deas Gestione completa successioni e volture catastali
Dichiarazione subappalto necessario: i limiti al soccorso istruttorio

Il TAR Campania chiarisce quando il subappalto è condizione di partecipazione alla gara e perché non può essere sanato tramite il soccorso istruttorio

di Redazione tecnica - 16/12/2025

Conclusioni

La sentenza del TAR Campania si colloca in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che attribuisce al subappalto necessario una funzione qualificatoria distinta e più incisiva rispetto al subappalto ordinario disciplinato dall’art. 119 del d.lgs. 36/2023.

La pronuncia chiarisce che, quando il subappalto viene utilizzato per sopperire al difetto di qualificazione nelle categorie scorporabili, esso perde la sua natura di semplice modalità esecutiva e diventa un elemento strutturale della partecipazione alla gara.

Da qui discende l’esigenza di un rigoroso onere dichiarativo e la conseguente inammissibilità di interventi correttivi successivi che incidano sui presupposti di ammissione.

Nel suo insieme, la decisione rafforza una lettura del sistema orientata alla trasparenza e alla verificabilità immediata dei requisiti, confermando che l’anticipazione del subappalto alla fase di gara, quando assume funzione qualificatoria, comporta anche un innalzamento del livello di precisione richiesto nelle dichiarazioni dei concorrenti.

Sicuramente anche un modo per delimitare l’ambito di operatività del soccorso istruttorio, ribadendo che tale strumento non può trasformarsi in un meccanismo di rielaborazione postuma dei requisiti di partecipazione.

