«Le imprese e i professionisti dell'area tecnica non possono pagare il costo del rinvio dei crediti fiscali del Superbonus». È un’unica voce di protesta quella che si leva dalle principali rappresentanze delle professioni tecniche. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, Fondazione Inarcassa, Inarcassa e OICE, attraverso un comunicato congiunto, chiedono al Governo e al Parlamento lo stralcio dell'art. 37 del disegno di legge di Bilancio 2027.

«Esprimiamo ferma contrarietà alla disposizione contenuta nel disegno di Legge di Bilancio 2027», dichiarano i presidenti delle organizzazioni firmatarie, contestando una misura che interviene su rapporti economici già definiti e sulle scadenze utilizzate dagli operatori per programmare la propria attività.

Crediti Superbonus, la protesta delle professioni tecniche

In particolare, l'art. 37 del disegno di legge interviene sulle quote di credito utilizzabili nel 2027, relative alle spese Superbonus sostenute nel 2023 e oggetto di cessione del credito o sconto in fattura, prevedendone un'ulteriore ripartizione in dieci rate annuali, secondo le condizioni e le esclusioni stabilite dalla norma.

La disposizione inciderebbe quindi su crediti che sono già nella disponibilità dei rispettivi titolari e per i quali era prevista una determinata scansione temporale delle compensazioni. È questo l'aspetto contestato dalle rappresentanze tecniche, che ritengono particolarmente penalizzante modificare le scadenze quando le operazioni economiche da cui derivano i crediti sono state ormai completate.

«Prendiamo una posizione netta contro questa misura», affermano i presidenti, perché interviene «su crediti già maturati, derivanti da prestazioni professionali e lavori eseguiti negli anni precedenti, modificando unilateralmente le condizioni economiche sulle quali imprese e professionisti hanno programmato la propria attività e assunto impegni finanziari».

Per molte imprese, società di ingegneria e liberi professionisti, si tratta peraltro di corrispettivi già fatturati e contabilizzati, sui quali sono stati assolti gli obblighi tributari. La possibilità di utilizzare i relativi crediti in compensazione costituisce pertanto una componente della pianificazione finanziaria, soprattutto per gli operatori che hanno accettato lo sconto in fattura come modalità di pagamento delle proprie prestazioni.

Non un semplice differimento fiscale, ma «una sostanziale alterazione degli equilibri economico-finanziari degli operatori interessati», sottolineano i firmatari, secondo i quali modificare oggi le scadenze significa incidere su decisioni economiche già assunte e obbligazioni già perfezionate.

Gli effetti dei crediti Superbonus in 10 anni sulla liquidità di imprese e professionisti

«Lo Stato, per migliorare i propri flussi di cassa, trasferisce di fatto sulle imprese e i professionisti dell'area tecnica il costo finanziario del differimento», sottolineano i professionisti.

La questione riguarda gli effetti che la nuova ripartizione produrrebbe sulla disponibilità dei crediti. Il provvedimento non ne ridurrebbe l'importo nominale, ma ne cambierebbe i tempi di utilizzo, distribuendo su dieci annualità una quota che, secondo le scadenze originarie, avrebbe potuto essere compensata interamente nel 2027.

Per i titolari dei crediti, questo significherebbe poter utilizzare nell'anno soltanto una parte dell'importo inizialmente previsto, rinviando il recupero delle quote residue agli esercizi successivi. Una modifica che potrebbe incidere soprattutto su chi aveva già programmato le proprie compensazioni fiscali in funzione degli impegni economici e finanziari assunti.

Il problema sarebbe un differimento non tiene conto delle condizioni nelle quali quei crediti sono stati acquisiti. Imprese e professionisti hanno eseguito lavori, sostenuto costi e assunto obbligazioni sulla base di una disciplina che prevedeva determinate scadenze, mentre la nuova disposizione imporrebbe loro di rivedere quella programmazione a distanza di anni. Per gli operatori che contavano sull'utilizzo dei crediti nel 2027, il rinvio potrebbe quindi tradursi nella necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive per far fronte agli impegni già assunti, sostenendo oneri che non erano stati considerati al momento dell'esecuzione dei lavori o delle prestazioni professionali.

Manovra 2027, ingegneri e architetti chiedono lo stralcio dell'art. 37

Di fronte a queste possibili conseguenze, i professionisti chiedono un intervento durante l'esame parlamentare della manovra, affinché il differimento obbligatorio delle compensazioni venga eliminato dal testo della futura Legge di Bilancio, «valutando lo stralcio della disposizione che palesemente compromette la credibilità degli impegni assunti dallo Stato». La possibilità di individuare interventi sulle compensazioni per rispondere alle esigenze di finanza pubblica non viene esclusa in radice, a deve avvenire a condizione che eventuali modifiche non compromettano gli equilibri finanziari dei soggetti che hanno già maturato i crediti.

«Qualora esigenze di finanza pubblica rendessero necessario un intervento sulle compensazioni, dovranno semmai essere individuate soluzioni alternative che non penalizzino i titolari dei crediti e non ne compromettano gli equilibri finanziari». La richiesta è quindi di affrontare la problematica attraverso un confronto con le rappresentanze del settore, prima che la disposizione diventi definitiva. A questo scopo sollecitano un'interlocuzione urgente con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con le Commissioni parlamentari impegnate nell'esame della manovra, chiedendo che la norma venga corretta durante l'iter di approvazione.

Crediti Superbonus già maturati: il problema della certezza del diritto

La posizione espressa dalle rappresentanze tecniche riguarda anche il rapporto tra le modifiche della normativa fiscale e l'affidamento degli operatori che hanno assunto decisioni economiche sulla base delle regole allora vigenti.

Nel caso dei crediti Superbonus, la contestazione nasce dalla possibilità che una disposizione successiva intervenga sulle modalità di utilizzo di crediti già maturati, modificando gli effetti finanziari di operazioni concluse negli anni precedenti. Per i firmatari, il rispetto delle condizioni originarie costituisce un elemento essenziale per garantire la certezza del diritto e la stabilità dei rapporti economici.

«Le imprese e i professionisti hanno operato nel rispetto delle disposizioni vigenti, sostenendo costi, assumendo obbligazioni e versando le imposte dovute. Non è accettabile che, a distanza di anni, il quadro normativo venga modificato incidendo sugli effetti economici di rapporti già consolidati». Il richiamo è quindi alla responsabilità delle istituzioni nel garantire che gli operatori possano programmare le proprie attività facendo affidamento sulle disposizioni legislative, senza dover sostenere successivamente le conseguenze finanziarie di modifiche non prevedibili al momento dell'assunzione degli impegni.

L'art. 37 potrebbe ancora essere modificato prima dell'approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2027. L'auspicio è quindi che il confronto si apra già durante l'iter parlamentare, evitando che il differimento delle compensazioni ricada su imprese e professionisti che hanno acquisito i crediti nel rispetto della normativa allora vigente. «La credibilità dello Stato si misura anche dalla capacità di rispettare le regole che esso stesso ha stabilito. La questione riguarda il rispetto degli impegni e la necessità che gli operatori economici possano fare affidamento sulla certezza delle norme».