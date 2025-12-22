Sentenza del Tribunale di Teramo n. 1491 del 15 dicembre 2025

È quanto ha deciso di fare, ad esempio, un condomino teramano che si è rivolto al giudice ottenendo l’annullamento della delibera assembleare di approvazione dei lavori Superbonus, come chiarito nella sentenza del Tribunale di Teramo n. 1491 del 15 dicembre 2025, che offre diversi spunti di riflessione sui limiti dell’assemblea condominiale, sulla tutela della proprietà privata e sul corretto utilizzo dello strumento agevolativo.

La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale che, pur riconoscendo l’eccezionalità del Superbonus e le semplificazioni introdotte dal legislatore, ribadisce con forza che l’assemblea condominiale non può travalicare i limiti posti dal codice civile e, soprattutto, non può comprimere i diritti individuali dei singoli condomini. Il giudice, dopo aver ricostruito puntualmente la complessa sequenza deliberativa che ha portato all’approvazione dei lavori di Ecobonus 110%, concentra l’attenzione su una serie di profili che, nel loro insieme, rendono la delibera assembleare giuridicamente fragile.

Il primo e più rilevante riguarda la violazione della proprietà privata. Il Tribunale chiarisce infatti che l’assemblea, anche quando delibera interventi agevolati, non può imporre al singolo condomino di subire lavorazioni che incidano sulla sua sfera dominicale esclusiva, né tantomeno può farlo in assenza di un consenso espresso e consapevole. Sul punto la motivazione è particolarmente netta e merita di essere riportata testualmente, perché segna un confine invalicabile: «la delibera che approva il Superbonus 110% non può violare la proprietà privata, nel senso che non può imporre al singolo condomino di effettuare o di subire lavori all’interno della sua proprietà. […] Una delibera che incidesse sulla proprietà privata sarebbe radicalmente nulla.»

Nel caso concreto, il dissenso del condomino non si limitava a una generica contrarietà all’intervento, ma riguardava aspetti tecnici ben precisi, come l’apposizione del cappotto in prossimità dei balconi di proprietà esclusiva, con conseguente riduzione della loro fruibilità, nonché ulteriori lavorazioni sulle soglie e sugli infissi. L’assemblea, pur prendendo formalmente atto di tali riserve, ha comunque approvato un progetto che lasciava aperta la possibilità di incidere su beni esclusivi, senza che vi fosse un consenso inequivoco del proprietario interessato. Questo elemento, da solo, è sufficiente a collocare la delibera nell’alveo della nullità e non della mera annullabilità.