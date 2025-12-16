deas Gestione completa successioni e volture catastali
deas Gestione completa successioni e volture catastali
systab consolidamento fondazioni

Dichiarazione subappalto necessario: i limiti al soccorso istruttorio

Il TAR Campania chiarisce quando il subappalto è condizione di partecipazione alla gara e perché non può essere sanato tramite il soccorso istruttorio

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 16/12/2025

Il quadro normativo di riferimento

Il TAR muove la propria analisi dalla disciplina delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, richiamando il sistema delle qualificazioni nei lavori pubblici e il rapporto tra requisiti di partecipazione ed esecuzione delle prestazioni.

Nel quadro normativo vigente, il punto di partenza è rappresentato dalle regole sulla qualificazione SOA, secondo cui l’operatore economico può eseguire direttamente le lavorazioni previste dall’appalto solo se in possesso della specifica qualificazione per ciascuna categoria. In mancanza, tali lavorazioni non possono essere eseguite in proprio e devono essere affidate a soggetti qualificati.

In questo contesto assume rilievo l’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina il subappalto e ne definisce la collocazione ordinaria nella fase esecutiva del contratto.
La norma regola, tra l’altro, le condizioni per l’affidamento a terzi di parte delle prestazioni, i limiti quantitativi, gli obblighi dichiarativi e il regime di responsabilità dell’appaltatore, che rimane l’unico responsabile nei confronti della stazione appaltante per la corretta esecuzione delle lavorazioni subappaltate.

L’art. 119 presuppone, quindi, che l’operatore economico sia già in possesso dei requisiti di partecipazione, e utilizzi il subappalto come strumento organizzativo dell’esecuzione, non come mezzo per acquisire requisiti mancanti.

È proprio su questo presupposto che si innesta la distinzione, di matrice giurisprudenziale, tra subappalto ordinario e subappalto necessario o qualificatorio.

Quest’ultimo, pur non essendo espressamente tipizzato come categoria autonoma dal Codice, emerge quando il concorrente, qualificato per la sola categoria prevalente, intende partecipare alla gara pur non possedendo le SOA richieste per le categorie scorporabili, affidando tali lavorazioni a imprese qualificate.

In questo caso, il subappalto, pur restando disciplinato dall’art. 119 sotto il profilo esecutivo, viene anticipato alla fase di gara, perché incide direttamente sulla verifica dei requisiti di partecipazione. È questa anticipazione funzionale che giustifica, secondo il TAR, un onere dichiarativo rafforzato in sede di domanda di partecipazione e una lettura restrittiva dei margini di intervento del soccorso istruttorio.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Attestazione SOA Soccorso istruttorio Subappalto Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Dichiarazione subappalto necessario: i limiti al soccorso istruttorio
2
Quadro normativo di riferimento
3
Analisi tecnica
4
La decisione del TAR
5
Conclusioni
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026