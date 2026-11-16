Può un aggiudicatario eseguire una parte rilevante del servizio attraverso lavoratori autonomi esterni alla propria struttura? Il fatto che tali soggetti svolgano le prestazioni principali dell’appalto determina necessariamente un subappalto? E qual è il criterio per distinguere una collaborazione autonoma da un vero affidamento a terzi?

Sul tema interviene il Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza n. 7887 del 30 ottobre 2026, relativa a una procedura per l’affidamento del servizio di controllo faunistico.

La pronuncia chiarisce un principio di particolare interesse applicativo: l’utilizzo di lavoratori autonomi per l’esecuzione di prestazioni anche essenziali rispetto all’oggetto dell’appalto non determina, di per sé, un subappalto vietato. Occorre invece verificare, in concreto, se il terzo operi attraverso una propria organizzazione imprenditoriale, sostituendosi funzionalmente all’affidatario, oppure se il suo apporto venga inserito e coordinato nell’organizzazione dell’appaltatore, che mantiene il governo complessivo della prestazione.

Appalto di servizi senza dipendenti: il ricorso a lavoratori autonomi

La controversia riguardava una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di controllo faunistico, finalizzato alla prevenzione e al contenimento delle malattie alla fauna.

L’aggiudicataria aveva dichiarato di non avere dipendenti e di non voler ricorrere né al subappalto né all’avvalimento. Aveva però indicato una pluralità di operatori esterni che sarebbero stati impiegati attraverso contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c., utilizzando mezzi e attrezzature proprie.

La seconda classificata aveva impugnato l’aggiudicazione, sostenendo che tale modello organizzativo dissimulasse in realtà un subappalto integrale: poiché l’attività di prelievo faunistico costituiva il cuore del servizio, l’affidataria si sarebbe sostanzialmente spogliata dell’esecuzione della prestazione.

Il TAR aveva respinto il ricorso e il Consiglio di Stato ha confermato la decisione.

Art. 119 del Codice dei contratti: quando il lavoro autonomo non è subappalto

La questione ruota attorno all’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 che al comma 1 stabilisce che l’affidatario esegue in proprio le prestazioni comprese nel contratto e dichiara nullo l’accordo con cui venga affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

Il comma 3, lett. a), prevede invece che non costituisce subappalto l’affidamento a lavoratori autonomi di attività secondarie, accessorie o sussidiarie.

Il nodo interpretativo riguarda quindi il significato di questa previsione: se le attività affidate a lavoratori autonomi non sono secondarie o accessorie, deve automaticamente ritenersi configurato un subappalto?

La risposta del Consiglio di Stato è negativa.

I lavoratori autonomi possono eseguire le prestazioni principali dell'appalto?

Il Collegio riconosce espressamente che le attività affidate agli operatori esterni non avevano natura secondaria o accessoria.

Secondo il Consiglio di Stato, tra l’affidamento di mere attività accessorie e il trasferimento a terzi dell’integrale esecuzione esiste uno spazio intermedio nel quale può collocarsi il ricorso a lavoratori autonomi anche per prestazioni principali, senza che ciò comporti necessariamente una violazione dell’art. 119.

La natura principale della prestazione è quindi un elemento rilevante, ma non decisivo: occorre esaminare come il lavoratore autonomo si inserisca nella concreta organizzazione dell’appalto.

Lavoro autonomo o subappalto: i criteri per distinguere le due fattispecie

Il Consiglio di Stato richiama la distinzione funzionale tra subappalto e collaborazione autonoma. Nel subappalto, il terzo esegue direttamente una parte della prestazione contrattuale nei confronti dell’amministrazione, attraverso una propria organizzazione imprenditoriale e con una sostanziale alterità rispetto all’appaltatore.

Nel lavoro autonomo o nella cooperazione, invece, la prestazione del terzo è resa in favore dell’affidatario e viene da quest’ultimo incorporata nella propria organizzazione, per poi confluire nella prestazione complessivamente resa alla stazione appaltante.

La differenza non dipende quindi soltanto dal contenuto dell’attività svolta, ma soprattutto dall’assetto organizzativo del rapporto: chi programma, coordina e controlla l’esecuzione? Chi assume nei confronti della stazione appaltante la responsabilità del risultato?

Più lavoratori autonomi nello stesso appalto: quando non si configura il subappalto

Nel caso in esame, il Consiglio di Stato attribuisce particolare rilievo alla struttura soggettiva dei collaboratori: non esisteva un unico soggetto terzo dotato di una propria organizzazione imprenditoriale al quale fosse stato trasferito il servizio, tenendo conto che l’aggiudicataria si avvaleva, invece, di una pluralità di singoli lavoratori autonomi.

Questa frammentazione impediva di individuare un soggetto interposto che avesse assunto su di sé l’organizzazione della prestazione nei confronti della stazione appaltante.

Al contrario, proprio la pluralità degli operatori rendeva necessario un centro unitario di coordinamento e organizzazione, rappresentato dall’aggiudicataria, che continuava a programmare le attività e a far confluire i diversi apporti individuali verso il risultato contrattuale.

Lavoratori autonomi e organizzazione dell'appaltatore: serve un rapporto di subordinazione?

Un ulteriore chiarimento riguarda il concetto di “inserimento” del lavoratore autonomo nell’organizzazione dell’appaltatore.

Il fatto che il collaboratore mantenga autonomia nell’esecuzione materiale della propria attività non significa che la prestazione debba considerarsi esterna all’organizzazione dell’impresa.

Il Consiglio di Stato distingue nettamente il piano lavoristico da quello pubblicistico. L’inserimento organizzativo non presuppone necessariamente un rapporto di subordinazione. Può sussistere anche quando l’affidatario eserciti un potere di coordinamento operativo, senza impartire direttive sulle modalità tecniche di esecuzione tipiche del lavoro subordinato.

Nel caso concreto, gli operatori agivano in coordinamento generale con l’aggiudicataria, sulla base delle indicazioni del suo direttore tecnico e del vademecum operativo predisposto dalla stessa.

Subappalto e affidamento a terzi: quando l'appaltatore conserva il controllo del servizio

Il ricorso a lavoratori autonomi è compatibile con l’appalto fintanto che l’affidatario non abdichi alla propria posizione di appaltatore.

Nel caso esaminato, l’aggiudicataria aveva conservato un effettivo potere di organizzazione, coordinamento e controllo delle attività. I lavoratori autonomi non avevano assunto nei confronti della stazione appaltante la responsabilità dell’esecuzione del servizio e non disponevano di una propria autonoma organizzazione sostitutiva.

Per questa ragione, il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza di un subappalto.

Come verificare se l'affidamento a lavoratori autonomi costituisce subappalto

La sentenza offre una indicazione molto pratica per RUP e operatori economici: la qualificazione del rapporto con il terzo deve essere effettuata in termini sostanziali e non sulla base della sola denominazione contrattuale.

Per le stazioni appaltanti non è sufficiente rilevare che una parte significativa della prestazione venga eseguita da soggetti esterni. Occorre verificare se tali soggetti operino attraverso una propria organizzazione imprenditoriale, assumendo direttamente una parte della commessa, oppure se il loro apporto sia coordinato e inglobato nell’organizzazione dell’affidatario.

Per gli operatori economici, il ricorso a lavoratori autonomi anche per attività principali è quindi possibile, ma presuppone che l’impresa mantenga effettivamente il governo del servizio. Programmazione delle attività, coordinamento operativo, protocolli, direttive organizzative e responsabilità unitaria nei confronti dell’amministrazione diventano elementi decisivi per dimostrare che non si è verificato un trasferimento dell’esecuzione a terzi.

Non basta, in altre parole, qualificare formalmente il rapporto come lavoro autonomo. La stazione appaltante deve poter verificare che l’organizzazione della commessa rimanga realmente in capo all’affidatario.

Lavoratori autonomi negli appalti: il limite tra collaborazione e subappalto

Con la sentenza n. 7887/2026 il Consiglio di Stato chiarisce che il confine tra lavoro autonomo e subappalto non coincide con quello tra attività accessorie e attività principali.

Anche le prestazioni centrali dell’appalto possono essere materialmente eseguite da collaboratori autonomi senza che ciò determini automaticamente un subappalto, purché l’affidatario mantenga il coordinamento, l’organizzazione e la responsabilità complessiva della prestazione.

Il principio operativo è quindi netto: per verificare se vi sia subappalto non basta chiedersi chi esegua materialmente l’attività, ma occorre accertare chi organizzi realmente la commessa e chi risponda del risultato nei confronti della stazione appaltante.