Conclusioni operative

Su queste basi, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e dichiarato illegittima l’aggiudicazione. In assenza di una qualificazione adeguata nella categoria OS23, l’operatore avrebbe dovuto dichiarare sin dall’offerta il ricorso al subappalto o all’avvalimento.

Il soccorso istruttorio è stato ritenuto illegittimo, poiché utilizzato non per chiarire un elemento incerto, ma per modificare l’offerta, trasformando una riserva in un impegno qualificante ex post.

Sul piano operativo, la pronuncia impone ai tecnici un controllo puntuale del rapporto tra categorie e qualificazioni, evitando di fare affidamento su meccanismi di assorbimento ormai superati. In presenza di una categoria scorporabile non coperta da SOA, la scelta tra subappalto e avvalimento deve essere esplicita, immediata e conforme alla lex specialis.

Vanno evitate dichiarazioni prudenti o ambigue, non sanabili mediante soccorso istruttorio. Tra gli errori ricorrenti emerge la tendenza a continuare a ragionare secondo logiche proprie del previgente art. 12 del d.l. n. 47/2014.

Restano alcuni margini interpretativi, soprattutto nella lettura coordinata delle clausole di gara che richiamano soglie percentuali, ma le scelte qualificanti devono essere chiare e definitive sin dalla presentazione dell’offerta.