidamento diretto: il TAR sulla legittimità della procedura negoziata senza bando
5
SICUREZZA - 04/11/2025
Patente cantieri e sicurezza lavoro: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale
6
EDILIZIA - 05/11/2025
Da sottotetto a soppalco abitabile: interviene la Cassazione