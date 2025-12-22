sed edilizia espositori
grafill editoria tecnica
sed edilizia espositori

Superbonus e condomini dissenzienti: quando la delibera è nulla e chi paga davvero

Dalla tutela della proprietà privata ai rischi per amministratori e professionisti: cosa succede quando i lavori Superbonus falliscono, alla luce della sentenza del Tribunale di Teramo n. 1491/2025

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Cristian Angeli - 22/12/2025

Fondo speciale, accollo e conseguenze pratiche della nullità

Accanto a tale profilo, il Tribunale individua ulteriori criticità che rafforzano la conclusione. In particolare, viene censurata la mancata costituzione del fondo speciale ex art. 1135 c.c., ritenuto norma imperativa anche in presenza di lavori Superbonus. Il giudice ribadisce che lo sconto in fattura non elimina il rischio economico per il condominio, dal momento che i benefici fiscali restano eventuali e subordinati a una pluralità di condizioni, incluse quelle urbanistiche e contrattuali. Una delibera priva di un fondo, anche solo per i costi non agevolabili o per gli scenari patologici, espone inevitabilmente i condomini a un rischio non adeguatamente governato.

Ulteriore elemento di debolezza è rappresentato dall’assenza di una specifica delibera di accollo delle spese da parte dei condomini favorevoli nei confronti di quelli dissenzienti. Il Tribunale ricorda come, proprio per tutelare chi vota contro, la normativa consenta l’accollo selettivo delle spese, ma solo a fronte di una decisione assembleare chiara e formalizzata con i quorum previsti. A ciò si aggiunge la carenza documentale sottoposta all’assemblea, che non ha consentito ai proprietari di valutare pienamente la portata degli interventi, le modalità esecutive e i riflessi sulle singole unità immobiliari.

© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Condominio Amministratore di condominio Superbonus Cappotto termico Fondo speciale condominio

INDICE

1
Superbonus e condomini dissenzienti: quando la delibera è nulla e chi paga davvero
2
Sentenza del Tribunale di Teramo
3
Fondo speciale, accollo e conseguenze pratiche della nullità
4
Le conseguenze di una declaratoria di nullità della delibera assembleare
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026