Nessun cantiere pubblico viene realizzato soltanto dall'aggiudicatario. Chiunque abbia seguito la fase esecutiva di un'opera pubblica sa che l'impresa che ha firmato il contratto è soltanto il primo anello di una catena più lunga, fatta di subappaltatori, fornitori con posa in opera, noleggiatori con operatore, lavoratori autonomi e imprese legate all'appaltatore da rapporti continuativi nati ben prima della gara.

Ciascuno di questi soggetti entra in cantiere con un titolo giuridico diverso, e la qualificazione di quel titolo non è un esercizio teorico, perché da essa discende l'adempimento richiesto, cioè un provvedimento autorizzatorio della stazione appaltante in un caso, una semplice comunicazione preventiva nell'altro.

Le conseguenze di un errore non sono simmetriche. Un subappalto eseguito senza autorizzazione espone l'appaltatore e la stazione appaltante a rischi ben diversi da quelli di un subaffidamento non comunicato, mentre un contratto continuativo di cooperazione trattato per prudenza come subappalto rallenta l'esecuzione, impegna gli uffici in un'istruttoria che la norma non richiede e finisce spesso per generare un contenzioso del tutto evitabile.

Subappalto: che cosa prevede oggi l'articolo 119 del Codice dei contratti

Il D.Lgs. n. 36/2023 ha riscritto la disciplina del subappalto all'articolo 119 e il correttivo approvato con il D.Lgs. n. 209/2024 ne ha rifinito alcuni passaggi. Il comma 2 definisce il subappalto come il contratto con cui l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore, e vi fa rientrare anche i contratti che richiedono l'impiego di manodopera, come le forniture con posa in opera e i noli a caldo, quando singolarmente superano il 2% dell'importo delle prestazioni affidate o i 100.000 euro e quando l'incidenza della manodopera e del personale supera il 50% dell'importo del contratto da affidare.

Tutto ciò che resta sotto queste soglie non sfugge ai controlli, ma cambia regime, perché per i subcontratti che non costituiscono subappalto l'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del contratto. Il comma 3 individua poi le ipotesi che per la loro specificità non sono considerate subappalto, tra le quali l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi e le prestazioni rese sulla base di contratti continuativi di cooperazione stipulati prima dell'indizione della procedura.

Sul versante autorizzatorio il comma 16 fissa in 30 giorni il termine per il rilascio dell'autorizzazione, prorogabile una sola volta per giustificati motivi e decorso il quale l'autorizzazione si intende concessa, con termini dimezzati per i subappalti di importo inferiore al 2% o ai 100.000 euro. Il comma 17, infine, ha superato il vecchio divieto generalizzato di subappalto a cascata, che oggi non è precluso in astratto ma va governato caso per caso, perché spetta alla stazione appaltante indicare nei documenti di gara le prestazioni che non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Filiera del subcontratto: il punto in cui la fase esecutiva diventa scivolosa

La difficoltà quotidiana non sta nel leggere la norma, ma nel capire in quale categoria ricade la prestazione che sta per essere eseguita e quale documentazione va acquisita prima che l'operaio metta piede in cantiere.

La verifica della filiera non è un adempimento cartolare che si esaurisce negli uffici del RUP, ma un'attività continua che coinvolge il direttore dei lavori nel controllo dell'esecuzione e il coordinatore per l'esecuzione nella verifica della sicurezza, ciascuno con responsabilità proprie che il titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 individua con precisione e che non si sovrappongono.

Requisiti del subcontraente, regolarità contributiva, congruità della manodopera e tracciabilità dei soggetti presenti diventano così il terreno su cui si misura la tenuta dell'intero cantiere, ed è un terreno su cui un fascicolo costruito male si scopre soltanto il giorno della verifica ispettiva.

Il percorso proposto dall'ing. Marco Abram

Il webinar «La filiera del subcontratto nei lavori pubblici», in programma venerdì 11 dicembre 2026 dalle 15 alle 18, affronta questo terreno partendo dall'inquadramento normativo e arrivando alla gestione pratica, con il taglio di chi in cantiere ci lavora. Il docente è l'ing. Marco Abram, ingegnere civile-geotecnico con oltre vent'anni di attività nelle opere pubbliche tra progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e consulenza tecnica di parte nel contenzioso, attivo nell'ingegneria forense e autore di libri tecnici e di numerosi approfondimenti sulla fase esecutiva del Codice. La moderazione è affidata all'ing. Gianluca Oreto, direttore di LavoriPubblici.it.

Il programma si sviluppa lungo sette passaggi:

l'inquadramento della disciplina del subcontratto nel D.Lgs. n. 36/2023 e nel correttivo;

gli adempimenti del direttore dei lavori e del coordinatore per l'esecuzione rispetto ai soggetti presenti in cantiere;

le linee interpretative su subappalto e subaffidamento, con le soglie e i criteri che governano la distinzione;

il subappalto e il suo aspetto autorizzatorio, dalla dichiarazione in sede di offerta al provvedimento della stazione appaltante;

il subaffidamento e il suo aspetto di comunicazione, con i contratti che non costituiscono subappalto;

i documenti necessari per il controllo in corso d'opera, dai requisiti alla regolarità contributiva e alla congruità della manodopera;

gli strumenti operativi per monitorare la filiera e tracciare i soggetti che operano in cantiere.

A chi si rivolge e che cosa resta dopo le tre ore

Il corso è pensato per direttori dei lavori, direttori operativi e ispettori di cantiere, coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione, RUP e personale degli uffici tecnici, professionisti incaricati del supporto al RUP e tecnici delle imprese esecutrici, per i quali capire come la stazione appaltante qualifica e verifica i loro subcontratti significa evitare sospensioni e contestazioni. Non servono conoscenze specialistiche preliminari, anche se una familiarità di base con il Codice dei contratti e con gli obblighi del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 permette di seguire il ragionamento con maggiore profitto.

Al termine i partecipanti sono in grado di qualificare correttamente ogni rapporto che si instaura a valle del contratto d'appalto, di distinguere le ipotesi soggette ad autorizzazione da quelle soggette a comunicazione, di gestire le richieste di subappalto a cascata alla luce dei documenti di gara e di impostare un sistema di monitoraggio che consenta di sapere in ogni momento chi sta lavorando in cantiere e con quale titolo.

Come partecipare al webinar dell'11 dicembre

Il corso si svolge in diretta sulla piattaforma GoToWebinar, è accessibile da computer, tablet e smartphone e comprende il materiale didattico, l'attestato di partecipazione e la registrazione della lezione, che resta disponibile on demand per chi non riesce a collegarsi in diretta. La quota è di 50 euro più IVA, pagabile anche in tre rate senza interessi con PayPal, e la spesa per la formazione professionale è deducibile al 100%. Il diritto di recesso può essere esercitato fino a cinque giorni prima della lezione. Per iscriversi basta accedere alla pagina del corso e completare il pagamento, dopo il quale arrivano via email le istruzioni per il collegamento.