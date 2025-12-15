Quadro normativo di riferimento

Per comprendere meglio la decisione del MIT, è sempre utile circoscrivere il quadro normativo di riferimento. In questo caso, il punto di equilibrio della questione è tutto nell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, nel comma 4 che dispone:

“4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro; all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.”

La norma elenca in modo puntuale le condizioni che devono concorrere affinché il subappalto possa essere autorizzato: la qualificazione del subappaltatore, l’assenza di cause di esclusione e, soprattutto, l’indicazione preventiva delle prestazioni da subappaltare in sede di offerta.

È significativo osservare che il Codice non distingue, sotto questo profilo, tra subappalto necessario e subappalto facoltativo.

La distinzione rileva ai fini dell’accesso alla gara e del possesso dei requisiti, ma non attenua l’obbligo dichiarativo. Anche quando il concorrente è perfettamente in grado di eseguire in proprio le lavorazioni, la scelta di subappaltare resta una decisione che deve emergere con chiarezza già nella fase di gara.