Un operatore che partecipa come intermediario senza detenzione può affidare a terzi il trasporto e il recupero dei rifiuti senza incorrere nel divieto di subappalto integrale? La mancata spunta del subappalto nel DGUE, a fronte di atti d’offerta che individuano già i terzi esecutori, determina esclusione? Ai fini dell’idoneità professionale, l’intermediario deve essere iscritto anche alle categorie 4 o 5 dell’Albo Gestori Ambientali, oltre alla categoria 8, oppure basta che tali categorie siano possedute dai soggetti esecutori?

Subappalto e intermediari senza detenzione: la sentenza del Consiglio di Stato

Ha risposto a queste domande il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 648 del 28 gennaio 2025, ha affrontato una interessante controversia nata in una gara per servizi di gestione rifiuti in cui il primo classificato è stato escluso e l’appalto è stato aggiudicato al secondo classificato, un intermediario senza detenzione.

Il terzo operatore classificato in gara, dopo l’accesso agli atti, presentava istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, sostenendo:

mancata dichiarazione di subappalto nel DGUE;

violazione del divieto di subappalto integrale ;

; carenza del requisito di iscrizione ANGA (categorie 4/5).

In primo grado il TAR respingeva l’appello. Quindi si procedeva in secondo dinanzi al Consiglio di Stato.