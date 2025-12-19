Blumatica Energy
Subappalto e qualificazione SOA: quale importo deve coprire il subappaltatore?

Il parere MIT n. 3915/2025 chiarisce come applicare l’art. 119 del Codice dei contratti nei lavori a categoria unica

di Redazione tecnica - 19/12/2025

Conclusioni operative

Il nuovo intervento del MIT fornisce un chiarimento di particolare rilievo pratico, soprattutto negli appalti di lavori a categoria unica, dove il rapporto tra subappalto e qualificazione continua a rappresentare uno snodo delicato.

Il principio che se ne ricava è chiaro: la qualificazione SOA del subappaltatore deve essere commisurata esclusivamente all’importo dei lavori affidati in subappalto, purché il subappalto resti entro il limite del 50% e non comporti l’affidamento della parte prevalente delle lavorazioni.

Per le stazioni appaltanti, ciò consente di impostare le verifiche in modo più coerente e proporzionato, evitando richieste di qualificazione non sorrette dal dato normativo. Per gli operatori economici, si tratta di una conferma importante, che permette di organizzare l’esecuzione dell’appalto in modo flessibile ma corretto.

In definitiva, l’interpretazione fornita dal MIT contribuisce a ridurre le incertezze applicative, fermo restando il necessario rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 119 del Codice. Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 36/2023la qualificazione segue le prestazioni, non il contrario: un principio semplice, ma decisivo, per garantire certezza applicativa e stabilità alle regole del subappalto.

