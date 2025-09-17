2si programmi free
Superbonus: report ENEA e futuro con il Conto Termico 3.0

Il nuovo aggiornamento ENEA conferma un Superbonus ormai in esaurimento: investimenti fermi a 123 miliardi, lavori conclusi al 96% e oneri fiscali definiti. L’attenzione si sposta sul Conto Termico 3.0, atteso in Gazzetta, con incentivi fino al 100%.

di Redazione tecnica - 17/09/2025

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha pubblicato l’ultimo aggiornamento al 31 agosto 2025 relativo ai “numeri” sviluppati dal superbonus (anima energetica). Il nuovo report conferma quello che ormai è chiaro a tutti da tempo: la famosa (o famigerata) detrazione fiscale messa a punto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha raggiunto il suo punto di saturazione e non produce più significativi incrementi negli investimenti.

I dati restano sostanzialmente fermi rispetto a luglio, con una percentuale di lavori conclusi prossima al 100% e un quadro che testimonia la fase di esaurimento della misura.

I numeri del Report Enea

Gli edifici interessati dal Superbonus hanno raggiunto quota 500.651, con un investimento complessivo di circa 123,8 miliardi di euro, di cui 121,9 miliardi ammessi a detrazione. La parte più rilevante riguarda i lavori già conclusi: 117,3 miliardi, pari al 96,2% del totale ammesso. Ciò significa che la gran parte delle opere è ormai stata portata a termine, mentre l’onere a carico dello Stato in termini di detrazioni maturate è arrivato a 127 miliardi di euro.

Numeri che non mostrano variazioni significative rispetto al mese precedente e che confermano come la misura sia di fatto giunta al capolinea.

ENERGIA Superbonus Conto Termico

