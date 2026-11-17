La diversa consistenza della documentazione richiesta dall’art. 119, commi 2, settimo periodo e 5, del D.Lgs 36/2023 e le conseguenze sull’attività di monitoraggio del direttore dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera m), dell’Allegato II.14, del D.Lgs 36/2023, sono al centro di questo articolo.

Subappalto e subaffidamento: le difficoltà di controllo durante l’esecuzione dei lavori

Il dibattito sul subappalto e sul subaffidamento, entrambi subcontratti in quanto negozi secondari, si concentra spesso sull’identificazione tra le due fattispecie, sui rispettivi presupposti di applicazione e sulla differenza tra regime autorizzatorio o di comunicazione.

Ciò avviene in particolare nell’ambito dei lavori, perché nei servizi e nelle forniture le fattispecie sono leggermente diverse.

Sono questioni importanti, che hanno accompagnato l’evoluzione della disciplina per oltre trent’anni e che continuano a presentare margini interpretativi non sempre agevoli da ricondurre alla concreta realtà del cantiere.

Tuttavia, c’è un aspetto che merita maggiore attenzione: il subaffidamento può risultare, sotto il profilo del monitoraggio in corso d’esecuzione, persino più critico del subappalto. La ragione non sta tanto nell’assenza di un procedimento autorizzatorio, quanto nella diversa consistenza della documentazione che l’appaltatore è tenuto a produrre.

Nel subappalto il quadro documentale consente di ricostruire con maggiore precisione il contenuto economico e prestazionale dell’affidamento; mentre nel subaffidamento le informazioni obbligatoriamente comunicate possono risultare insufficienti per svolgere un controllo altrettanto puntuale.

Normativa di riferimento

Art. 105, comma 2, quarto periodo, del D.Lgs 50/2016 - “Subappalto” - Testo in vigore dal: 01/06/2021 al: 30/06/2023

“2. … L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. …”

Art. 119, comma 2, settimo periodo, del D.Lgs 36/2023 - “Subappalto” - Testo in vigore dal: 31/12/2024

“2. … L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. …”

Nessuna novità di rilievo rispetto al D.Lgs 50/2016.

Relativamente al subaffidamento la norma specifica gli elementi da comunicare che sono: “il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”; ciò rappresenta una delle più grandi criticità per la verifica in campo dell'esecuzione delle prestazioni effettivamente affidate, in quanto non vi è un contratto e di conseguenza un ribasso esplicitato, un elenco prezzi ed un estratto di computo con le relative attività.

Tutti elementi che consentirebbero di valutare bene il lavoro da svolgere e svolto (anche in termini lordi) e di conseguenza la quota incisa sulla “categoria prevalente”.

Art. 105, comma 7, del D.Lgs 50/2016 - “Subappalto” - Testo in vigore dal: 31/07/2021 al: 30/06/2023

“7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.”

Art. 119, comma 5, del D.Lgs 36/2023 - “Subappalto” - Testo in vigore dal: 01/04/2023

“5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.”

Nessuna novità di rilievo rispetto al D.Lgs 50/2016.

Sia l'art. 105, comma 7, del D.Lgs 50/2016, che l'art. 119, comma 5, del D.Lgs 36/2023, mettono in evidenza le criticità di controllo in merito al subaffidamento, perché manca la conoscenza di elementi essenziali che invece nel subappalto si ritrovano: “il contratto di subappalto, …, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.”

Art. 7, comma 1, del D.M. 49/2018 - “Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore” - Testo in vigore dal: 30/05/2018

“1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.”

Art. 1, comma 2, lettera m), dell’Allegato II.14, del D.Lgs 36/2023 - “Attività e compiti del direttore dei lavori” - Testo in vigore dal: 01/04/2023

“2. Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:

…

m) verificare, anche con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;”

Nessuna novità di rilievo rispetto al D.M. 49/2018, se non che il tutto è compattato in un unico periodo mentre prima vi era una suddivisione per punti.

Una precisazione è stata eliminata rispetto all’ultimo periodo dell’art. 7, comma 1, lettera d), del D.M. 48/2018, ovvero la segnalazione al RUP dell’inosservanza “senza indugio” ed "entro 24 ore".

Dalla qualificazione del subcontratto al problema del controllo

La distinzione tra subappalto e subaffidamento è stata oggetto di una lunga evoluzione normativa, a partire dall’art. 18 della L. 55/1990, passando per l’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e l’art. 105 del D.Lgs 50/2016, fino all’attuale art. 119 del D.Lgs 36/2023.

Un percorso nel quale sono rimasti centrali sia il contenuto effettivo delle prestazioni “affidate a terzi” (l’introduzione di questa definizione si ha in particolare con l’art. 105 del D.Lgs 50/2016) che, per determinate fattispecie, i parametri quantitativi relativi all’importo contrattuale ed all’incidenza della manodopera.

L’art. 119, comma 2, del D.Lgs 36/2023, definisce il subappalto facendo riferimento all’affidamento a terzi di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto dell’appalto, con organizzazione dei mezzi ed assunzione dei rischi da parte del subappaltatore.

Inoltre, la stessa disposizione disciplina determinate attività che richiedono l’impiego di manodopera, come le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, individuando le condizioni economiche e di incidenza del personale rilevanti ai fini della qualificazione. È proprio su quest’ultimo punto che si è progressivamente affermata una lettura che dà particolare peso alla natura sostanziale della prestazione, prima ancora della verifica dei parametri quantitativi.

Un orientamento che ha una sua coerenza, ma che può rendere meno immediata la delimitazione delle fattispecie, soprattutto quando le attività concretamente svolte non risultano facilmente riconducibili a categorie univoche. Quindi, la corretta classificazione rimane importante, anche per evitare che un rapporto venga impropriamente qualificato come subaffidamento quando presenta tutte le caratteristiche del subappalto.

Tuttavia, una volta individuato correttamente il regime applicabile, il problema non è risolto. La qualificazione è il punto di partenza, mentre il vero banco di prova è dalla gestione del rapporto durante l’esecuzione.

È proprio in questa seconda fase che emerge la maggiore criticità del subaffidamento.

La comunicazione del subaffidamento: un quadro informativo essenziale

L’art. 119, comma 2, settimo periodo, del D.Lgs 36/2023, stabilisce che l’affidatario comunichi alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto, il nominativo del subcontraente, l’importo del subcontratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Nei servizi e nelle forniture si parla di subcontraente e di conseguenza dell’aspetto di comunicazione non in riferimento all’art. 119, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs 36/2023, quanto in merito a ciò che esce dal novero del subappalto, in particolare, ai sensi dell’art. 119, comma 3, lettere a) e d), del D.Lgs 36/2023.

Inoltre, è prevista la comunicazione delle eventuali modifiche intervenute rispetto a tali informazioni nel corso del rapporto. Quindi, la disposizione individua un contenuto informativo limitato, che permette alla stazione appaltante di conoscere l’esistenza del rapporto, il soggetto coinvolto, il suo valore complessivo e l’oggetto dichiarato. Sono elementi indispensabili, ma non necessariamente sufficienti a ricostruire “analiticamente” il contenuto della prestazione.

Infatti, la norma non richiede espressamente la trasmissione del contratto di subaffidamento, di un computo metrico delle lavorazioni, di un elenco prezzi o di un quadro economico dal quale ricavare il ribasso applicato. Questa differenza pesa soprattutto quando il subcontratto riguarda attività che si inseriscono direttamente nel processo produttivo del cantiere.

Conoscere l’importo complessivo di un affidamento e la sua descrizione generale non significa conoscere le singole lavorazioni, le quantità, i prezzi unitari e le condizioni economiche concordate tra l’appaltatore ed il subcontraente. L’oggetto comunicato può essere sufficientemente chiaro per identificare genericamente un’attività, ma non altrettanto dettagliato per consentire di verificare quali specifiche prestazioni siano comprese nell’affidamento.

Tra l’altro il problema si pone anche in occasione del SAL, oggi della revisione prezzi e della certificazione di esecuzione ai fini SOA. Non intendiamo contestare il regime di comunicazione in quanto tale; la semplificazione procedimentale può essere condivisibile e funzionale alla gestione dell'appalto. Il problema nasce quando alla semplificazione del procedimento corrisponde anche una riduzione degli elementi conoscitivi necessari al controllo. Bisogna quindi distinguere la semplicità del procedimento dalla completezza delle informazioni.

Il subappalto: una documentazione più articolata a supporto delle verifiche

Il confronto con il subappalto evidenzia meglio questa differenza. L’art. 119, comma 5, del D.Lgs 36/2023, disciplina la documentazione da presentare nell’ambito del procedimento di autorizzazione, prevedendo il deposito del contratto di subappalto e la trasmissione delle ulteriori informazioni e dichiarazioni richieste dalla disposizione.

Il contratto è particolarmente utile perché permette di individuare il contenuto del rapporto negoziale, le prestazioni affidate e le condizioni economiche concordate. Inoltre, ai fini del monitoraggio tecnico ed economico, sono importanti gli elementi analitici che consentono di ricostruire le lavorazioni attraverso il computo, le quantità ed i prezzi applicati.

La disponibilità di questi dati permette di confrontare le prestazioni subappaltate con quelle previste nel contratto principale, verificandone la corrispondenza ed individuando eventuali scostamenti. Tuttavia, è opportuno distinguere, il contenuto documentale espressamente prescritto dalla norma dagli ulteriori elaborati analitici che possono risultare necessari o comunque utili per un controllo efficace.

Infatti, il punto centrale non è la semplice presenza di un maggior numero di documenti, ma la disponibilità di un quadro sufficientemente dettagliato per verificare cosa sia stato affidato, a quali condizioni e con quale estensione. Conoscere meglio la prestazione agevola il lavoro per la direzione dei lavori, indipendentemente dalla natura autorizzatoria del procedimento.

Il direttore dei lavori e la criticità del monitoraggio

Il problema emerge anche alla luce dell’art. 1, comma 2, lettera m), dell’Allegato II.14, del D.Lgs 36/2023, che disciplina l’attività di verifica del direttore dei lavori in materia di subcontratto.

Il controllo del direttore dei lavori non può essere ridotto ad una presa d’atto formale della documentazione acquisita dalla stazione appaltante. La sua funzione si sviluppa durante l’esecuzione e richiede una conoscenza delle lavorazioni, dei soggetti coinvolti e delle modalità con cui le prestazioni vengono realizzate.

Quindi, occorre distinguere due momenti: quello amministrativo, relativo all’acquisizione ed alla verifica della documentazione e quello operativo, nel quale le informazioni devono trovare riscontro nell’attività concretamente svolta.

È nella seconda fase che emergono le maggiori difficoltà: si consideri, ad esempio, un subaffidamento comunicato indicando una determinata attività ed il relativo importo complessivo.

In assenza di un computo e di un elenco prezzi, come può il direttore dei lavori individuare con precisione le quantità affidate, la loro articolazione e le eventuali variazioni intervenute durante l’esecuzione?

Come può verificare se le lavorazioni effettivamente eseguite corrispondano integralmente a quelle dichiarate, oppure comprendano ulteriori attività?

E ancora, come può valutare compiutamente gli aspetti economici del rapporto, quando non conosce le condizioni analitiche concordate tra le parti?

Queste domande non riguardano soltanto il rispetto formale della disciplina sul subcontratto, ma investono direttamente la capacità di monitorare il processo esecutivo.

Nel subappalto la disponibilità di una documentazione contrattuale più articolata offre strumenti di confronto; invece, nel subaffidamento, il direttore dei lavori può trovarsi nella condizione di dover ricostruire durante l’esecuzione informazioni che sarebbe stato opportuno conoscere prima dell'avvio delle prestazioni.

Si crea così un possibile divario tra l'ampiezza dell'attività di controllo e la consistenza degli strumenti documentali disponibili.

Computo, prezzi e ribasso: perché sono informazioni importanti

In particolare, tre elementi sono importanti:

il computo delle prestazioni;

l’elenco prezzi;

il contratto dal quale sia possibile ricostruire le condizioni economiche, compreso l’eventuale ribasso.

Il computo consente di identificare analiticamente le lavorazioni affidate, individuandone quantità, caratteristiche e articolazione. Pertanto, è uno strumento essenziale per confrontare il contenuto dell’affidamento con le attività effettivamente svolte.

L’elenco prezzi permette di associare alle singole prestazioni un valore economico, rendendo possibile una lettura non soltanto quantitativa, ma anche economica del rapporto.

Infine, il contratto consente di conoscere le condizioni pattuite, comprese quelle che possono incidere sulla valutazione complessiva dell'affidamento.

Il ribasso non deve essere considerato esclusivamente come un dato economico fine a sé stesso, ma è un elemento utile per comprendere la struttura del rapporto tra l’appaltatore ed il subcontraente e per approfondire, ove necessario, la sostenibilità delle condizioni concordate rispetto alle prestazioni richieste.

Naturalmente, conoscere il ribasso non significa automaticamente formulare un giudizio sulla regolarità o sulla qualità dell’esecuzione, quanto piuttosto, avere un’informazione in più sul rapporto.

L'assenza di questi elementi rende più complesso distinguere ciò che è stato originariamente affidato da ciò che viene effettivamente eseguito, soprattutto quando le attività si sviluppano progressivamente e si intrecciano con altre lavorazioni presenti in cantiere.

Il problema è ancora più evidente in presenza di modifiche al contenuto del subcontratto. L’obbligo di comunicare le variazioni delle informazioni iniziali è certamente una garanzia, ma la sua efficacia dipende anche dal livello di dettaglio delle informazioni originariamente disponibili. Se il quadro iniziale è poco analitico, anche la verifica delle successive modifiche rischia di rimanere poco analitica.

Dalla verifica amministrativa alla conoscenza effettiva del cantiere

Il tema richiama una riflessione più ampia sul ruolo dell'affidatario e sull'organizzazione della filiera esecutiva. Il ricorso a soggetti terzi non dovrebbe essere interpretato come un semplice strumento per trasferire all'esterno quote di lavorazione o per ottenere margini economici attraverso il ribasso.

La funzione dell'appaltatore è quella di un soggetto capace di organizzare, coordinare e governare l'intero processo produttivo, assumendone concretamente la responsabilità.

L'esternalizzazione può contribuire ad una migliore gestione delle lavorazioni e ad una maggiore qualità del risultato, ma non deve determinare la perdita di una regia effettiva dell'appalto.

Questa esigenza riguarda anche la stazione appaltante, il RUP e la direzione dei lavori, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

La stazione appaltante rappresenta il primo riferimento per l'acquisizione e la verifica amministrativa dei rapporti comunicati o sottoposti ad autorizzazione. La direzione dei lavori interviene poi direttamente nella fase di monitoraggio, mentre il coordinamento della sicurezza esercita le proprie funzioni nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

Quindi, è importante che le informazioni siano condivise e organizzate in modo da permettere a tutti i soggetti coinvolti di disporre di un quadro aggiornato.

Non servono necessariamente strumenti complessi: una ricognizione ordinata dei subcontratti, dei soggetti interessati, delle prestazioni e delle relative modifiche può già essere di grande aiuto. Semplicità e ripetibilità dei controlli sono quindi criteri organizzativi fondamentali. Tuttavia, rimane una distinzione decisiva: un sistema di monitoraggio può essere ben organizzato, ma la sua efficacia dipenderà sempre dalla qualità e dalla completezza dei dati sui quali si fonda.

Una possibile integrazione documentale del subaffidamento

Alla luce di queste considerazioni, riteniamo opportuno rafforzare il contenuto documentale della comunicazione di subaffidamento.

Non si tratterebbe necessariamente di trasformare il regime di comunicazione in un nuovo procedimento autorizzatorio, né di introdurre ulteriori passaggi amministrativi capaci di rallentare l'esecuzione.

L'obiettivo dovrebbe essere diverso: rendere disponibili, già prima dell'inizio delle prestazioni, le informazioni necessarie per consentire un monitoraggio effettivo.

In particolare, sarebbe opportuno prevedere, almeno per i subaffidamenti che comportano l'esecuzione di lavorazioni direttamente riconducibili all'appalto, la disponibilità del contratto, del computo delle prestazioni e dell'elenco prezzi, con evidenza delle condizioni economiche applicate.

Questa documentazione potrebbe consentire una verifica più precisa dell'oggetto dell'affidamento, della sua consistenza e delle successive modifiche. La proposta non nasce dall'esigenza di appesantire il procedimento, ma dalla constatazione che la conoscenza preventiva della prestazione è importante per la qualità del controllo successivo. Occorrerebbe naturalmente calibrare tale integrazione sulla natura delle attività affidate, evitando di imporre elaborati non pertinenti o sproporzionati rispetto al contenuto del rapporto.

Il principio dovrebbe essere quello di una documentazione adeguata alla prestazione e funzionale alle verifiche, non quello di la produzione indiscriminata di atti.

Considerazioni conclusive

L’obiettivo dovrebbe essere semplificare il procedimento senza indebolire il controllo. La distinzione tra subappalto e subaffidamento continuerà probabilmente a essere oggetto di confronto interpretativo, soprattutto in relazione alla qualificazione sostanziale delle prestazioni ed al rapporto tra i criteri qualitativi e quelli quantitativi. Tuttavia, riteniamo che il problema più significativo del subaffidamento vada cercato anche altrove.

La differenza tra autorizzazione e comunicazione è certamente rilevante sul piano amministrativo, ma non rappresenta il principale elemento di criticità. Il vero problema è la minore consistenza delle informazioni che accompagnano la comunicazione e la conseguente difficoltà di esercitare un controllo puntuale durante l'esecuzione.

Il direttore dei lavori è chiamato, per norma, a verificare concretamente ciò che accade in cantiere. Per farlo deve conoscere non soltanto chi esegue una determinata attività, ma anche quale sia il contenuto effettivo della prestazione affidata. La disponibilità di computi, prezzi e condizioni contrattuali non è quindi un semplice adempimento documentale, ma può essere un supporto essenziale alla funzione di monitoraggio.

In questa prospettiva, il subaffidamento può risultare più critico del subappalto, anche quando quest'ultimo si sviluppi attraverso rapporti successivi nella filiera esecutiva (c.d. “subappalto a cascata”). La semplificazione amministrativa rimane un obiettivo condivisibile, ma dovrebbe riguardare soprattutto la chiarezza e la fluidità dei procedimenti, senza ridurre la capacità di conoscere e controllare le prestazioni.

Perché semplificare non dovrebbe significare disporre di meno informazioni, ma acquisire quelle realmente necessarie attraverso un processo più semplice, ordinato ed efficace.

Dall’analisi svolta emerge una domanda legata direttamente alle difficoltà operative: come può il direttore dei lavori esercitare efficacemente la propria attività di verifica quando non dispone di tutti gli elementi necessari per individuare compiutamente le prestazioni affidate a terzi?

Proveremo a rispondere a questa domanda nel corso del webinar “La filiera del subcontratto nei lavori pubblici: subappalto, subappalto a cascata e subaffidamento”, in programma venerdì 11 dicembre 2026, dalle ore 15:00 alle 18:00, durante il quale esamineremo insieme la disciplina dei subcontratti, le differenze tra i relativi regimi autorizzatori e di comunicazione e, soprattutto, gli strumenti a disposizione del direttore dei lavori per verificare e monitorare le prestazioni affidate a terzi durante l'esecuzione dell'appalto.