Analisi tecnica: il subappalto come scelta programmata

Dal punto di vista tecnico, il parere si inserisce in modo coerente nell’impostazione del nuovo Codice dei contratti, che guarda all’esecuzione come a una fase strettamente connessa alle scelte compiute in gara.

La dichiarazione di subappalto non serve soltanto a informare la stazione appaltante, ma contribuisce a definire l’assetto organizzativo dell’offerta. Consentire all’operatore di introdurre il subappalto solo in fase esecutiva significherebbe ammettere una modifica sostanziale di quell’assetto dopo l’aggiudicazione, con evidenti ricadute sul piano della trasparenza e della parità di trattamento.

In questa prospettiva, il principio del risultato non può essere utilizzato come una sorta di clausola di recupero. Nel Codice del 2023 il risultato non è un obiettivo da perseguire “a ogni costo”, ma il naturale esito di una procedura correttamente impostata e rispettosa delle regole di gara. Non può quindi giustificare il superamento di un vincolo che la legge collega espressamente alla fase di offerta.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, richiamata dal MIT, è costante nel ritenere che la dichiarazione preventiva di subappalto non sia sanabile in fase esecutiva, proprio perché incide su elementi essenziali della competizione