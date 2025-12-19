Quadro normativo di riferimento

La questione va ricondotta all’impostazione complessiva del nuovo Codice dei contratti, che ha progressivamente superato approcci meramente formali per valorizzare la proporzionalità tra requisiti di qualificazione, prestazioni affidate e responsabilità assunte.

L’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina il subappalto secondo una logica chiara: l’appaltatore resta il soggetto centrale dell’esecuzione, ma può affidare a terzi parti delle lavorazioni, nel rispetto di limiti e condizioni puntualmente individuati. In questo quadro, assume rilievo decisivo il comma 4, lettera a), che richiede che il subappaltatore sia qualificato “per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire”.

La norma, significativamente, non fa alcun riferimento all’importo complessivo dell’appalto. La qualificazione SOA non è concepita come un requisito riflesso o duplicato rispetto a quello dell’appaltatore principale, ma come uno strumento funzionale a garantire che ciascun operatore sia effettivamente in grado di eseguire le attività che gli vengono affidate.

Questa impostazione risulta coerente anche con gli orientamenti maturati in tema di subappalto necessario, dove la giurisprudenza ha più volte chiarito che i requisiti devono essere commisurati alla quota di prestazioni effettivamente svolte, evitando sia usi elusivi dell’istituto sia richieste di qualificazione sproporzionate.

Analoga coerenza si rinviene nei più recenti chiarimenti in materia di subappalto a cascata, nei quali l’attenzione del legislatore e dell’amministrazione si è concentrata sulla tracciabilità delle prestazioni, sul presidio dei controlli e sulla corrispondenza tra requisiti e attività svolte, piuttosto che sull’introduzione di automatismi privi di base normativa.