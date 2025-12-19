Il ragionamento del MIT

Muovendo da questo quadro normativo, il Supporto Giuridico del MIT sviluppa un ragionamento lineare e coerente con il sistema del Codice.

Il Ministero chiarisce innanzitutto che, nei lavori a categoria unica e prevalente, l’appaltatore può subappaltare una quota inferiore al 50% dell’importo complessivo senza violare il divieto di affidamento della parte prevalente delle lavorazioni. Una volta rispettato tale limite, viene meno qualsiasi presupposto per estendere automaticamente al subappaltatore l’obbligo di qualificazione sull’intero appalto.

Secondo il MIT, infatti, la qualificazione SOA del subappaltatore deve coprire esclusivamente l’importo dei lavori effettivamente affidati in subappalto, e non il valore complessivo dell’intervento. Si tratta di una conclusione che discende direttamente dal tenore letterale dell’art. 119 e che rispetta il principio di proporzionalità che governa il sistema della qualificazione.

A rafforzare questa interpretazione interviene il richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il subappaltatore deve essere qualificato “per la categoria e l’importo dei lavori affidati”, e non oltre. Un principio affermato, tra le altre, dalle sentenze Consiglio di Stato, sez. V, n. 2182/2022 e n. 6060/2021, espressamente richiamate nel parere ministeriale.

L’approccio adottato consente di evitare due rischi opposti:

da un lato, l’utilizzo distorto del subappalto come strumento elusivo dei requisiti;

dall’altro, una lettura eccessivamente rigida che finirebbe per comprimere inutilmente la concorrenza.

Ne emerge un’interpretazione equilibrata, coerente con la funzione fisiologica del subappalto nel nuovo Codice dei contratti.