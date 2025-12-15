Blumatica Energy
Subappalto facoltativo e dichiarazione in gara: il MIT chiarisce quando non è autorizzabile

Il MIT (parere n. 3931/2025) ribadisce il valore sostanziale dell’indicazione preventiva del subappalto ai sensi dell’art. 119 del Codice dei contratti e i limiti del principio del risultato

di Redazione tecnica - 15/12/2025

La posizione del MIT: subappalto non autorizzabile

La risposta del Supporto Giuridico del MIT è netta e non lascia spazio a interpretazioni estensive: il subappalto non è autorizzabile.

Secondo il Ministero, la mancata dichiarazione della volontà di ricorrere al subappalto in sede di offerta impedisce di autorizzarlo in fase esecutiva, anche quando si tratta di subappalto facoltativo e non necessario.

Una conclusione che discende direttamente dall’art. 119, comma 4, lettera c), del Codice dei contratti, che subordina l’autorizzazione al fatto che, all’atto dell’offerta, siano stati indicati i lavori o le parti di opere, servizi o forniture che si intendono subappaltare.

Il parere richiama, a sostegno di questa lettura, anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha più volte chiarito come l’indicazione del subappalto non rappresenti un adempimento formale, ma un elemento sostanziale dell’offerta, funzionale alla trasparenza e alla correttezza del confronto concorrenziale

