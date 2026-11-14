La possibile nuova rateizzazione decennale dei crediti Superbonus prevista dal disegno di legge di bilancio 2027 suscita non poche preoccupazioni tra gli operatori del settore. Alle richieste di modifica già avanzate dalle rappresentanze delle professioni tecniche si è aggiunta quella di CNA Costruzioni, che interviene sull'art. 37 della manovra chiedendo al Parlamento di eliminare la disposizione o, quantomeno, di rendere facoltativa la ripartizione in dieci anni.

Sul banco degli imputati finisce ancora una volta il meccanismo di utilizzo dei crediti d'imposta, questa volta per la previsione che riguarda le quote compensabili nel 2027 e riferite alle spese Superbonus sostenute nel 2023. Secondo il testo attualmente all'esame del Parlamento, tali quote dovrebbero essere suddivise in dieci rate annuali di pari importo, rinviando fino al 2036 il completamento del loro utilizzo.

Per le imprese che hanno acquisito quei crediti contando sulle scadenze originarie, la modifica potrebbe tradursi in una riduzione della liquidità disponibile, con conseguenze sulla capacità di sostenere i costi dell'attività e rispettare gli impegni economici già assunti.

Superbonus, crediti 2023: cosa prevede l'art. 37 del DDL Bilancio 2027

L'art. 37, comma 1, del disegno di legge di bilancio 2027 interviene sulle modalità di compensazione dei crediti d'imposta disciplinati dall'art. 121 del D.L. n. 34/2020, prevedendo una deroga alla ripartizione delle quote annuali originariamente stabilita.

La disposizione interessa le quote compensabili nel 2027 dei crediti Superbonus derivanti da spese sostenute nel 2023 e oggetto delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Queste quote, anziché essere utilizzate integralmente nell'anno di riferimento, verrebbero ripartite in dieci annualità di pari importo, dal 2027 al 2036.

Resterebbero escluse le quote relative alle spese per le quali sia già stata esercitata l'opzione di ripartizione decennale prevista dall'art. 9, comma 4, del D.L. n. 176/2022.

Per comprendere gli effetti della modifica, si può considerare un credito Superbonus di 200.000 euro, originariamente ripartito in quattro quote annuali da 50.000 euro, utilizzabili dal 2024 al 2027. Con la nuova previsione, la quota relativa al 2027 verrebbe suddivisa in dieci rate da 5.000 euro, da compensare fino al 2036.

L'importo complessivo del credito rimarrebbe invariato, ma l'impresa potrebbe utilizzare nel 2027 soltanto 5.000 euro rispetto ai 50.000 inizialmente previsti, dovendo rinviare agli anni successivi la compensazione dei restanti 45.000 euro.

La modifica non interesserebbe, dunque, tutti i crediti edilizi né le detrazioni utilizzate direttamente dai contribuenti, ma una parte dei crediti Superbonus già maturati e acquisiti attraverso le opzioni previste dall'art. 121 del D.L. n. 34/2020.

CNA Costruzioni contro la rateizzazione obbligatoria dei crediti Superbonus

CNA Costruzioni contesta soprattutto l'obbligatorietà della misura, che verrebbe ad agire su crediti già entrati nella disponibilità delle imprese e sui quali sono state costruite le rispettive programmazioni finanziarie.

«Chiedere alle imprese un sacrificio finanziario di questa portata è inaccettabile», ha dichiarato Riccardo Roccati, presidente nazionale di CNA Costruzioni. «Parliamo di crediti già maturati, sui quali le imprese hanno fatto legittimo affidamento per programmare investimenti, sostenere i costi dell'attività e rispettare gli impegni assunti. Non è possibile cambiare le regole a posteriori e pretendere che siano ancora una volta le imprese a sopportarne le conseguenze».

L'associazione sottolinea che il differimento delle compensazioni non può essere considerato un semplice spostamento delle scadenze, perché le imprese hanno programmato la propria attività tenendo conto anche della possibilità di utilizzare i crediti fiscali per compensare i debiti tributari e contributivi.

Per CNA, modificare oggi quelle condizioni significherebbe imporre agli operatori un sacrificio finanziario non previsto al momento dell'acquisizione dei crediti, con difficoltà potenzialmente maggiori per le micro e piccole imprese, che dispongono generalmente di margini finanziari più limitati.

Crediti Superbonus in 10 anni: quali effetti sulla liquidità delle imprese?

La previsione contenuta nella manovra non comporterebbe una riduzione nominale dei crediti, ma per le imprese che li detengono il momento in cui possono essere utilizzati rappresenta un elemento essenziale della gestione finanziaria.

Chi ha acquisito crediti Superbonus attraverso lo sconto in fattura o successive operazioni di cessione ha infatti assunto impegni economici sulla base di condizioni e scadenze definite. Il rinvio di una parte delle compensazioni potrebbe costringere gli operatori a rivedere la propria programmazione, soprattutto nei casi in cui i crediti rappresentino una componente significativa delle risorse disponibili.

Non tutte le imprese risentirebbero della modifica nello stesso modo. L'impatto dipenderebbe dall'ammontare dei crediti detenuti, dai debiti compensabili e dalla disponibilità di risorse alternative, ma per chi aveva previsto di utilizzare integralmente la quota del 2027 il differimento potrebbe comportare un fabbisogno finanziario aggiuntivo.

A questo si aggiunge la perdita di valore economico legata al tempo. Un credito utilizzabile oggi, infatti, non ha lo stesso valore finanziario di un credito che potrà essere compensato nell'arco di dieci anni, soprattutto quando l'impresa deve sostenere costi per procurarsi la liquidità che non può più recuperare attraverso la compensazione.

Compensazione dei crediti fiscali: il precedente della legge di bilancio 2026

Nel comunicato CNA Costruzioni ricorda quanto accaduto durante l'esame della precedente legge di bilancio, quando il Parlamento era intervenuto eliminando una disposizione che avrebbe esteso alle imprese il divieto di compensare i crediti d'imposta agevolativi con i debiti contributivi e assicurativi verso INPS e INAIL.

In quell'occasione, la modifica parlamentare aveva evitato un'ulteriore limitazione delle possibilità di utilizzo dei crediti fiscali, scongiurando nuove difficoltà finanziarie per il sistema produttivo.

«Ci troviamo nuovamente di fronte a un intervento che modifica le condizioni di utilizzo di crediti già acquisiti», ha sottolineato Roccati. «Lo scorso anno il Parlamento ha saputo correggere una disposizione che avrebbe penalizzato le imprese. Ci auguriamo che anche questa volta prevalga la necessità di garantire certezza alle regole e rispetto degli impegni assunti».

L'associazione auspica, quindi, che anche durante l'esame della manovra 2027 il Parlamento possa intervenire sulla disposizione, evitando di imporre alle imprese una modifica dei tempi di compensazione che non era prevista quando i crediti sono stati maturati o acquisiti.

Rateizzazione decennale Superbonus: la richiesta di CNA al Parlamento

La richiesta di CNA Costruzioni si aggiunge alle osservazioni già formulate dalle rappresentanze delle professioni tecniche.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, Inarcassa, Fondazione Inarcassa e OICE hanno infatti espresso una posizione congiunta contro la rateizzazione decennale obbligatoria, chiedendo lo stralcio della disposizione e segnalando le possibili conseguenze per imprese e professionisti che hanno già maturato i crediti.

Una posizione già espressa da ingegneri e architetti, che hanno chiesto lo stralcio della rateizzazione decennale dalla Manovra 2027, richiamando le conseguenze che una modifica delle condizioni di compensazione potrebbe determinare sui crediti già maturati e contabilizzati.

CNA propone anche una soluzione alternativa nel caso in cui il Parlamento ritenga necessario mantenere la possibilità di ripartire i crediti in dieci anni. «Se si ritiene necessario mantenere la possibilità di una ripartizione decennale - ha concluso Roccati - questa deve essere quantomeno una scelta facoltativa e non un obbligo imposto per legge. Ogni impresa deve poter decidere sulla base delle proprie esigenze finanziarie, conservando il diritto di utilizzare i crediti secondo le scadenze originariamente previste. Non possiamo continuare a chiedere sacrifici alle imprese modificando regole sulle quali hanno legittimamente fatto affidamento».

L'eventuale facoltatività della ripartizione consentirebbe ai titolari dei crediti di mantenere le compensazioni originarie oppure di distribuirle su un periodo più lungo, valutando quale soluzione sia maggiormente compatibile con le proprie esigenze finanziarie.

Crediti Superbonus, rateizzazione in 10 anni: cosa può cambiare nella manovra 2027

La disposizione contenuta nell'art. 37 del DDL Bilancio 2027 dovrà essere valutata durante l'esame parlamentare, nel quale potranno essere presentate proposte di modifica o di soppressione.

Il confronto si sposta adesso in Parlamento, dove le richieste delle associazioni di categoria dovranno trovare una sintesi con le esigenze di finanza pubblica. L'esame della manovra stabilirà se la rateizzazione decennale resterà obbligatoria o se ai titolari dei crediti sarà riconosciuta la possibilità di mantenere le scadenze originarie.