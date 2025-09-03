Subappalto necessario: il Consiglio di Stato su requisiti di qualificazione e soccorso istruttorio

Quando l’omessa indicazione del subappalto in offerta comporta l’esclusione dalla gara? Quali sono i limiti del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del Codice? I consorzi fra imprese artigiane possono davvero beneficiare del cumulo alla rinfusa, o si tratta di un istituto riservato ai consorzi stabili? E quali obblighi dichiarativi derivano dall’art. 67, comma 3, per le consorziate che prestano i requisiti?

Subappalto necessario, cumulo alla rinfusa e requisiti di qualificazione: interviene il Consiglio di Stato

Filo conduttore di queste domande, nel contenzioso affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 29 agosto 2025, n. 7134, è il principio dell’autoresponsabilità dell’operatore economico: chi partecipa a una gara deve valutare attentamente i requisiti, le opzioni di qualificazione e gli obblighi dichiarativi, senza confidare in rimedi successivi che il Codice e la giurisprudenza escludono in modo netto.

Nel caso in esame, il ricorrente era stato escluso da una procedura per l’affidamento di un accordo quadro finalizzato all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, in quanto non aveva dichiarato né il possesso della qualificazione nella categoria a qualificazione obbligatoria né la volontà di ricorrere al subappalto necessario.

Sebbene dopo l’attivazione del soccorso istruttorio avesse provato a integrare la dichiarazione di subappalto, l’impresa era stata esclusa sulla base di una clausola del disciplinare di gara secondo cui le lavorazioni da subappaltare e le relative quote dovevano essere indicate già nell’offerta. Si trattava di una clausola costituente un autovincolo per la stazione appaltante che, se non impugnata, precludeva ogni integrazione successiva.