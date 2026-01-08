Il quadro normativo di riferimento

Nel ricostruire il quadro normativo applicabile alla gara, il Consiglio di Stato ha chiarito che la vicenda dovesse essere letta alla luce del nuovo assetto della qualificazione negli appalti di lavori, delineato dal d.lgs. n. 36/2023 e profondamente inciso dal correttivo introdotto dal d.lgs. n. 209/2024.

Il punto di partenza del ragionamento è stato individuato nel superamento definitivo del sistema delle deroghe che, nel previgente quadro normativo, consentiva all’impresa qualificata nella sola categoria prevalente di eseguire anche lavorazioni appartenenti a categorie diverse entro determinate soglie percentuali o di importo. Quel modello trovava il proprio fondamento nell’art. 12 del d.l. n. 47/2014, per anni riferimento delle lavorazioni “sotto il 10%” o “sotto i 150.000 euro”, ma non più parte dell’ordinamento a seguito della sua abrogazione espressa.

Nel sistema attuale, la disciplina della qualificazione negli appalti di lavori è interamente ricondotta al Codice e all’allegato II.12, che distingue tra categorie generali e categorie specializzate e richiede la qualificazione per tutte le categorie indicate negli atti di gara. La qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico a partecipare alla procedura e a eseguire i lavori esclusivamente nei limiti della classifica posseduta, incrementata di un quinto, senza possibilità di estensioni automatiche ad altre categorie.

In questo quadro si inserisce in modo coerente anche la disciplina del subappalto di cui all’art. 119 del Codice, che nel nuovo assetto non svolge più una funzione meramente organizzativa, ma assume una valenza strutturalmente qualificante quando viene utilizzato per supplire alla mancanza di SOA in una categoria scorporabile. Proprio per questo, il Codice richiede che il ricorso al subappalto sia il frutto di una scelta consapevole, immediata e dichiarata, destinata a riflettersi sin dalla fase di gara sulla struttura dell’offerta. La centralità dell’art. 119 emerge, dunque, non solo sul piano esecutivo, ma anche su quello della partecipazione, rendendo incompatibile con il nuovo sistema qualsiasi rinvio della decisione sul subappalto a una fase successiva.

È su questo sfondo normativo che il Consiglio di Stato ha inquadrato la clausola di gara oggetto di controversia, escludendo che il riferimento alle lavorazioni inferiori al 10% potesse essere interpretato come una sopravvivenza delle regole previgenti e ribadendo che, in assenza di qualificazione, l’unica alternativa ammessa dall’ordinamento resta il ricorso tempestivo e dichiarato al subappalto o all’avvalimento, secondo le modalità imposte dalla lex specialis.