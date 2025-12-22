Le conseguenze di una declaratoria di nullità della delibera assembleare

La decisione assunta dal Tribunale di Teramo conduce alla declaratoria di nullità della delibera impugnata, ma ciò che merita particolare attenzione, sul piano pratico, è l’effetto che la nullità di una delibera assembleare è in grado di produrre a valle. Quando la delibera viene meno, infatti, viene meno anche il titolo che legittimava l’amministratore o altri soggetti ad agire e a sottoscrivere contratti in nome e per conto del condominio. In tali ipotesi, chi ha apposto la propria firma su contratti di appalto o di incarico professionale può trovarsi a risponderne personalmente, non più quale rappresentante dell’ente di gestione, ma in virtù di un impegno assunto in assenza di un valido mandato assembleare.

A cura di Ing. Cristian Angeli

Esperto in contenziosi edilizi e agevolazioni fiscali

www.cristianangeli.it