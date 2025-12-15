deas Gestione completa successioni e volture catastali
Subappalto facoltativo e dichiarazione in gara: il MIT chiarisce quando non è autorizzabile

Il MIT (parere n. 3931/2025) ribadisce il valore sostanziale dell’indicazione preventiva del subappalto ai sensi dell’art. 119 del Codice dei contratti e i limiti del principio del risultato

di Redazione tecnica - 15/12/2025

Conclusioni operative

Il parere MIT n. 3931/2025 offre un chiarimento importante e, per certi versi, definitivo su una questione che nella prassi tende a essere sottovalutata. Senza una dichiarazione espressa in sede di gara, il subappalto non può essere autorizzato, nemmeno quando è facoltativo e nemmeno quando l’operatore è pienamente qualificato.

Dal punto di vista operativo, il messaggio è chiaro: la valutazione sull’eventuale ricorso al subappalto non può essere rimandata alla fase esecutiva. È una scelta che va compiuta a monte, in sede di offerta, perché incide sull’organizzazione dell’appalto e sul modo in cui la stazione appaltante valuta e confronta le proposte.

Un richiamo, ancora una volta, alla necessità di leggere il principio del risultato non come una scorciatoia, ma come il punto di arrivo di un percorso procedimentale coerente e correttamente impostato fin dall’inizio.

