Superbonus: la CILAS non può essere sostituita con strumenti urbanistici diversi
La C.G.T. di Caserta nega la validità della SCIA “sostitutiva”
La mancata presentazione della prevista CILA Superbonus in data successiva all’1 giugno 2021 non può essere considerata una mera irregolarità formale e legittima il provvedimento di annullamento della comunicazione di opzione per lo sconto in fattura ex art. 121 co. 1 lett. a) del DL n. 34/2020. Ciò anche se al suo posto è stata presentata una SCIA, titolo ritenuto in astratto “più ampio” della CILAS.
È questa la conclusione a cui è giunta la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, con sentenza n. 1982/2/25 del 23 aprile 2025, confermando l’orientamento già espresso dall’Agenzia delle Entrate e fornendo un chiarimento importante in materia di titoli abilitativi e Superbonus.
I fatti di causa
La controversia riguarda un condominio minimo i cui proprietari, nel 2022, avevano deliberato interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, affidandone l’esecuzione a un’impresa con applicazione dello sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 DL 34/2020.
Per l’avvio delle opere, la contribuente presentava SCIA il 13 giugno 2022. I lavori venivano regolarmente eseguiti e fatturati per oltre 750 mila euro. In fase di controllo, però, l’Agenzia sospendeva la comunicazione di opzione ai sensi dell’art. 122-bis DL 34/2020, evidenziando che il titolo edilizio non era una CILA-Superbonus. Con provvedimento del 27 aprile 2024, la comunicazione veniva definitivamente “scartata”.
La contribuente contestava la decisione, sostenendo che la SCIA dovesse ritenersi titolo idoneo in quanto “più completo e strutturato” della CILAS e che, in ogni caso, la sua scelta configurasse un’irregolarità meramente formale.
