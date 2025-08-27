Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
Subappalto, autovincolo e diligenza professionale: il TAR sui limiti al soccorso istruttorio

Illegittima l’aggiudicazione se il subappalto supera il limite previsto dalla lex specialis: non basta correggere in corsa, serve rispetto del principio di autoresponsabilità

di Redazione tecnica - 27/08/2025

Quando un errore materiale può essere corretto con il soccorso istruttorio? È legittima l’esclusione da una gara pubblica se un concorrente dichiara di voler subappaltare il 50% delle lavorazioni, a fronte di un limite del 49,99% previsto dalla lex specialis? E ancora: fino a che punto la stazione appaltante può intervenire per chiarire le ambiguità di un’offerta? Può l’Amministrazione derogare alle regole da essa stessa stabilite?

Sul principio di autovincolo alla lex specialis e sui limiti al soccorso istruttorio è tornato a parlare il TAR Lombardia con la sentenza del 28 luglio 2025, n. 723, offrendo l’occasione per ribadire alcuni principi fondamentali in materia di gare pubbliche.

Subappalto e soccorso istruttorio: i chiarimenti del TAR sull'autovincolo alla lex specialis

Il contenzioso oggetto della sentenza nasce da una gara bandita da un’Amministrazione, suddivisa in diversi lotti. L’aggiudicazione di uno di essi è stata contestata da un concorrente, che ha rilevato come il RTI risultato vincitore non fosse qualificato nelle categorie superspecialistiche e avesse dichiarato l’intenzione di subappaltare il 50% della categoria prevalente, oltre il limite del 49,99% fissato dalla lex specialis.

La SA aveva quindi disposto la revoca in autotutela dell'aggiudicazione, che l'OE aggiudicatario ha contestato rilevando che la discrepanza fosse lieve, dovuta a una richiesta di chiarimenti posta in maniera equivocabile e che quindi la mancanza fosse sanabile tramite soccorso istruttorio.

Nel valutare la questione, il TAR ha preliminarmente richiamato il principio dell’autovincolo: la stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità, è tenuta a rispettare le regole che ha scelto di darsi con la lex specialis. Il disciplinare, in conformità all’art. 119 del d.lgs. 36/2023, aveva previsto espressamente il limite massimo del 49,99% per il subappalto nella categoria prevalente.

Ne discende che:

  • la stazione appaltante non può disapplicare o reinterpretare successivamente la lex specialis;
  • qualunque violazione delle regole autoimposte compromette la legittimità della procedura;
  • il rispetto dell’autovincolo è garanzia di imparzialità e tutela dell’affidamento degli altri concorrenti.

Nel caso specifico, il superamento, pur minimo, del limite del subappalto ha determinato la violazione di una clausola chiara, vincolante e insuscettibile di letture alternative. Un errore non ulteriormente rimediabile, come ha spiegato il TAR. Vediamo il perché.

Documenti Allegati

INDICE

1
Subappalto, autovincolo e diligenza professionale: il TAR sui limiti al soccorso istruttorio
2
Soccorso istruttorio: non consentito per modificare l'offerta
3
La diligenza professionale dell’operatore economico
4
Conclusioni operative
