L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha pubblicato l’ultimo aggiornamento al 31 agosto 2025 relativo ai “numeri” sviluppati dal superbonus (anima energetica). Il nuovo report conferma quello che ormai è chiaro a tutti da tempo: la famosa (o famigerata) detrazione fiscale messa a punto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha raggiunto il suo punto di saturazione e non produce più significativi incrementi negli investimenti.

I dati restano sostanzialmente fermi rispetto a luglio, con una percentuale di lavori conclusi prossima al 100% e un quadro che testimonia la fase di esaurimento della misura.

I numeri del Report Enea

Gli edifici interessati dal Superbonus hanno raggiunto quota 500.651, con un investimento complessivo di circa 123,8 miliardi di euro, di cui 121,9 miliardi ammessi a detrazione. La parte più rilevante riguarda i lavori già conclusi: 117,3 miliardi, pari al 96,2% del totale ammesso. Ciò significa che la gran parte delle opere è ormai stata portata a termine, mentre l’onere a carico dello Stato in termini di detrazioni maturate è arrivato a 127 miliardi di euro.

Numeri che non mostrano variazioni significative rispetto al mese precedente e che confermano come la misura sia di fatto giunta al capolinea.