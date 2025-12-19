Nei lavori pubblici a categoria unica e prevalente, il tema del subappalto e della qualificazione SOA del subappaltatore continua a generare dubbi applicativi, soprattutto alla luce dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Il punto critico non riguarda tanto l’ammissibilità del subappalto, quanto il corretto perimetro dei requisiti di qualificazione richiesti al subappaltatore quando l’appalto è strutturato su un’unica categoria.

Si tratta di una questione che emerge con frequenza nella fase esecutiva degli appalti di lavori, in particolare quando le stazioni appaltanti sono chiamate a verificare la coerenza tra subappalto autorizzato e requisiti di qualificazione posseduti dagli operatori coinvolti.

Lavori a categoria unica e limiti del subappalto: interviene il MIT

In questo contesto, la SOA del subappaltatore deve coprire l’intero importo dell’appalto o soltanto la quota effettivamente affidata?

È su questo snodo che interviene il Parere 11 dicembre 2025, n. 3915, reso dal Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, offrendo un chiarimento di particolare rilievo operativo.

Il quesito sottoposto al MIT prendeva le mosse da un appalto di lavori caratterizzato dalla presenza di un’unica categoria SOA, coincidente con la categoria prevalente.

In tali ipotesi, l’art. 119, comma 1, del Codice dei contratti, stabilisce che è nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata “la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente”.

Da questa previsione discende un principio ormai consolidato: il subappalto non può superare il limite del 50% dell’importo complessivo dei lavori.

Il dubbio interpretativo, tuttavia, non si arresta al dato percentuale, ma si sposta sul versante dei requisiti: una volta rispettato il limite quantitativo, quale deve essere l’estensione della qualificazione SOA richiesta al subappaltatore?