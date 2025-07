Superbonus, CILAS, stato legittimo e cambio d’uso: interviene il Consiglio di Stato

Come si conciliano CILAS e mutamento di destinazione d’uso ai fini del Superbonus? Quale ruolo assume lo stato legittimo nella presentazione della CILA finalizzata a questi interventi? E cosa cambia dopo la riforma dell’art. 23-ter del Testo Unico Edilizia introdotta dal “Salva Casa”?

CILAS e Stato legittimo

Partiamo da un presupposto fondamentale: lo stato legittimo, ossia la conformità dell’immobile alla sequenza dei titoli edilizi rilasciati, presentati o formatisi, rappresenta una conditio sine qua non per l’avvio di qualsiasi nuovo intervento edilizio. Un principio cardine, più volte ribadito anche dalla Corte di Cassazione, secondo cui ogni intervento su una costruzione priva di stato legittimo – anche in assenza di un provvedimento repressivo – costituisce una ripresa dell’attività illecita e integra un nuovo reato edilizio (sentenza 9 luglio 2019, n. 29984).

Questo assetto è stato tuttavia scosso dal D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni), che ha modificato il comma 13-ter, art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), introducendo la CILA-Superbonus (CILAS). Una comunicazione semplificata, presentabile senza l’allegazione dello stato legittimo, per tutti gli interventi diversi dalla demolizione e ricostruzione.

Ma attenzione: l’esonero dall’attestazione non equivale a un’esenzione dalla conformità edilizia e urbanistica. Come ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa, l’assenza di verifica formale non autorizza interventi su immobili abusivi.