Nel contesto degli interventi realizzati in regime di Superbonus 110%, uno dei profili che più frequentemente ha dato luogo a contenzioso riguarda la corretta qualificazione del ruolo dell’impresa e, in particolare, la possibilità di ricondurre alla stessa la figura del general contractor, con conseguente estensione delle responsabilità anche ai profili tecnici e amministrativi dell’intervento.

Strettamente connessa a tale questione è quella relativa alla ripartizione dei costi professionali, e in particolare se i compensi dei tecnici debbano ritenersi inclusi nel corrispettivo dell’appalto in assenza di una specifica previsione contrattuale.

Su questi aspetti si è pronunciato il Tribunale di Padova con la sentenza n. 462 del 12 marzo 2026, offrendo un’importante occasione per chiarire alcuni snodi critici nei rapporti tra committente e impresa.

Il contenzioso traeva origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui il committente contestava il credito vantato dall’impresa esecutrice dei lavori, sostenendo, tra l’altro, che nel corrispettivo pattuito dovessero rientrare anche i compensi dei professionisti incaricati, di aver sostenuto costi per opere extra non autorizzate, nonché la presenza di vizi e un ritardo nell’esecuzione, da cui sarebbe derivato un danno economico.

Il nodo del “general contractor” nel Superbonus

Uno dei passaggi più rilevanti della decisione riguarda l’esclusione della qualifica di general contractor in capo all’impresa. Il Tribunale ricostruisce la figura, richiamando il quadro normativo di riferimento e sottolineando come essa implichi l’assunzione, da parte di un unico soggetto, della responsabilità complessiva dell’intervento, sia sotto il profilo esecutivo che amministrativo, inclusa la gestione delle pratiche legate alle agevolazioni fiscali.

Tuttavia, nel caso concreto, tale ruolo viene escluso sulla base di un dato dirimente: l’assenza di una previsione contrattuale in tal senso. Né il computo metrico del 14 luglio 2021 né il contratto del 28 marzo 2022 prevedevano infatti che l’impresa si facesse carico dei compensi dei professionisti tecnici, benché questi fossero stati individuati dalla stessa. Decisivo, inoltre, è il comportamento successivo delle parti: il committente aveva provveduto direttamente al pagamento dei professionisti, senza contestazioni immediate, circostanza che il giudice valorizza ai sensi dell’art. 1362, comma 2, c.c.

Ne emerge un principio di rilievo operativo: nel contesto del Superbonus, la mera partecipazione dell’impresa alla fase progettuale o l’individuazione dei tecnici non è sufficiente a configurare un rapporto di general contracting, in assenza di un’esplicita assunzione contrattuale delle relative responsabilità e oneri.

Compensi professionali: esclusa l’inclusione automatica nel prezzo

Sul piano economico, il Tribunale esclude che i compensi dei professionisti possano considerarsi inclusi nel corrispettivo dell’appalto. L’opponente sosteneva che il prezzo “a corpo” dovesse ricomprendere anche tali costi, ma tale tesi viene respinta proprio in mancanza di una specifica pattuizione.

La decisione appare coerente con l’impostazione secondo cui, nei lavori edilizi – anche in ambito Superbonus – i rapporti tra impresa e tecnici restano distinti, salvo diversa previsione contrattuale. In altri termini, la centralizzazione delle prestazioni in capo a un unico soggetto rappresenta un modello possibile, ma non presunto.

Opere extra: non sempre serve l’ordine scritto

Altro profilo di interesse riguarda la disciplina delle opere extra. Il committente eccepiva la non debenza delle stesse in quanto non autorizzate per iscritto, come previsto dal contratto.

Il Tribunale, tuttavia, distingue tra varianti in corso d’opera e opere ulteriori rispetto all’oggetto originario del contratto. Nel caso di specie, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, si trattava di vere e proprie opere aggiuntive, non riconducibili al regime delle varianti. Ne consegue che la clausola contrattuale che richiedeva la forma scritta non trova applicazione, con conseguente diritto dell’impresa al pagamento secondo i prezzi di mercato.

Il passaggio è particolarmente rilevante per la prassi, in quanto conferma che la qualificazione tecnica delle lavorazioni può incidere direttamente sul regime giuridico applicabile, anche in presenza di clausole apparentemente vincolanti.

Vizi e ritardi: onere della prova e limiti del risarcimento

Quanto ai vizi denunciati, il giudice accoglie solo in parte le contestazioni del committente, riconoscendo una riduzione del prezzo limitata a specifiche difformità, mentre esclude la responsabilità dell’impresa per altri difetti segnalati.

Analogamente, la domanda di risarcimento per il ritardo nell’esecuzione dei lavori viene respinta per difetto di prova, non essendo stata dimostrata né la sussistenza di un termine contrattuale vincolante né il nesso causale con il danno lamentato.

Così, all’esito della consulenza tecnica, il Tribunale ridetermina il credito dell’impresa in misura inferiore rispetto a quella azionata in via monitoria, revocando il decreto ingiuntivo e condannando comunque il committente al pagamento della somma accertata, pari a euro 63.719,57, oltre interessi e spese.

Considerazioni operative

La pronuncia si inserisce nel solco delle decisioni che, a valle della stagione del Superbonus, stanno ridefinendo i confini dei rapporti contrattuali tra i diversi attori coinvolti.

Il dato centrale che emerge è la necessità di una chiara regolazione contrattuale dei ruoli. In particolare, la qualifica di general contractor – spesso evocata nella prassi – non può essere desunta in via presuntiva, ma richiede un’espressa assunzione di responsabilità e oneri, soprattutto con riferimento alla gestione delle prestazioni tecniche e delle pratiche amministrative.

Al tempo stesso, la decisione richiama l’attenzione sulla distinzione tra spese incluse nel corrispettivo e costi ulteriori, nonché sulla corretta qualificazione delle lavorazioni aggiuntive, profili che possono incidere in modo significativo sull’equilibrio economico del contratto.

In definitiva, la sentenza conferma come, anche nell’ambito degli interventi agevolati, restino pienamente applicabili i principi generali in materia di appalto, imponendo agli operatori una particolare attenzione nella fase di definizione degli accordi e nella gestione documentale delle attività.

A cura di Cristian Angeli

ingegnere esperto di agevolazioni edilizie

www.cristianangeli.it