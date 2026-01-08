È ancora possibile, nel nuovo Codice dei contratti, coprire una categoria scorporabile facendo leva sul surplus di qualificazione nella categoria prevalente? La clausola di gara che “assorbe” le lavorazioni sotto il 10% consente davvero di evitare il subappalto o l’avvalimento? E fino a che punto il soccorso istruttorio può intervenire quando manca una dichiarazione espressamente richiesta dalla lex specialis?

Si tratta di dubbi operativi che incidono direttamente sulla struttura dell’offerta e sul corretto utilizzo degli istituti di qualificazione nel sistema post-correttivo e sui quali è intervenuto, per fare chiarezza, il Consiglio di Stato con la sentenza del 22 dicembre 2025, n. 10162.

Al centro della decisione vi è uno degli aspetti più delicati del nuovo assetto normativo: il rapporto tra qualificazione SOA, categorie scorporabili e subappalto, dopo l’abrogazione dell’art. 12 del d.l. n. 47/2014, che ha definitivamente superato il sistema delle deroghe storicamente ammesse per le lavorazioni sotto soglia.

Subappalto e qualificazione: il Consiglio di Stato sulle dichiarazioni dell'OE

Il caso trae origine da una procedura di gara bandita nel 2025, quindi integralmente soggetta al d.lgs. n. 36/2023, come modificato dal d.lgs. n. 209/2024 (c.d. "Correttivo Codice Appalti"), nella quale la lex specialis individuava una categoria prevalente OG1 e alcune categorie scorporabili, tra cui la OS23, di importo inferiore al 10% dell’importo complessivo dei lavori.

Il disciplinare stabiliva espressamente che, in assenza di qualificazione per una o più categorie scorporabili, il concorrente dovesse dichiarare, a pena di esclusione, il ricorso al subappalto integrale o all’avvalimento mediante una dichiarazione ad hoc.

L’operatore poi risultato aggiudicatario, pur non essendo integralmente qualificato per la OS23, ha ritenuto di poter coprire la quota eccedente facendo leva sulla qualificazione posseduta nella categoria prevalente, richiamando la clausola del disciplinare secondo cui la categoria prevalente è comprensiva delle lavorazioni inferiori al 10%. In sede di offerta non ha quindi assunto una scelta chiara e vincolante in ordine al subappalto, limitandosi a “riservarsi la possibilità” di ricorrervi in futuro.

La stazione appaltante ha ritenuto tale dichiarazione suscettibile di chiarimento e ha attivato il soccorso istruttorio, all’esito del quale l’operatore ha precisato che le lavorazioni OS23 non coperte da qualificazione sarebbero state eseguite mediante subappalto, procedendo quindi all’aggiudicazione.

Secondo il secondo classificato, l’aggiudicazione risultava illegittima per carenza di qualificazione nella categoria OS23, per omessa dichiarazione di subappalto qualificante e per inammissibile utilizzo del soccorso istruttorio. Il TAR aveva tuttavia respinto il ricorso, ritenendo irrilevante la mancata dichiarazione di subappalto alla luce della clausola del disciplinare sulle lavorazioni inferiori al 10% e valorizzando, in un’ottica non formalistica, le dichiarazioni rese nel D.G.U.E.