Analisi tecnica

Uno dei passaggi centrali della decisione ha riguardato l’interpretazione della clausola del disciplinare secondo cui “la categoria prevalente è comprensiva di tutte le lavorazioni inferiori al 10% o a euro 150.000”, previsione che, nella pratica, continua spesso a essere letta come una forma di assorbimento sostanziale delle categorie scorporabili.

Il Consiglio di Stato ha invece chiarito che, nel nuovo assetto normativo, una simile clausola incide esclusivamente sul piano della partecipazione alla gara, ma non abilita l’operatore economico a eseguire lavorazioni appartenenti a categorie per le quali non risulta qualificato. La distinzione tra requisiti di partecipazione ed esecuzione assume, dunque, un rilievo centrale e non può essere superata attraverso interpretazioni estensive della lex specialis.

Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 36/2023, la qualificazione negli appalti di lavori è costruita su un impianto rigoroso: l’art. 100, comma 4, impone la qualificazione per tutte le categorie indicate negli atti di gara, mentre l’allegato II.12 consente l’esecuzione dei lavori esclusivamente nei limiti della classifica posseduta, incrementata di un quinto. In questo quadro, la soppressione dell’art. 12 del d.l. n. 47/2014 ha definitivamente eliminato la possibilità, ammessa in passato, di eseguire categorie scorporabili non possedute entro determinate soglie percentuali o di importo.

Da ciò discende che la clausola del disciplinare non poteva essere interpretata come una deroga sostanziale alla disciplina legale, ma doveva essere letta secundum legem, in coerenza con il nuovo assetto normativo. Qualsiasi diversa lettura avrebbe finito per reintrodurre, per via interpretativa, un meccanismo di compensazione ormai espunto dall’ordinamento.

Subappalto e avvalimento come strumenti qualificanti

Muovendo da queste premesse, il Consiglio di Stato ha affrontato il tema del subappalto, chiarendo che, nel nuovo sistema, esso assume una funzione qualificante piena quando viene utilizzato per supplire alla mancanza di SOA in una categoria scorporabile. Non si tratta, quindi, di una scelta organizzativa rimessa alla fase esecutiva, ma di un elemento che incide direttamente sulla legittimità dell’offerta.

Nel caso esaminato, la lex specialis era particolarmente chiara: in assenza di qualificazione per una o più categorie scorporabili, il concorrente era tenuto, a pena di esclusione, a dichiarare il ricorso al subappalto integrale o all’avvalimento mediante una dichiarazione ad hoc, distinta dalla domanda di partecipazione e dal D.G.U.E. Tale previsione rendeva irrilevante l’assenza, all’interno del D.G.U.E., di una sezione specificamente dedicata al subappalto qualificante.

La dichiarazione resa dall’aggiudicataria, tuttavia, si era limitata a formulare una mera riserva di subappalto, espressa in termini di eventualità e rimessa a valutazioni future. Secondo il Collegio, una simile formulazione non poteva essere considerata idonea a esprimere una scelta qualificante, poiché priva di quel carattere di certezza e immediatezza che la funzione del subappalto richiede nel nuovo sistema.

Non si era, dunque, in presenza di un problema di qualificazione del subappalto come “necessario” o “facoltativo”, ma di una mancanza originaria di opzione per l’utilizzo di uno strumento indispensabile ai fini dell’esecuzione delle opere ricadenti nella categoria OS23.

I limiti del soccorso istruttorio

Da questa ricostruzione discende, in modo coerente, anche la valutazione sull’operato della stazione appaltante. Il soccorso istruttorio, attivato per consentire all’aggiudicataria di chiarire la propria posizione, non si era limitato a chiarire l’offerta, ma aveva consentito di modificarne la struttura, trasformando una riserva eventuale in una dichiarazione di subappalto necessaria.

Il Consiglio di Stato ha quindi ribadito un principio ormai consolidato: il soccorso istruttorio non può supplire all’assenza di una scelta qualificante originaria, né consentire all’operatore economico di rimediare a una carenza che incide direttamente sui requisiti di partecipazione e di esecuzione. In questi casi, l’intervento dell’amministrazione finisce per alterare la par condicio e per incidere sull’equilibrio competitivo della procedura.