L'Agenzia delle Entrate può bloccare la cessione di un credito Superbonus quando emergono elementi che fanno sospettare un'operazione fraudolenta, ma può arrivare ad annullare una comunicazione soltanto perché i proprietari degli immobili hanno rapporti familiari o societari e il condominio si è costituito poco prima dell'esecuzione dei lavori? E cosa accade se gli interventi sono stati regolarmente realizzati, asseverati e pagati, senza che l'Amministrazione abbia contestato l'effettiva maturazione dei crediti?

A rispondere in merito è la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia nella sentenza del 3 agosto 2026, n. 1809, con la quale i giudici hanno confermato l'annullamento dei provvedimenti che avevano impedito a due condomìni di cedere i crediti fiscali derivanti da interventi di efficientamento energetico agevolati con il Superbonus.

Una controversia che ha posto al centro del giudizio il modo in cui l'Agenzia ha utilizzato i controlli preventivi previsti dall'art. 122-bis del D.L. n. 34/2020 per mettere in discussione un'operazione immobiliare ritenuta sospetta, senza seguire il procedimento previsto per contestare un eventuale abuso del diritto.

Superbonus e blocco della cessione del credito: il caso dei due condomìni

La vicenda al vaglio dei giudici tributari riguarda due complessi immobiliari sui quali erano stati eseguiti interventi di isolamento termico dell'involucro edilizio e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, deliberati dai rispettivi condomìni e successivamente realizzati e asseverati secondo la disciplina prevista per il Superbonus.

Conclusi i lavori, i condomìni avevano trasmesso le comunicazioni per esercitare l'opzione di cessione del credito prevista dall'art. 121 del D.L. n. 34/2020, ma l'Agenzia delle Entrate, dopo averne sospeso gli effetti per effettuare i controlli preventivi antifrode, aveva comunicato che le verifiche di coerenza e regolarità dei dati non erano state superate, disponendo il definitivo annullamento delle comunicazioni.

Le ragioni del blocco, almeno secondo quanto successivamente sostenuto dal Fisco, erano legate soprattutto alla costituzione dei condomìni e ai rapporti tra i soggetti coinvolti nelle operazioni immobiliari.

In particolare, l'Ufficio riteneva che la vendita di singole unità immobiliari, dalla quale era derivata la nascita dei due condomìni, fosse stata organizzata per consentire alle società proprietarie delle altre unità di beneficiare del Superbonus, sfruttando la disciplina prevista per gli interventi sulle parti comuni condominiali. Una ricostruzione che l'Ufficio aveva sostenuto richiamando anche i collegamenti societari, i rapporti familiari esistenti tra alcuni soci e la successiva cessione dei crediti.

I contribuenti avevano impugnato i provvedimenti contestando la mancanza di una motivazione adeguata e l'utilizzo dei controlli preventivi per finalità diverse da quelle previste dalla legge, ottenendo l'annullamento degli atti da parte della Corte di primo grado.

L'Agenzia aveva quindi proposto appello, insistendo sulla legittimità dell'istruttoria e sulla presenza di elementi che, a suo giudizio, giustificavano il blocco delle operazioni.

Cessione del credito: quando l'Agenzia può attivare i controlli antifrode

La Corte di secondo grado ha respinto l'appello dell'Agenzia, soffermandosi anzitutto sulla funzione dei controlli previsti dall'art. 122-bis del D.L. n. 34/2020, introdotto per contrastare le frodi connesse alla circolazione dei crediti fiscali.

La disposizione consente all'Amministrazione di sospendere, entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione e per un massimo di trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio. Il comma 1 individua tre ambiti sui quali possono concentrarsi le verifiche: la coerenza e la regolarità dei dati comunicati rispetto alle informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria; i dati relativi ai crediti e ai soggetti coinvolti nelle operazioni; le eventuali cessioni analoghe effettuate in precedenza dagli stessi soggetti.

Se i controlli confermano i profili di rischio individuati, la comunicazione si considera non effettuata; diversamente, oppure quando trascorre il periodo massimo di sospensione senza che i rischi siano stati confermati, la comunicazione produce i propri effetti, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di esercitare gli ordinari poteri di controllo e accertamento.

Questo potere ha tuttavia una funzione preventiva antifrode e non può essere trasformato in uno strumento attraverso il quale anticipare, al di fuori delle procedure ordinarie, l'accertamento della spettanza di un'agevolazione fiscale.

Nella controversia esaminata, l'Agenzia aveva concentrato la propria attenzione su circostanze che potevano certamente giustificare ulteriori verifiche, senza però spiegare per quale ragione i rapporti familiari, i collegamenti societari e la costituzione dei condomìni dovessero far ritenere fraudolenta la formazione dei crediti.

I giudici hanno osservato, in particolare, che non erano stati contestati l'effettiva esecuzione dei lavori, la regolarità urbanistica degli immobili, l'esistenza delle asseverazioni tecniche, la congruità delle spese e i pagamenti effettuati mediante bonifici parlanti. Anche la reale maturazione dei crediti risultava pacifica tra le parti.

L'Amministrazione aveva quindi annullato le comunicazioni sulla base di circostanze considerate anomale, senza dimostrare quale collegamento esistesse tra queste ultime e l'effettiva formazione dei crediti oggetto di cessione.

La Corte ha ritenuto che un simile utilizzo dell'art. 122-bis superasse i limiti del controllo preventivo, che può essere attivato sulla base dei profili di rischio previsti dalla disposizione, ma non consente di sostituire gli ordinari procedimenti di accertamento fiscale.

Superbonus e costituzione del condominio: la vendita di un appartamento è elusiva?

Una parte significativa della sentenza riguarda la costituzione dei due condomìni attraverso il trasferimento di singole unità immobiliari, operazione che l'Agenzia aveva interpretato come un espediente per consentire alle società proprietarie di beneficiare di un'agevolazione altrimenti non spettante.

La Corte ha richiamato la disciplina civilistica del condominio, osservando che la vendita di una porzione immobiliare a un diverso proprietario determina, quando ne ricorrono i presupposti, la nascita del condominio per effetto degli artt. 1117 e seguenti del codice civile, senza necessità di un autonomo atto costitutivo.

Il condominio, dunque, non nasce da una semplice dichiarazione di volontà dei proprietari, ma dalla presenza, all'interno dello stesso edificio, di unità immobiliari appartenenti a soggetti differenti e di parti comuni.

Nel caso esaminato, le compravendite erano state stipulate mediante atti pubblici, gli immobili esistevano e i condomìni si erano effettivamente costituiti, mentre l'Agenzia non aveva fornito elementi per dimostrare che i trasferimenti fossero simulati.

I giudici hanno escluso anche che i rapporti familiari e i collegamenti societari potessero essere considerati, da soli, sufficienti a dimostrare una frode fiscale, non esistendo nell'ordinamento una presunzione di frode che attribuisca automaticamente carattere fraudolento alle operazioni compiute tra soggetti legati da rapporti di parentela o da partecipazioni societarie comuni.

A rendere ancora meno convincente la posizione dell'Ufficio è stata la stessa prassi dell'Agenzia delle Entrate.

Nella circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, infatti, il Fisco aveva già esaminato l'ipotesi del proprietario di un intero edificio che, prima dell'inizio dei lavori, vende o dona una delle unità immobiliari, determinando la costituzione di un condominio.

In quella sede era stata riconosciuta la possibilità di accedere al Superbonus per gli interventi sulle parti comuni, considerando la situazione proprietaria esistente all'inizio dei lavori.

La Corte ha quindi rilevato come l'Agenzia avesse finito per considerare sospetta un'operazione che la propria prassi aveva già contemplato tra quelle compatibili con la disciplina agevolativa, senza dimostrare che, nella vicenda esaminata, le compravendite fossero fittizie o che la costituzione dei condomìni avesse carattere artificioso.

Abuso del diritto e Superbonus: il procedimento che l'Agenzia avrebbe dovuto seguire

Il problema affrontato dai giudici non si è limitato alla legittimità della costituzione dei condomìni, perché dalle argomentazioni dell'Agenzia emergeva una contestazione sostanzialmente riconducibile all'abuso del diritto.

Secondo l'Ufficio, la vendita delle unità immobiliari sarebbe stata effettuata per ottenere un vantaggio fiscale, consentendo alle società coinvolte di accedere indirettamente al Superbonus attraverso la disciplina riservata agli interventi condominiali.

Una contestazione che, secondo la Corte, avrebbe richiesto il rispetto delle regole previste dall'art. 10-bis della Legge n. 212/2000, che disciplina l'abuso del diritto e individua i presupposti necessari per considerare abusive le operazioni prive di sostanza economica, realizzate essenzialmente per conseguire vantaggi fiscali indebiti.

La norma attribuisce all'Amministrazione l'onere di dimostrare la condotta abusiva, attraverso la verifica della presenza congiunta dei presupposti previsti dalla disposizione, e stabilisce specifiche garanzie procedimentali, tra le quali il preventivo contraddittorio con il contribuente e un obbligo di motivazione riferito alle ragioni della contestazione.

Nella vicenda esaminata, invece, l'Agenzia aveva sostanzialmente desunto la finalità elusiva dai rapporti tra i proprietari e dalle modalità di costituzione dei condomìni, senza dimostrare l'assenza di sostanza economica delle operazioni o l'indebito vantaggio fiscale.

La Corte ha quindi censurato l'utilizzo del controllo preventivo previsto dall'art. 122-bis per perseguire finalità proprie dell'accertamento antiabuso, sottolineando che i due procedimenti rispondono a discipline differenti e che l'Amministrazione non può scegliere liberamente quale utilizzare per contestare la legittimità di un'operazione.

Il contribuente conserva infatti la possibilità di scegliere, tra le operazioni consentite dall'ordinamento, quella fiscalmente meno onerosa, purché la scelta non si traduca in una costruzione artificiosa finalizzata essenzialmente a ottenere un vantaggio fiscale indebito.

Cessione del credito bloccata: la motivazione non può essere generica

La Corte ha confermato l'annullamento dei provvedimenti anche per l'insufficienza della motivazione, che nei documenti trasmessi ai contribuenti si limitava al riferimento al mancato superamento dei controlli di coerenza e regolarità dei dati comunicati, effettuati attraverso il confronto con le informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria.

Una formulazione sostanzialmente identica per tutte le comunicazioni, dalla quale non era possibile comprendere quali dati fossero risultati incoerenti, quali verifiche fossero state effettuate e quali elementi avessero determinato il rischio di frode.

Richiamando l'art. 7 della Legge n. 212/2000, nel testo applicabile alla controversia, e l'art. 3 della Legge n. 241/1990, i giudici hanno ribadito che la motivazione di un provvedimento destinato a produrre effetti sulla posizione del contribuente deve consentire di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.

L'Agenzia aveva cercato di sviluppare soltanto nel corso del contenzioso le argomentazioni relative ai rapporti societari, ai legami familiari e alla costituzione dei condomìni, ma la Corte ha escluso che le carenze dei provvedimenti potessero essere sanate successivamente attraverso le difese processuali.

Il contribuente deve poter comprendere le ragioni dell'annullamento già al momento della comunicazione del provvedimento, senza essere costretto ad avviare un giudizio per conoscere gli elementi sui quali l'Amministrazione ha fondato la propria decisione.

Il blocco della cessione del credito può essere impugnato?

La sentenza ha confermato anche l'autonoma impugnabilità dei provvedimenti con i quali l'Agenzia delle Entrate annulla le comunicazioni di cessione a seguito dei controlli preventivi.

Secondo la Corte, essi non sono qualificabili come semplici atti interni dell'attività amministrativa, perché il loro effetto impedisce al contribuente di esercitare l'opzione prevista dall'art. 121 del D.L. n. 34/2020, privandolo della possibilità di utilizzare il credito nella forma prescelta.

Richiamando l'interpretazione estensiva dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, i giudici hanno quindi riconosciuto che gli atti immediatamente lesivi della posizione del contribuente possono essere sottoposti al giudice tributario, anche quando non rientrano espressamente tra quelli elencati dalla disposizione.

L'appello principale dell'Agenzia è stato quindi rigettato, con la conferma dell'annullamento dei provvedimenti che avevano impedito la cessione dei crediti. Una decisione che non mette in discussione i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria, ma ne delimita l'esercizio quando il sospetto di una possibile operazione abusiva viene utilizzato per bloccare crediti dei quali non sono state contestate né l'effettiva maturazione né la regolarità degli interventi agevolati.