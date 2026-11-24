Negli anni del Superbonus molti contratti di appalto sono stati costruiti su un equilibrio economico strettamente legato allo sconto in fattura e alla successiva monetizzazione dei crediti fiscali. Quando il mercato delle cessioni ha iniziato a rallentare e numerose operazioni sono rimaste bloccate, per molte imprese è venuta meno proprio la liquidità sulla quale era stata programmata l’esecuzione dei lavori.

Ma l’impresa che non riusciva più a monetizzare i crediti poteva sospendere il cantiere e invocare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione?

Sul tema è intervenuto il Tribunale di Modena con la sentenza n. 1321 del 23 ottobre 2026, relativa a una controversia nata da un appalto per lavori di ristrutturazione agevolati con il Superbonus 110%.

La risposta fornita dal giudice è particolarmente significativa, perché le difficoltà di liquidità determinate dal blocco della cessione dei crediti non costituivano, nel caso esaminato, un impedimento idoneo a liberare l’appaltatore dalle obbligazioni assunte nei confronti del committente.

Una conclusione che consente di tornare su uno dei problemi più delicati della stagione del Superbonus, distinguendo le difficoltà economiche incontrate dall’impresa dall’impossibilità giuridicamente rilevante di eseguire la prestazione.

Il cantiere Superbonus e l’accordo tra le parti

La controversia riguardava lavori di ristrutturazione commissionati nel 2021 e inseriti in un’operazione Superbonus 110%. Durante l’esecuzione erano sorte numerose difficoltà e contestazioni tra committente e appaltatore. Nel giugno 2022 le parti avevano quindi sottoscritto una scrittura privata con la quale avevano ridefinito i rispettivi obblighi, individuato le lavorazioni ancora da eseguire e fissato al 31 dicembre 2022 il termine per il loro completamento.

L’accordo stabiliva inoltre un saldo finale di 13.320 euro, da corrispondere soltanto al termine dei lavori e dopo la consegna dell’immobile.

Secondo il Tribunale, la scrittura aveva regolato definitivamente i rapporti precedenti, definendo un nuovo assetto degli interessi delle parti. Le precedenti contestazioni non potevano quindi essere successivamente recuperate per giustificare il mancato adempimento degli obblighi assunti con l’accordo.

L’impresa, tuttavia, non completava le opere entro il termine stabilito e il cantiere rimaneva sostanzialmente fermo.

Crediti bloccati e mancanza di liquidità

Tra le giustificazioni prospettate dall’appaltatore vi era proprio l’impossibilità di monetizzare i crediti fiscali. Secondo la ricostruzione dell’impresa, i crediti fiscali maturati con lo sconto in fattura costituivano la controprestazione economica per la maggior parte delle opere e il blocco della loro cessione aveva determinato una carenza di liquidità tale da impedire il pagamento dei fornitori e, conseguentemente, il completamento del cantiere.

La società sosteneva inoltre che il blocco, operato tanto dal cessionario dei crediti quanto dall’Agenzia delle Entrate, fosse dipeso da errori e vizi presenti nelle asseverazioni e nella documentazione predisposta dai professionisti incaricati dal committente.

La mancata monetizzazione avrebbe quindi rappresentato, secondo l’appaltatore, una causa non imputabile alla propria organizzazione, riconducibile al fatto di terzi o dello stesso committente e tale da configurare un’impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Il Tribunale non ha condiviso questa impostazione.

La mancanza di liquidità non rendeva impossibile la prestazione

La sentenza richiama anzitutto i principi generali in materia di impossibilità sopravvenuta (artt. 1218 e 1256 c.c.), ricordando che spetta al debitore dimostrare l’adempimento o l’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile e che, per liberarlo dalla responsabilità, non basta una difficoltà nell’esecuzione ma occorre un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando i comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto.

È su questo punto che la decisione assume particolare interesse rispetto ai cantieri Superbonus.

Secondo il Tribunale, infatti, la difficoltà nel reperire liquidità non poteva essere qualificata come impedimento assoluto per un soggetto imprenditoriale. Il reperimento delle risorse finanziarie rientrava nella normale organizzazione e programmazione dell’attività d’impresa, che doveva comprendere anche la capacità di fronteggiare eventuali imprevisti.

Tra questi imprevisti poteva rientrare proprio un ostacolo nella monetizzazione o nella cessione dei crediti d’imposta.

Il principio espresso dalla sentenza è quindi netto. Il blocco della cessione poteva determinare una difficoltà finanziaria anche rilevante, ma non eliminava automaticamente l’obbligazione assunta dall’appaltatore verso il committente.

La carenza di liquidità riguardava infatti, secondo il giudice, l’organizzazione economica e finanziaria dell’impresa e i suoi rapporti con banche, tecnici e subappaltatori.

Gli errori dei tecnici non bastavano a fermare il cantiere

Un ulteriore profilo della controversia riguardava le cause che avevano impedito la monetizzazione dei crediti.

L’impresa aveva attribuito responsabilità ai professionisti incaricati dal committente, contestando errori nella predisposizione delle asseverazioni, delle comunicazioni e della documentazione tecnica e fiscale.

Nei capitoli di prova articolati dall’impresa venivano richiamate diverse problematiche relative alle comunicazioni per l’esercizio dell’opzione, dagli importi indicati in forma progressiva alle modalità di fatturazione contestate dall’Agenzia delle Entrate, fino a un refuso nell’asseverazione relativa al Sismabonus. Si trattava, però, di circostanze soltanto allegate, che il giudizio non ha mai accertato.

Il Tribunale, infatti, non è entrato nel merito delle responsabilità dei singoli professionisti, che peraltro non erano parti del giudizio, e ha dichiarato inammissibili sia le prove orali sia la CTU richiesta per ricostruire le cause tecniche e fiscali del blocco della cessione, ritenendole irrilevanti ai fini della decisione.

A incidere sulla decisione è stato soprattutto l’accordo transattivo del giugno 2022. Secondo il Tribunale, le parti vi avevano escluso la rilevanza delle vicende legate al Superbonus, sul presupposto che le opere rimaste da eseguire non rientrassero tra quelle agevolate al 110% e che il committente ne avesse già sostenuto integralmente il costo, sicché la sorte dei crediti fiscali non costituiva più una condizione per completare i lavori.

La sentenza, quindi, non stabilisce che gli eventuali errori dei tecnici fossero irrilevanti in assoluto o che non potessero determinare autonome responsabilità, ma esclude che, nel rapporto oggetto del giudizio, fossero sufficienti a liberare l’impresa dall’obbligo di completare le opere.

Il rischio finanziario nei vecchi contratti Superbonus

In definitiva, il Tribunale di Modena ha dichiarato risolto per inadempimento dell’impresa l’accordo del giugno 2022 e l’ha condannata a risarcire al committente 36.952,63 euro, pari alla differenza tra quanto quest’ultimo ha pagato alla nuova impresa chiamata a completare i lavori e il saldo di 13.320 euro che avrebbe dovuto versare all’appaltatore originario. Ha respinto invece sia la domanda di danno non patrimoniale sia la riconvenzionale con cui l’impresa chiedeva il pagamento delle opere eseguite e rimaste senza corrispettivo per il mancato buon fine dello sconto in fattura. Una decisione che consente di leggere con maggiore lucidità molti dei contenziosi nati dopo il blocco del mercato delle cessioni.

Lo sconto in fattura e la monetizzazione dei crediti avevano assunto in numerosi contratti un ruolo centrale nell’equilibrio finanziario dell’operazione. Il venir meno di quel meccanismo poteva mettere seriamente in difficoltà l’impresa, fino a renderle economicamente molto complessa la prosecuzione dei lavori.

Sul piano contrattuale, tuttavia, difficoltà economica e impossibilità della prestazione restavano concetti differenti.

Il punto centrale della sentenza sta proprio qui. Il blocco della cessione dei crediti poteva compromettere la liquidità sulla quale l’appaltatore aveva costruito l’operazione ma, almeno nel rapporto esaminato, non trasferiva sul committente il relativo rischio finanziario e, soprattutto, non faceva venir meno l’obbligo assunto dall’impresa di portare a termine le opere.

A cura di Cristian Angeli

ingegnere esperto in agevolazioni edilizie, contenziosi e perizie tecniche

www.cristianangeli.it