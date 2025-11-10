Superbonus 110% e Condominio fantasma: nuovo sequestro da 10 milioni di euro
La Guardia di Finanza smaschera un complesso sistema di frode basato sulla creazione artificiosa di un condominio per accedere indebitamente agli incentivi
Mentre in Parlamento si discute della proroga per bonus casa ed ecobonus al 50% per tutto il 2026 e il comparto dell’edilizia guarda al nuovo Conto Termico 3.0, il “vecchio” Superbonus 110% torna a far parlare di sé.
Superbonus 110% e Condominio fantasma: la Guardia di Finanza scopre una frode da 10 milioni di euro
A riaccendere i riflettori è la Guardia di Finanza di Siracusa, che ha scoperto un articolato sistema di frode da oltre 10 milioni di euro basato sulla creazione di un “condominio fantasma”, ideato per ottenere i benefici del Superbonus 110% in violazione della normativa che ne regola l’accesso.
Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, un’impresa di costruzioni aveva acquistato un ex albergo di oltre 5.000 metri quadrati, in stato di abbandono, con l’obiettivo di trasformarlo in un complesso residenziale.
L’intervento, apparentemente improntato alla riqualificazione, si è però rivelato essere un’operazione di facciata, realizzata a spese dello Stato grazie a un sistema di crediti fiscali generati in modo illecito.
