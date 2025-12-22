Superbonus e condomini dissenzienti: quando la delibera è nulla e chi paga davvero
Dalla tutela della proprietà privata ai rischi per amministratori e professionisti: cosa succede quando i lavori Superbonus falliscono, alla luce della sentenza del Tribunale di Teramo n. 1491/2025
Fondo speciale, accollo e conseguenze pratiche della nullità
Accanto a tale profilo, il Tribunale individua ulteriori criticità che rafforzano la conclusione. In particolare, viene censurata la mancata costituzione del fondo speciale ex art. 1135 c.c., ritenuto norma imperativa anche in presenza di lavori Superbonus. Il giudice ribadisce che lo sconto in fattura non elimina il rischio economico per il condominio, dal momento che i benefici fiscali restano eventuali e subordinati a una pluralità di condizioni, incluse quelle urbanistiche e contrattuali. Una delibera priva di un fondo, anche solo per i costi non agevolabili o per gli scenari patologici, espone inevitabilmente i condomini a un rischio non adeguatamente governato.
Ulteriore elemento di debolezza è rappresentato dall’assenza di una specifica delibera di accollo delle spese da parte dei condomini favorevoli nei confronti di quelli dissenzienti. Il Tribunale ricorda come, proprio per tutelare chi vota contro, la normativa consenta l’accollo selettivo delle spese, ma solo a fronte di una decisione assembleare chiara e formalizzata con i quorum previsti. A ciò si aggiunge la carenza documentale sottoposta all’assemblea, che non ha consentito ai proprietari di valutare pienamente la portata degli interventi, le modalità esecutive e i riflessi sulle singole unità immobiliari.
