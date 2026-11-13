Se manca una dichiarazione obbligatoria, la richiesta di subappalto può essere autorizzata per silenzio-assenso? E se la stazione appaltante nega l’autorizzazione dopo la scadenza del termine, quel diniego è ancora efficace?

Nell’esecuzione di un appalto pubblico, una dichiarazione mancante può ritardare l’ingresso del subappaltatore in cantiere e indurre l’amministrazione a ritenere che il termine per autorizzarlo non sia mai iniziato. È proprio su questa distinzione, tra incompletezza della documentazione e inesistenza di una domanda idonea, che si è pronunciato il TAR Veneto, Sez. I, 5 ottobre 2026, n. 1895, offrendo l’occasione per esaminare la portata della recente modifica dell’art. 20 della Legge 241/1990.

Silenzio-assenso nel subappalto: termini e condizioni per l’autorizzazione

Storicamente, il silenzio-assenso nasce dall’esigenza di evitare che il privato resti indefinitamente in attesa di un provvedimento: nei procedimenti ai quali l’istituto si applica, se l’amministrazione competente non si pronuncia entro il termine stabilito, la legge attribuisce alla sua inerzia lo stesso effetto di una decisione favorevole. Non si tratta, dunque, della semplice violazione dell’obbligo di concludere il procedimento, che dà luogo al diverso silenzio-inadempimento, né di un silenzio-rigetto, nel quale la legge attribuisce all’inerzia un significato negativo; qui il risultato è diverso, perché, ricorrendone i presupposti, l’autorizzazione si forma senza che occorra un documento sottoscritto dall’ufficio.

Già nella formulazione originaria della legge n. 241/1990, l’art. 20 prevedeva il silenzio-assenso, ma ne subordinava l’operatività all’individuazione dei procedimenti mediante regolamenti; nel 2005, con gli interventi della legge n. 15 e del D.L. n. 35, convertito nella legge n. 80, il legislatore ne ha generalizzato l’impiego nei procedimenti a istanza di parte, mantenendo specifiche esclusioni per interessi pubblici particolarmente sensibili e discipline speciali. Nel 2021 è comparsa l’attestazione del titolo, rilasciata su richiesta; la riforma del 2026 l’ha resa automatica e ha precisato i difetti ostativi della domanda.

Nel subappalto il meccanismo è espressamente previsto dall’art. 119, comma 16, del D.Lgs. 36/2023: l’autorizzazione va rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, ridotti a quindici quando il subappalto o cottimo sia inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate oppure a 100.000 euro; il termine è prorogabile una sola volta, per giustificati motivi, e, se scade senza provvedimento, l’autorizzazione si intende concessa. La formazione del titolo, tuttavia, non elimina le condizioni sostanziali poste dal comma 4 né gli adempimenti documentali richiesti dal comma 5.

Il caso esaminato dal TAR: una domanda riconoscibile, ma incompleta

Un Civico Ente aveva affidato a un operatore economico i lavori di manutenzione di un marciapiede; dopo la stipula del contratto, l’impresa chiedeva di subappaltare a un terzo le lavorazioni relative a componenti strutturali in acciaio per 18.000 euro, dei quali 1.000 per oneri della sicurezza. La richiesta, trasmessa il 1° ottobre 2025 e ricevuta dal Comune il giorno successivo, identificava il subappaltatore, le opere e l’importo ed era accompagnata, tra l’altro, dal contratto di subappalto e da documenti aziendali e di sicurezza.

Il Comune non adottava alcun provvedimento nel termine previsto dall’art. 119 e soltanto il 18 novembre 2025 dichiarava la domanda irricevibile, inammissibile e improcedibile. Contestava l’omissione delle dichiarazioni del subappaltatore sulle cause di esclusione e sul divieto di pantouflage, l’errata indicazione del RUP nel POS e alcune imprecisioni nell’oggetto della PEC. L’impresa impugnava la determinazione, chiedendo al TAR di accertare che l’autorizzazione si fosse già formata; il giudice accoglieva il ricorso, ritenendo non ostative le omissioni documentali per la formazione del silenzio. Per un subappalto di 18.000 euro il termine è, in linea di principio, di quindici giorni, ma il TAR non ha dovuto risolvere la questione, essendo il diniego intervenuto anche oltre quello ordinario di trenta giorni.

La riforma del 2026: una domanda incompleta non è sempre una domanda inidonea

Il punto centrale della sentenza si comprende leggendo l’art. 20 della legge n. 241/1990 nel testo modificato dall’art. 5 del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50. Il nuovo comma 1 chiarisce che il silenzio-assenso non si forma, quanto ai requisiti minimi della domanda, nei soli casi in cui l’istanza non sia stata ricevuta dall’amministrazione competente oppure manchino gli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto. In termini concreti, il legislatore distingue la domanda che non permette nemmeno di capire quale autorizzazione sia richiesta da quella il cui contenuto è riconoscibile, pur essendo necessario acquisire o correggere qualche documento.

Restano ferme le esclusioni previste dall’art. 20, comma 4, le discipline speciali e la facoltà di acquisire informazioni o integrazioni nei limiti dell’art. 2, comma 7, richiamato dalla novella. Una richiesta istruttoria, però, non può essere confusa con un generico rinvio della decisione, né determina automaticamente la riapertura del termine autorizzatorio: occorre verificare i presupposti e gli effetti della richiesta, coordinando la disciplina generale con l’art. 119, comma 16. Soprattutto, la formazione del titolo va distinta dalla sua legittimità: un’autorizzazione può perfezionarsi per il decorso del termine pur essendo affetta da un vizio sostanziale, per il quale l’amministrazione conserva, nei casi consentiti, i poteri di autotutela.

La modifica incide anche su un problema che gli operatori conoscono bene: come dimostrare l’esistenza di un’autorizzazione che non è stata materialmente rilasciata? Il nuovo art. 20, comma 2-bis, prevede che l’attestazione sia resa in via telematica e automatica, senza attendere un’apposita richiesta dell’interessato; nei procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione deve inviarla d’ufficio all’indirizzo indicato nella domanda entro dieci giorni dalla formazione del titolo, mentre, decorso inutilmente tale termine, la norma ne consente la sostituzione mediante dichiarazione dell’interessato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, oppure del progettista abilitato nei casi pertinenti.

I dossier parlamentari sul D.L. n. 19/2026, predisposti nel corso dell’esame alla Camera (A.C. 2807) e al Senato (A.S. 1867), consentono di seguire il passaggio dal chiarimento dei casi di mancata formazione del titolo alla disciplina dell’attestazione automatica; il termine di dieci giorni e il rimedio dichiarativo si ritrovano nella formulazione definitiva risultante dalla conversione.

Autorizzazione al subappalto: quando le dichiarazioni mancanti non bloccano il silenzio-assenso

La sentenza si inserisce in un contrasto che, prima della novella, aveva riguardato soprattutto l’edilizia. Un primo indirizzo subordinava il silenzio-assenso alla completezza della domanda e alla conformità sostanziale dell’attività richiesta; l’orientamento espresso, tra le altre pronunce, dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 luglio 2022, 5746, ammetteva invece che il titolo tacito potesse formarsi anche in presenza di vizi, ferma l’ipotesi di radicale inconfigurabilità dell’istanza e salva l’autotutela.

Le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. IV, nn. 1878 e 2179 del marzo 2026 avevano adottato una soluzione più selettiva, distinguendo la semplice incompletezza dall’inconfigurabilità strutturale o giuridica. Il TAR Veneto, richiamando la successiva formulazione dell’art. 20, ritiene che le cause strutturali ostative vadano circoscritte a quelle espressamente individuate dal legislatore. Il ragionamento è persuasivo, ma resta quello di un giudice di primo grado e non autorizza a considerare risolta ogni questione applicativa.

Nel caso di specie, la domanda era pervenuta alla PEC del Comune e indicava chi avrebbe eseguito le opere, quali lavorazioni sarebbero state affidate e per quale importo; né l’inesatta indicazione del RUP nel POS né le imperfezioni dell’oggetto della comunicazione potevano dunque renderla irriconoscibile. Quanto alle dichiarazioni sulle cause di esclusione e sul pantouflage, il TAR precisa che rimanevano obbligatorie, ma potevano essere acquisite mediante il soccorso istruttorio generale previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990, distinto da quello disciplinato per la gara dall’art. 101 del Codice. Non aver prodotto una dichiarazione, infatti, non significa necessariamente non possedere il requisito che essa avrebbe dovuto attestare.

Accertata la formazione del silenzio-assenso, il TAR ha dichiarato inefficace il diniego del 18 novembre 2025 ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990 e ne ha disposto l’annullamento. Va tenuto presente, sotto il profilo temporale, che domanda e diniego risalivano al 2025: il giudice ha utilizzato la novella del 2026 come criterio interpretativo di un significato che riteneva già ricavabile dal sistema, senza affermare l’esistenza di una clausola legislativa che ne disponesse espressamente la retroattività.

La dottrina ha esaminato lo stesso problema soprattutto in edilizia: Silvia Casilli, in Giustizia Insieme (14 maggio 2026), distingue le domande incomplete da quelle inconfigurabili, mentre Duccio Sarmati, nell’abstract del contributo pubblicato in Urbanistica e appalti, n. 4/2026, segnala le difficoltà di conciliare la diffusione del silenzio-assenso con la tutela dell’interesse pubblico.

Subappalto autorizzato per silenzio-assenso: le conseguenze pratiche per appaltatori e stazioni appaltanti

Per chi presenta una domanda di subappalto, la sentenza non riduce l’importanza di un’istruttoria accurata: restano necessari un contratto che individui con precisione le prestazioni affidate, l’identificazione del subappaltatore, le dichiarazioni prescritte e la prova dell’avvenuto deposito presso l’amministrazione competente. Cambia, tuttavia, il modo di valutare gli errori. Se dalla documentazione ricevuta si comprende inequivocabilmente quale autorizzazione venga chiesta, una dichiarazione integrabile non consente, di per sé, di affermare che il procedimento non sia mai iniziato; se invece manca perfino l’individuazione dell’impresa o delle prestazioni, l’ostacolo può riguardare l’esistenza stessa di una domanda idonea.

Si pensi a un subappalto di lavorazioni impiantistiche da 70.000 euro, con contratto depositato, impresa terza identificata e prestazioni chiaramente descritte, ma con una dichiarazione da integrare. Il termine autorizzatorio è, in linea di principio, di quindici giorni, essendo l’importo inferiore a 100.000 euro. Il RUP deve verificare subito se l’istanza sia riconoscibile, chiedere tempestivamente quanto manca e valutare gli effetti di un’eventuale richiesta istruttoria conforme all’art. 2, comma 7, senza ritenere che ogni integrazione faccia automaticamente ripartire il procedimento. L’appaltatore, dal canto suo, deve ricordare che il termine di quindici giorni e l’obbligo di depositare il contratto almeno venti giorni prima dell’inizio delle prestazioni sono distinti. Se, invece, il subappaltatore manca realmente della qualificazione necessaria o è interessato da una causa di esclusione, il problema riguarda la legittimità sostanziale del titolo, non la semplice omissione di un allegato.

Il perfezionamento dell’assenso tacito non elimina i controlli: la stazione appaltante deve acquisire le dichiarazioni mancanti e verificare i requisiti; per intervenire dopo il termine occorre l’autotutela, alle condizioni dell’art. 21-nonies e nel rispetto del contraddittorio. Un diniego ordinario adottato fuori termine non si trasforma automaticamente in un valido annullamento d’ufficio. Per l’appaltatore è opportuno conservare PEC, ricevute, contratto e allegati, ricostruire la scadenza del termine e, una volta formatosi il titolo, sollecitare l’attestazione dovuta senza considerarla costitutiva; prima dell’inizio delle prestazioni resta indispensabile rispettare, tra l’altro, la trasmissione del contratto almeno venti giorni prima prevista dall’art. 119, comma 5, nonché le prescrizioni di sicurezza e gli ulteriori obblighi applicabili.

Conclusioni

Il TAR Veneto chiarisce che la mancanza di una dichiarazione integrabile non equivale all’assenza di una domanda riconoscibile. La riforma dell’art. 20 della legge n. 241/1990 rafforza questa distinzione e facilita la prova dell’avvenuta formazione del titolo, senza eliminare l’obbligo di verificare i requisiti né i poteri di autotutela previsti dalla legge. Il silenzio-assenso non può quindi diventare un espediente per sottrarsi ai controlli, ma neppure può essere svuotato di significato attraverso richieste documentali tardive o dinieghi adottati quando l’autorizzazione si è già perfezionata. Per l’impresa, come per il RUP, la questione decisiva resta distinguere una domanda inesistente o irriconoscibile da una domanda che, pur incompleta, consente all’amministrazione di esercitare tempestivamente i propri poteri.